Haaland y Vinicius reaccionaron a un meme sobre Brasil-Noruega: "Tenemos que recrearlo" Ambas estrellas de esta Copa del Mundo respondieron a un video viral en redes sociales a días del choque en octavos de final del Mundial 2026 3 de julio 2026 · 10:18hs

AP Erling Haaland y Vinicius Jr. se enfrentarán en el Brasil-Noruega de octavos de final del Mundial.

Las redes sociales generan grandes revuelos durante el Mundial que no pasan desapercibidos, pero también dejan memes y videos que provocan la risa de los fanáticos e incluso de los propios protagonistas. En la previa del choque entre Brasil y Noruega en octavos de final, Vinicius Jr. y Erling Haaland reaccionaron a un clip viral de ambos hecho con inteligencia artificial.

El duelo entre la Verdeamarela y los Vikingos promete ser uno de los más interesantes de esta fase y se disputará el próximo domingo 5 de julio a las 17 (horario en Argentina). Por esto, los usuarios en redes palpitaron el choque entre sus dos máximas estrellas con una recordada escena de la comedia “¿Y dónde están las rubias?” de 2004, interpretada por Marlon y Shawn Wayans junto a Terry Crews.

Esta particular escena, en la que Terry Crews canta “A Thousand Miles” de Vanessa Carlton, fue modificada con la cara de ambos futbolistas y sumó millones de reproducciones en las distintas plataformas, hasta llegar a los propios jugadores.

La reacción de Haaland y Vinicius a los memes “Jajajajajaja, @vinijr tenemos que recrear esto”, escribió el delantero noruego en redes sociales, con la mención al atacante brasileño, quien también reaccionó con risas en los comentarios dentro del video.

Miles de usuarios apoyaron la idea del jugador de Manchester City y replicaron el video junto a otros memes que lo involucraron también con el futbolista de Real Madrid. >> Leer más: Qué partidos del Mundial 2026 se juegan este viernes 3 de julio: hora, canal y posibles formaciones Los recordados duelos entre Haaland y Vinicius que se vivieron en la Champions League durante las recientes temporadas del fútbol europeo se replicarán en esta Copa del Mundo con Brasil y Noruega, que se juegan la oportunidad de seguir en carrera al título.