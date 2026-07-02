Tenis: Horacio Zeballos inició el camino hacia el ansiado título de Wimbledon

Debutó con un triunfo junto al español Marcel Granollers en el tercer Grand Slam del año. La pareja fue dos veces finalista en el All England Club

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Horacio Zeballos volea en el césped del torneo de tenis de Wimbledon.

Horacio Zeballos empezó con un triunfo una nueva participación en el torneo de tenis de Wimbledon. El marplatense, en compañía del español Marcel Granollers, superó a la pareja del estadounidense Robert Galloway y el neocelandés John Peers por 7/6 (5) y 6/3, por la primera ronda de cuadro de dobles masculino.

Zeballos y Granollers integran la segunda pareja favorita del torneo, que buscará uno de los títulos de Grand Slam que le falta. Es que si bien fueron dos veces finalistas en Wimbledon , en 2021 y 2023, perdieron en ambas definiciones.

La pareja conformada por el marplatense y el español tiene tres títulos de Grand Slam. Fue campeona recientemente en Roland Garros, repitiendo la coronación de 2025, y conquistó el US Open 2025.

Este viernes, por la segunda ronda, Zeballos y Granollers enfrentarán al belga Sander Gillé y al neerlandés Sem Verbeek.

Otros argentinos se presentarán en a segunda ronda de Wimbledon. Thiago Tirante y Romás Burruchaga jugarán contra los alemanes Kevin Krawietz y Tim Putz.

Mientras que Marcos Trungelliti y el peruano Ignacio Buse se medirán con el portugués Francisco Cabral y el austríaco Lucas Miedler.

Solana Sierra, contra las legendarias Williams

Pero el partido de dobles que tendrá presencia argentina y que sobresale es el que jugará la marplatense Solana Sierra, acompañada por la colombiana Camila Osorio.

Sierra y Osorio animarán la segunda ronda contra dos leyendas del tenis, Serena y Venus Williams, de 44 y 46 años, respectivamente.

Las hermanas Williams compiten en Wimbledon tras recibir invitaciones especiales. Juntas obtuvieron 6 títulos en el dobles femenino de este Grand Slam.

Para Sierra será un momento único tener del otro lado de la red a Serena, ganadora de 23 títulos de Grand Slam en singles. En tanto Venus consiguió 7.

Sierra acaba de quedar eliminada en single luego de superar la primera ronda y tras estar muy cerca de vencer a la estadounidense Coco Gauff en el partido siguiente.