La Capital | Ovación | tenis

Tenis: Horacio Zeballos inició el camino hacia el ansiado título de Wimbledon

Debutó con un triunfo junto al español Marcel Granollers en el tercer Grand Slam del año. La pareja fue dos veces finalista en el All England Club

2 de julio 2026 · 16:50hs
Google Seguir a La Capital en Google
Horacio Zeballos volea en el césped del torneo de tenis de Wimbledon. 

Horacio Zeballos volea en el césped del torneo de tenis de Wimbledon.  

Horacio Zeballos empezó con un triunfo una nueva participación en el torneo de tenis de Wimbledon. El marplatense, en compañía del español Marcel Granollers, superó a la pareja del estadounidense Robert Galloway y el neocelandés John Peers por 7/6 (5) y 6/3, por la primera ronda de cuadro de dobles masculino.

Zeballos y Granollers integran la segunda pareja favorita del torneo, que buscará uno de los títulos de Grand Slam que le falta. Es que si bien fueron dos veces finalistas en Wimbledon, en 2021 y 2023, perdieron en ambas definiciones.

La pareja conformada por el marplatense y el español tiene tres títulos de Grand Slam. Fue campeona recientemente en Roland Garros, repitiendo la coronación de 2025, y conquistó el US Open 2025.

>> Leer más: Nadia Podoroska, entre el privilegio de volver a Wimbledon y la derrota en el debut

Este viernes, por la segunda ronda, Zeballos y Granollers enfrentarán al belga Sander Gillé y al neerlandés Sem Verbeek.

Otros argentinos se presentarán en a segunda ronda de Wimbledon. Thiago Tirante y Romás Burruchaga jugarán contra los alemanes Kevin Krawietz y Tim Putz.

Mientras que Marcos Trungelliti y el peruano Ignacio Buse se medirán con el portugués Francisco Cabral y el austríaco Lucas Miedler.

Solana Sierra, contra las legendarias Williams

Pero el partido de dobles que tendrá presencia argentina y que sobresale es el que jugará la marplatense Solana Sierra, acompañada por la colombiana Camila Osorio.

Sierra y Osorio animarán la segunda ronda contra dos leyendas del tenis, Serena y Venus Williams, de 44 y 46 años, respectivamente.

Las hermanas Williams compiten en Wimbledon tras recibir invitaciones especiales. Juntas obtuvieron 6 títulos en el dobles femenino de este Grand Slam.

Para Sierra será un momento único tener del otro lado de la red a Serena, ganadora de 23 títulos de Grand Slam en singles. En tanto Venus consiguió 7.

Sierra acaba de quedar eliminada en single luego de superar la primera ronda y tras estar muy cerca de vencer a la estadounidense Coco Gauff en el partido siguiente.

Noticias relacionadas
Josefina López y Martina Villarruel, ambas jugadoras de la Federación Santafesina de Tenis (FST)

Tenis: Rosario, otra vez epicentro de competencias de jerarquía internacional

Solana Sierra levantó dos match points y superó la primera ronda. La espera Coco Gauff.

Dura primera jornada para el tenis argentino en el césped de Wimbledon

En las canchas de Remeros Alberdi, los más chicos jugaron, aprendieron y se divirtieron.

Primeros pasos en el tenis: JTI Tour Etapa Roja y encuentro Etapa Verde

Leonardo Acoglanis:  El Toto es el nuevo entrenador de Argentino para afrontar el segundo semestre de la Primera C. 

Argentino: Leonardo Acoglanis busca su revancha después de tres años

Ver comentarios

Las más leídas

El amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

El amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

Con el Quini 6 vacante, seis santafesinos festejaron en el Siempre Sale

Con el Quini 6 vacante, seis santafesinos festejaron en el Siempre Sale

Temporada de guisos: siete recetas para combatir el frío

Temporada de guisos: siete recetas para combatir el frío

Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión

Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión

Lo último

Después de 70 años se licitará la concesión de la Terminal I de Villa Constitución

Después de 70 años se licitará la concesión de la Terminal I de Villa Constitución

Tenis: Horacio Zeballos inició el camino hacia el ansiado título de Wimbledon

Tenis: Horacio Zeballos inició el camino hacia el ansiado título de Wimbledon

Tragedia en Casilda: Scaloni envió un mensaje a las familias de los chicos fallecidos

Tragedia en Casilda: Scaloni envió un mensaje a las familias de los chicos fallecidos

Tragedia en Casilda: Scaloni envió un mensaje a las familias de los chicos fallecidos

En una conferencia de prensa, el DT argentino se mostró conmocionado por el siniestro vial del sábado pasado en Casilda que dejó cuatro jóvenes fallecidos de entre 17 y 24 años

Tragedia en Casilda: Scaloni envió un mensaje a las familias de los chicos fallecidos
Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión
La región

Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión

En la previa del partido de la selección, llega la Feria Mundialista al microcentro
La Ciudad

En la previa del partido de la selección, llega la Feria Mundialista al microcentro

Cuidacoches: por falta de acuerdos, cayó el debate en el Senado provincial
La Ciudad

Cuidacoches: por falta de acuerdos, cayó el debate en el Senado provincial

Confirman el primer caso de hantavirus en Santa Fe en lo que va del año
La Región

Confirman el primer caso de hantavirus en Santa Fe en lo que va del año

La madre de Gastón Montenegro denuncia que una banda ligada a narcos secuestró a su hijo
Policilaes

La madre de Gastón Montenegro denuncia que una banda ligada a narcos secuestró a su hijo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

El amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

Con el Quini 6 vacante, seis santafesinos festejaron en el Siempre Sale

Con el Quini 6 vacante, seis santafesinos festejaron en el Siempre Sale

Temporada de guisos: siete recetas para combatir el frío

Temporada de guisos: siete recetas para combatir el frío

Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión

Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión

Falleció a los 58 años Manolo Arjona, uno de los fundadores de Loco Mía

Falleció a los 58 años Manolo Arjona, uno de los fundadores de Loco Mía

Ovación
Por qué una figura de Bélgica consoló a los jugadores de Senegal tras eliminarlos del Mundial
Mundial

Por qué una figura de Bélgica consoló a los jugadores de Senegal tras eliminarlos del Mundial

Por qué una figura de Bélgica consoló a los jugadores de Senegal tras eliminarlos del Mundial

Por qué una figura de Bélgica consoló a los jugadores de Senegal tras eliminarlos del Mundial

Tenis: Horacio Zeballos inició el camino hacia el ansiado título de Wimbledon

Tenis: Horacio Zeballos inició el camino hacia el ansiado título de Wimbledon

Lionel Scaloni y el inicio de los playoffs: Estamos ilusionados y nos agarra en un buen momento

Lionel Scaloni y el inicio de los playoffs: "Estamos ilusionados y nos agarra en un buen momento"

Policiales
La madre de Gastón Montenegro denuncia que una banda ligada a narcos secuestró a su hijo
Policilaes

La madre de Gastón Montenegro denuncia que una banda ligada a narcos secuestró a su hijo

Homicidios en Rosario: 45 casos en el primer semestre, la tasa más baja en 25 años

Homicidios en Rosario: 45 casos en el primer semestre, la tasa más baja en 25 años

Un nene de 14 años y una mujer de 23, víctimas de una balacera en zona sur

Un nene de 14 años y una mujer de 23, víctimas de una balacera en zona sur

Un hogar de madres solteras sufrió tres robos en una semana

Un hogar de madres solteras sufrió tres robos en una semana

La Ciudad
El aeropuerto suma más de 300 estructuras de sombra a su playa de estacionamiento
La Ciudad

El aeropuerto suma más de 300 estructuras de sombra a su playa de estacionamiento

Inician trabajos de una obra clave para integrar barrio ATE, en la zona sudoeste

Inician trabajos de una obra clave para integrar barrio ATE, en la zona sudoeste

Cuidacoches: por falta de acuerdos, cayó el debate en el Senado provincial

Cuidacoches: por falta de acuerdos, cayó el debate en el Senado provincial

Rosario de película: un tour por la ciudad retratada en distintas producciones cinematográficas

Rosario de película: un tour por la ciudad retratada en distintas producciones cinematográficas

Cuidacoches: el ministro de Seguridad pide mecanismo ágil y sin gastos judiciales
La Ciudad

Cuidacoches: el ministro de Seguridad pide mecanismo ágil y sin gastos judiciales

Ola de frío en Argentina: dónde cayó nieve y qué ciudades amanecieron cubiertas de blanco
Información General

Ola de frío en Argentina: dónde cayó nieve y qué ciudades amanecieron cubiertas de blanco

El municipio impulsa un proyecto para recuperar una zona estratégica de la costa central

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El municipio impulsa un proyecto para recuperar una zona estratégica de la costa central

Ola de frío: cómo pedir ayuda para las personas en situación de calle
La Ciudad

Ola de frío: cómo pedir ayuda para las personas en situación de calle

La historia de amor y adrenalina de la pareja de Netflix que escaló el Empire State
Zoom

La historia de amor y adrenalina de la pareja de Netflix que escaló el Empire State

Un nene de 14 años y una mujer de 23, víctimas de una balacera en zona sur
Policiales

Un nene de 14 años y una mujer de 23, víctimas de una balacera en zona sur

Alerta por frío extremo: 17 provincias enfrentan temperaturas bajo cero
Información General

Alerta por frío extremo: 17 provincias enfrentan temperaturas bajo cero

Cómo evitar intoxicaciones por monóxido de carbono: lo que hay que saber
La Ciudad

Cómo evitar intoxicaciones por monóxido de carbono: lo que hay que saber

Fuerte choque de un auto contra una columna en Mendoza y Wilde
La ciudad

Fuerte choque de un auto contra una columna en Mendoza y Wilde

¿Es el citrato de magnesio la mejor elección para sentirse bien?
Salud

¿Es el citrato de magnesio la mejor elección para sentirse bien?

Capacitan a médicos santafesinos para realizar estudios clave en recién nacidos
La Ciudad

Capacitan a médicos santafesinos para realizar estudios clave en recién nacidos

Arranca en Rosario el Torneo de Chefs Santa Fe 2026 con ocho equipos en competencia
La Ciudad

Arranca en Rosario el Torneo de Chefs Santa Fe 2026 con ocho equipos en competencia

El amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

Por Matías Petisce
La Ciudad

El amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

Estudia en el Politécnico, diseñó un videojuego en el aula y viajará a Países Bajos para presentarlo
La Ciudad

Estudia en el Politécnico, diseñó un videojuego en el aula y viajará a Países Bajos para presentarlo

Debe estar muy golpeada y la están explotando, dijo la madre de Micaela Albornoz 
Policiales

"Debe estar muy golpeada y la están explotando", dijo la madre de Micaela Albornoz 

Los refugios de Rosario suman bibliotecas para personas en situación de calle
La Ciudad

Los refugios de Rosario suman bibliotecas para personas en situación de calle

Cambio de Nación en los subsidios del transporte: ¿cómo impacta en Rosario?
Economía

Cambio de Nación en los subsidios del transporte: ¿cómo impacta en Rosario?

Impulsan un multisectorial para enfrentar la crisis en la Granja Tres Arroyos
Economía

Impulsan un multisectorial para enfrentar la crisis en la Granja Tres Arroyos

La Feria del Centro vuelve a Rosario: ya están abiertas las inscripciones
Zoom

La Feria del Centro vuelve a Rosario: ya están abiertas las inscripciones