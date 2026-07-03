Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana.

El martes pasado había ocurrido algo similar en el Parque Independencia. Se investiga si la joven está en situación de calle junto a otras personas

Nuevamente aparecieron en las calles de Rosario rastros de Micaela Albornoz , la mujer de 32 años desaparecida hace más de una semana. En esta ocasión uno de sus hermanos recibió un llamado en el que dijeron haberla visto en una de las esquinas de Presidente Perón y Crespo , pero al llegar sus familiares solo hallaron sus prendas de vestir . Algo similar había ocurrido este martes, pero en el Parque Independencia.

Otro inquietante episodio alrededor de la desaparición de Micaela Albornoz, que se fue de su casa de Villa Manuelita el 24 de junio, volvió a preocupar a sus familiares. A partir del nuevo hallazgo de prendas de vestir, que una de sus hermanas reconoció, fue informada la Fiscalía y además la Policía de Investigaciones intervino para indagar en estas pistas recientes. Se sospecha que está en situación de calle junto a otras personas.

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El martes pasado se había dado una secuencia similar a partir de una misma dinámica: un llamado telefónico de una persona que aseguraba haber visto a la mujer, en esa ocasión en inmediaciones del laguito del Parque Independencia, pero al llegar sus familiares solo hallaron ropa. En tanto, su madre había manifestado el temor de que su hija esté secuestrada.

Hallan más ropa de la mujer desaparecida

La última novedad se dio en los primeros minutos del viernes. De acuerdo a lo informado por fuentes oficiales, todo comenzó cuando un hermano de Micaela recibió el llamado de una persona que le indicó que la mujer había sido vista en Perón y Crespo, en inmediaciones del Parque Independencia.

A partir de esa llamada fue otra hermana la que se dirigió a la intersección mencionada. Pero Micaela no fue encontrada, aunque sobre la vereda fueron halladas varias prendas de vestir que fueron reconocidas como pertenencias de la mujer desaparecida.

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La Fiscalía de Flagrancia intervino en una primera instancia, quien dispuso que se realicen una serie de medidas investigativas. En ese sentido tomó actuaciones la Policía de Investigaciones (PDI) para intentar esclarecer el hallazgo y continuar con la búsqueda de la mujer que ya fue denunciada como desaparecida.

La desaparición de Micaela Albornoz

Micaela Albornoz, de 32 años, fue vista por última vez el miércoles pasado cuando salió de su casa en Villa Manuelita. Desde entonces, su familia inició una intensa búsqueda y, más allá de los llamados que indicaron que la vieron en la vía pública, temen que haya sido secuestrada.

Según comunicaron sus familiares, Micaela padece problemas de salud mental y estuvo internada en varios lugares en el último tiempo, por lo que pidieron colaboración urgente para encontrarla.

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El 24 de junio, a las 9.30, la mujer salió de la vivienda de Becquer al 500 bis, donde vive con dos hermanos y su hija de dos años. Según contó su familia, la mujer se dirigía a una plaza cercana para disfrutar del aire libre, pero con el paso de las horas no regresó y se formalizó la denuncia de su desaparición.

Ropa en el Parque Independencia

Durante la noche del martes una de las hermanas de Micaela recibió un llamado similar al de este jueves. En esa ocasión le habían avisado que la mujer había sido vista en los alrededores del laguito del Parque Independencia.

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Allí encontró ropa debajo de un árbol, por lo cual los agentes cercaron la zona para trabajar en busca de información relevante. La hermana de Micaela contó que se acercó a la zona de Oroño y Lugones y caminó por allí hasta hallar vestimenta en un árbol lindero al Jardín de los Niños.

Horas después sus familiares manifestaron el temor de que Micaela esté secuestrada. Aseguraron que la mujer padece un cuadro de salud mental y temen por que no está tomando su medicación. Sin embargo, por el momento no surgieron en la investigación indicios de un secuestro.