La Capital | Ovación | México

México vs. Inglaterra por los octavos del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

El conjunto azteca enfrentará al equipo de Thomas Tuchel en un histórico quinto partido como local. En esta nota, los detalles del partido

4 de julio 2026 · 08:05hs
Google Seguir a La Capital en Google
México recibirá a Inglaterra en el estadio Azteca por los octavos de final del Mundial.

AP

México recibirá a Inglaterra en el estadio Azteca por los octavos de final del Mundial.

México e Inglaterra se enfrentarán este domingo en el estadio Ciudad de México (estadio Azteca) por los octavos de final del Mundial 2026. Conocé el horario y dónde ver el partido de eliminación directa entre el Tri y los Tres Leones en la Copa del Mundo.

A qué hora juegan México e Inglaterra

El partido correspondiente a los octavos de final del Mundial entre México e Inglaterra se jugará este domingo 5 de julio, desde las 21 (horario en Argentina) en el estadio Azteca de Ciudad de México, México.

El árbitro principal será el iraní-australiano Alireza Faghani. En tanto, los asistentes serán los australianos George Lakrindis y Andrew Lindsay. El marroquí Jallal Jayed completa el plantel como cuarto referí y su compatriota Zakaria Brinsi será el juez de reserva.

Dónde ver México vs. Inglaterra

La transmisión del encuentro entre México e Inglaterra será a través de DSports y Disney+ Premium. Además, podés ver el comentario post partido en lacapital.com.ar

>> Leer más: Haaland y Vinicius reaccionaron a un meme sobre Brasil-Noruega: "Tenemos que recrearlo"

El siguiente cruce del ganador

El ganador del duelo entre México e Inglaterra avanzará directamente a los cuartos de final del Mundial 2026 y seguirá en la carrera por el campeonato.

En dicha instancia, enfrentará al vencedor del cruce entre Noruega y Brasil. El partido de cuartos se jugará el sábado 11 de julio a las 18 (horario en Argentina) en el Miami Stadium.

Noticias relacionadas
hubo cuatro muertos en los festejos por la victoria de mexico en el mundial

Hubo cuatro muertos en los festejos por la victoria de México en el Mundial

El siempre moderado Harry Kane celebra el primero de sus dos goles para Inglaterra ante Congo. 

Inglaterra se lo dio vuelta a Congo con dos goles de Harry Kane y ahora se cruzará con México

El rosarino Hernán Galíndez confirmó su retiro de la selección de Ecuador.

El lamento del jugador rosarino eliminado del Mundial con Ecuador: "No merecía terminar así"

Este grupo de jugadores había generado esperanza y expectativas, sostuvo Sebastián Beccacece.

Beccacece le puso punto final a su estadía en Ecuador: "Lo mejor es dar un paso al costado"

Ver comentarios

Las más leídas

Qué es más barato para calentar la casa: aire acondicionado, caloventor, estufa eléctrica o panel

Qué es más barato para calentar la casa: aire acondicionado, caloventor, estufa eléctrica o panel

Cómo un viaje a comer hamburguesas en Rosario terminó con cuatro vidas

Cómo un viaje a comer hamburguesas en Rosario terminó con cuatro vidas

Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana

Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana

Femicidio en Pueblo Andino: del misterio inicial a un pedido de prisión perpetua al amante

Femicidio en Pueblo Andino: del misterio inicial a un pedido de prisión perpetua al amante

Lo último

Después de 70 años se licitará la concesión de la Terminal I de Villa Constitución

Después de 70 años se licitará la concesión de la Terminal I de Villa Constitución

Tenis: Horacio Zeballos inició el camino hacia el ansiado título de Wimbledon

Tenis: Horacio Zeballos inició el camino hacia el ansiado título de Wimbledon

Tragedia en Casilda: Scaloni envió un mensaje a las familias de los chicos fallecidos

Tragedia en Casilda: Scaloni envió un mensaje a las familias de los chicos fallecidos

Se reconfigura el mapa de narcomenudeo en Villa Banana

La caída del clan Muñoz tras el asesinato del policía federal se suma a una larga lista de bandas que fueron reemplazadas tras quedar expuestas por la violencia

Se reconfigura el mapa de narcomenudeo en Villa Banana

Por Martín Stoianovich
Luz verde del Concejo para un nuevo plan estratégico de movilidad en Rosario
La Ciudad

Luz verde del Concejo para un nuevo plan estratégico de movilidad en Rosario

Jorge Broun en persona: el último gesto del arquero antes de su despedida de Central

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Jorge Broun en persona: el último gesto del arquero antes de su despedida de Central

Sofi Martínez recibió un saludo especial de Messi tras la victoria ante Cabo Verde
Ovación

Sofi Martínez recibió un saludo especial de Messi tras la victoria ante Cabo Verde

Liberaron al portero imputado por abuso sexual en un jardín de Empalme Graneros
La Ciudad

Liberaron al portero imputado por abuso sexual en un jardín de Empalme Graneros

Incendio en barrio Alvear: un auto quedó destruido tras un operativo de más de una hora
La Ciudad

Incendio en barrio Alvear: un auto quedó destruido tras un operativo de más de una hora

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El frío sigue y hay nuevo alerta amarillo por temperaturas extremas

El frío sigue y hay nuevo alerta amarillo por temperaturas extremas

Crimen del policía en Carcarañá: fiscal acreditó que le clavaron un hierro en el cráneo

Crimen del policía en Carcarañá: fiscal acreditó que le clavaron un hierro en el cráneo

Allanamientos a narcos de barrio Cerámica: incautan droga, dinero y armas

Allanamientos a narcos de barrio Cerámica: incautan droga, dinero y armas

La Scaloneta se dobla, pero no se rompe: Messi más leyenda y Licha la gran figura

La Scaloneta se dobla, pero no se rompe: Messi más leyenda y Licha la gran figura

Cuándo juega la selección argentina los octavos de final del Mundial 2026: día, horario, sede y TV

Cuándo juega la selección argentina los octavos de final del Mundial 2026: día, horario, sede y TV

Ovación
Jorge Broun en persona: el último gesto del arquero antes de su despedida de Central

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Jorge Broun en persona: el último gesto del arquero antes de su despedida de Central

Jorge Broun en persona: el último gesto del arquero antes de su despedida de Central

Jorge Broun en persona: el último gesto del arquero antes de su despedida de Central

Sofi Martínez recibió un saludo especial de Messi tras la victoria ante Cabo Verde

Sofi Martínez recibió un saludo especial de Messi tras la victoria ante Cabo Verde

Colombia eliminó a Ghana del Mundial 2026 y llegó a los octavos de final

Colombia eliminó a Ghana del Mundial 2026 y llegó a los octavos de final

Policiales
Se reconfigura el mapa de narcomenudeo en Villa Banana

Por Martín Stoianovich
Policiales

Se reconfigura el mapa de narcomenudeo en Villa Banana

Santa Fe: imputan a seis policías por la muerte de un preso en una comisaría

Santa Fe: imputan a seis policías por la muerte de un preso en una comisaría

Cárcel de Piñero: absolvieron a un preso que mató por exceso de defensa

Cárcel de Piñero: absolvieron a un preso que mató por exceso de defensa

Allanamientos a narcos de barrio Cerámica: incautan droga, dinero y armas

Allanamientos a narcos de barrio Cerámica: incautan droga, dinero y armas

La Ciudad
Luz verde del Concejo para un nuevo plan estratégico de movilidad en Rosario
La Ciudad

Luz verde del Concejo para un nuevo plan estratégico de movilidad en Rosario

Vacaciones con ciencia y juego: Aguas Santafesinas ofrece una experiencia para toda la familia

Vacaciones con ciencia y juego: Aguas Santafesinas ofrece una experiencia para toda la familia

Liberaron al portero imputado por abuso sexual en un jardín de Empalme Graneros

Liberaron al portero imputado por abuso sexual en un jardín de Empalme Graneros

Incendio en barrio Alvear: un auto quedó destruido tras un operativo de más de una hora

Incendio en barrio Alvear: un auto quedó destruido tras un operativo de más de una hora

Cómo un viaje a comer hamburguesas en Rosario terminó con cuatro vidas
La Región

Cómo un viaje a comer hamburguesas en Rosario terminó con cuatro vidas

El Aeropuerto suma más vuelos a destinos clave en vacaciones de invierno
La Ciudad

El Aeropuerto suma más vuelos a destinos clave en vacaciones de invierno

Rosario sale a comprar medicamentos ante la falta de respuestas de Nación
Salud

Rosario sale a comprar medicamentos ante la falta de respuestas de Nación

Funes: clausuran un basural clandestino tras una investigación
La región

Funes: clausuran un basural clandestino tras una investigación

La investigación sobre fraude en la mutual de Nelson sigue escalando
La Región

La investigación sobre fraude en la mutual de Nelson sigue escalando

Una beba salió despedida de un auto que fue chocado por un camión 
La región

Una beba salió despedida de un auto que fue chocado por un camión 

Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana
Policiales

Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana

Rosario, en el ranking del frío: fue una de las ciudades con menor temperatura del país
La Ciudad

Rosario, en el ranking del frío: fue una de las ciudades con menor temperatura del país

Rosario pone más límites a los vapeadores: ya no podrán usarse en bares y espacios cerrados
La Ciudad

Rosario pone más límites a los vapeadores: ya no podrán usarse en bares y espacios cerrados

Zona oeste: tres heridos luego de que un auto chocara contra una casa y se diera vuelta
Policiales

Zona oeste: tres heridos luego de que un auto chocara contra una casa y se diera vuelta

Tragedia en Casilda: la defensa del imputado por el vuelco fatal pide evaluación psiquiátrica
La Región

Tragedia en Casilda: la defensa del imputado por el vuelco fatal pide evaluación psiquiátrica

Ante un Niño que traerá tormentas intensas, en Rosario ya se trabaja en doce barrios vulnerables
La Ciudad

Ante un Niño que traerá tormentas intensas, en Rosario ya se trabaja en doce barrios vulnerables

Olvidó una mochila con $90 millones al costado de una ruta en La Pampa y los recuperó
Información General

Olvidó una mochila con $90 millones al costado de una ruta en La Pampa y los recuperó

Llegó el alfajor Havanna de Messi: cómo es la edición especial inspirada en el rosarino
Información general

Llegó el alfajor Havanna de Messi: cómo es la edición especial inspirada en el rosarino

Javkin rechazó el tope al subsidio del boleto: El vecino es perjudicado dos veces
La Ciudad

Javkin rechazó el tope al subsidio del boleto: "El vecino es perjudicado dos veces"