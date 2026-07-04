México vs. Inglaterra por los octavos del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

El conjunto azteca enfrentará al equipo de Thomas Tuchel en un histórico quinto partido como local. En esta nota, los detalles del partido

México recibirá a Inglaterra en el estadio Azteca por los octavos de final del Mundial.

México e Inglaterra se enfrentarán este domingo en el estadio Ciudad de México (estadio Azteca) por los octavos de final del Mundial 2026 . Conocé el horario y dónde ver el partido de eliminación directa entre el Tri y los Tres Leones en la Copa del Mundo.

El partido correspondiente a los octavos de final del Mundial entre México e Inglaterra se jugará este domingo 5 de julio, desde las 21 (horario en Argentina) en el estadio Azteca de Ciudad de México, México.

El árbitro principal será el iraní-australiano Alireza Faghani . En tanto, los asistentes serán los australianos George Lakrindis y Andrew Lindsay . El marroquí Jallal Jayed completa el plantel como cuarto referí y su compatriota Zakaria Brinsi será el juez de reserva.

La transmisión del encuentro entre México e Inglaterra será a través de DSports y Disney+ Premium. Además, podés ver el comentario post partido en lacapital.com.ar

>> Leer más: Haaland y Vinicius reaccionaron a un meme sobre Brasil-Noruega: "Tenemos que recrearlo"

El siguiente cruce del ganador

El ganador del duelo entre México e Inglaterra avanzará directamente a los cuartos de final del Mundial 2026 y seguirá en la carrera por el campeonato.

En dicha instancia, enfrentará al vencedor del cruce entre Noruega y Brasil. El partido de cuartos se jugará el sábado 11 de julio a las 18 (horario en Argentina) en el Miami Stadium.