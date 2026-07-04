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Crecen sin pausa los autos chinos en las calles de Rosario

Llegaron varios modelos importados desde Asia y se instalaron rápidamente con nuevas tecnologías. Un cambio que no pasa desapercibido en la ciudad

Fermín Sanchez Duque

Por Fermín Sanchez Duque

4 de julio 2026 · 06:30hs
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Por el centro. Los concesionarios locales incursionaron en las nuevas marcas.

Por el centro. Los concesionarios locales incursionaron en las nuevas marcas.

Las calles rosarinas ya muestran un fuerte movimiento de los nuevos modelos de autos chinos que llegaron al país durante los últimos meses y se convirtieron en la tendencia del mercado argentino. Estos vehículos importados ofrecen nuevas tecnologías que cambiaron la perspectiva de muchos clientes en la ciudad.

"La tendencia va creciendo, día a día llegan nuevas marcas", afirmó Sebastián Beato, presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), en diálogo con La Capital.

El informe difundido por la propia Acara con las cifras de nuevos vehículos en Argentina señaló que, durante junio, la firma BYD, la líder en ventas entre las marcas chinas, continuó con su crecimiento y registró 1.740 patentamientos en el país. Así, ya es la octava del ranking general del mes. Además, alcanzó las 8.249 unidades en lo que va de 2026. Cabe destacar que, a esta altura del año en 2025, todavía no había iniciado su comercialización en el país.

Cada vez son más las unidades de esta firma china que se ven por las calles de Rosario, pero también otras marcas del país asiático, como Chery, Baic, Haval, MG, Changan, Foton, JAC y Jetour, entre otras, tienen fuerte presencia en la ciudad.

"Es impresionante cómo se llenó de camionetas chinas el estacionamiento. Muchos clientes se animaron y ahora pueden tener una cuatro por cuatro", dijo Sebastián, desde un parking del microcentro.

Cada una de estas firmas cuenta con ofertas distintas y modernas, incluyendo tecnología novedosa en su interior, pero también ofreciendo alternativas como vehículos híbridos o eléctricos, aunque los ciento por ciento electropropulsados todavía se encuentran un paso por detrás.

BAIC es una de las marcas chinas que se posiciona en el mercado argentino.

BAIC es una de las marcas chinas que se posiciona en el mercado argentino.

Una irrupción abrupta

Este cambio de paradigma en los concesionarios de la ciudad y del país no es una casualidad: la ola de autos importados que desembarcaron en Argentina durante el último año y medio abrió una nueva búsqueda comercial, que se sumó a las innovadoras tecnologías que estos modelos traen acompañadas por precios competitivos.

>> Leer más: Cómo comprar un auto híbrido en Rosario: qué aspectos son claves a tener en cuenta

La irrupción fue abrupta. En pocos meses, alcanzaron el 8 % del mercado total, y si consideramos el mercado sin prendas, ese porcentaje aumenta al 17 %”, insistió Beato.

La tendencia cambió el objetivo de muchos concesionarios, que apostaron por las marcas que llegaron desde China para ampliar su cartelera de vehículos para clientes.

Su crecimiento

“Una vez abierto el mercado argentino, estas marcas tomaron inmediata participación y son la sorpresa entre los clientes. Buscaron ingresar fuertemente en el mercado de SUV, ávido de nuevas ofertas y con migraciones desde el segmento de las pick-up y los vehículos chicos, con mucha participación en el mercado argentino”, añadió el titular de la Asociación de Concesionarios en conversación con este medio.

Beato valoró que las novedosas marcas chinas “aumentan la oferta para los clientes y brindan alternativas de uso”, así como también destacó que llegaron al país “con energías alternativas y nuevas tecnologías”. Por ello, subrayó que convirtieron “el mercado en ultracompetitivo tanto en equipamiento como en precio”.

El presidente de la asociación, resaltó: “Claramente estamos en un momento en el que hay que salir a buscar al cliente y facilitarle incentivos para que tome la decisión de comprar”.

Beato analizó la respuesta de la red de concesionarios y consideró que “en general apuestan a las nuevas propuestas”. A su vez, sentenció: “Hubo una gran expansión hacia estas marcas en poco tiempo, derivando capitales y apostando al desarrollo de las marcas chinas”.

Marcan presencia en el mercado

El informe de Acara de junio indicó además que Chery escaló al 13er. puesto del ranking general y alcanzó los 694 patentamientos, con un crecimiento interanual de 1.316,3 %, entre las cifras más imponentes del mercado.

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De la misma manera, Baic se posicionó apenas por detrás en el 14º lugar con 689 unidades y un progreso del 302,9 % en comparación con el año pasado.

Las firmas de origen chino representaron aproximadamente el 10,7 % del mercado argentino durante junio, entre las marcas mencionadas y la aparición menor de otras como DFSK, Dongfeng, GAC Motor, Arcfox, Shineray y KYC.

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