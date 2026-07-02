La incansable lucha de un grupo de madres para sacar a sus hijos de las drogas

Se congregaron en el Monumento para hacer oír sus voces. Una batalla diaria en medio de la pobreza estructural, el desempleo y el narcomenudeo

"El único camino para hacerle frente a la droga es el amor y la asistencia" , aseguró Betina Zubeldía, referente de las Asociación Civil Madres Territoriales de Rosario, en el marco de la nueva marcha "Ni un pibe menos por la droga" .

La concentración se realiza todos los años para visibilizar el compromiso territorial que integra toda una red de familias, organizaciones civiles, sociales y estatales en la lucha contra los consumos problemáticos en la población juvenil, en un contexto donde la pobreza estructural, el desempleo y el narcomenudeo.

También sirvió como cierre de la jornada del quinto congreso de Madres Territoriales Nacional, que se llevó a cabo en Puerto Joven. El encuentro contó con la participación de especialistas y referentes de diversas áreas relacionada al abordaje del consumos de sustancias y nuevas tecnologías que conducen al mismo flagelo y a la ludopatía.

"Tratamos de ofrecer un mensaje de unión año tras año con la reunión más grande del país en el Monumento a la Bandera porque estamos convencidos que nuestros jóvenes pueden salir del consumo", aseguró Zubeldía a La Capital para sintetizar, de alguna manera, la concentración estimada en alrededor de 3 mil asistentes dentro de las escalinatas del lugar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Madres Territoriales (@madresterritorialesnacional)

"Fue maravilloso, fue una reunión de muchas organizaciones que trabajan en la comunidad, en territorio y que se unieron para poder comulgar entre todas expresar todo lo que se está haciendo", describió la activista, a quien la pérdida de su hijo, víctima de las adicciones, fue el motor que potenció su cruzada solidaria y comprometida desde hace más de dos años.

>> Leer más: Radiografía de consumos problemáticos en Santa Fe: la cocaína, principal drama

En ese marco, comentó que en el escenario dispuesto para la ocasión hubo exposiciones en prevención y exhibición de la producción que se realiza en los diferentes talleres de panadería, carpintería, danzas e instrumentos impulsados en cada dispositivo barrial para ofrecer una salida a aquellos jóvenes atravesados por el consumo.

"Dimos un hermoso mensaje para alzar la voz de lo que es el trabajo en red, donde quedó claro que esta cruzada debemos llevarla entre todos: las asociaciones, organizaciones civiles y el Estado, en una red que fortalece todo el tejido social, ya que solos sería imposible", agregó.

Ni un pibe menos por la droga: abordaje territorial

Madres Territoriales interviene en dispositivos de abordaje integral e interdisciplinario en Casablanca 1148, Nicaragua 257 bis (Casa Kevin - Fisherton Industrial), que es una casa recuperada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) y el Dispositivo Territorial Comunitario (Sedronar), en Cabín 9, Pérez.

El compromiso del Estado con las organizaciones

"El Estado nos proporciona los especialistas y nos facilitan el acceso a la salud para atender a nuestros jóvenes, ya que la adicción es una enfermedad que tiene que ser tratada de forma interdisciplinaria, según lo establece la ley de salud mental", remarcó Zubeldía al reconocer el acompañamiento estatal desde la secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, la Agencia de Prevención y Abordajes de Consumos Problemáticos municipal y la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod) provincial.

>> Leer más: "Ni un Pibe Menos por la Droga": Rosario volvió a marchar para visibilizar el consumo problemático

Respecto a los nuevos consumos problemáticos de época, apuntó: "Tenemos que trabajar en la prevención, estamos viendo cómo aumentan los consumos en pantallas por el avance de la tecnología. Hoy les damos fuertes dosis dopaminérgicas a los niños cuando les damos pantallas para que se calmen, pero con eso hacemos todo lo contrario y también tenemos serios problemas como el juego".