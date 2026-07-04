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El BCRA anunció una refinanciación de deuda por u$s 6 mil millones

El organismo canceló créditos tipo Repo con bancos internacionales y los volvió a tomar con plazos de vencimiento más lejanos en el tiempo. Caputo presentará el lunes su programa financiero

4 de julio 2026 · 06:15hs
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Socios. El ministro de Economía

Socios. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

El Banco Central (BCRA) anunció la refinanciación de todos los vencimientos de deuda con bancos internacionales bajo la modalidad Repo hasta 2028. En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, prepara anuncios relacionados con los planes para afrontar el cronograma de vencimientos para 2026 y 2027.

El organismo que conduce Santiago Bausili informó el viernes por la mañana que ya canceló la totalidad de sus operaciones de pase pasivo (Repo) que mantenía vigentes por un monto total de u$s 6.000 millones. En el mismo acto, concertó una nueva línea ”por el mismo monto con diez bancos internacionales de primera línea, con vencimiento en septiembre 2028”. Es decir que los compromisos van más allá de las elecciones presidenciales.

De esta manera, el BCRA rolleó todos los vencimientos de estos instrumentos previstos para el 2026 y 2027. “Esta medida fortalece la posición de liquidez en moneda extranjera y mejora la previsibilidad de su flujo de divisas, favoreciendo un funcionamiento ordenado del mercado de cambios local”, afirmó la autoridad monetaria en un comunicado.

Señal al mercado

El organismo busca exhibir la medida como una señal hacia un mercado que ve en el frente externo uno de los principales desafíos de cara a 2027.

Desde el Central, destacaron que la operación “permitió bajar el costo de financiamiento y ampliar la cantidad de bancos internacionales participantes”. La autoridad monetaria precisó que, ahora, el BCRA abonará una tasa de interés equivalente a la tasa SOFR-USD más un spread de 4%, lo que al día de hoy equivale a alrededor del 7,6%.

Tal como ocurrió en la última transacción con entidades financieras del exterior, el nuevo Repo se instrumentó con títulos Bonares disponibles en la cartera del BCRA como colateral. La subasta de la operación se realizó el martes, cuando el BCRA recibió ofertas por u$s 8.250 millones, de las cuales adjudicó u$s 6.000 millones.

El gobierno intensifica sus gestos al mercado en busca de dar certidumbre a los inversores sobre la capacidad de pago de los compromisos de este y el próximo año para intentar apaciguar los previsibles episodios de tensión cambiaria y financiera preelectorales.

Anuncios de Caputo

Con ese mismo objetivo, Luis Caputo prepara anuncios sobre el programa financiero del Tesoro para 2026 y 2027.

El anuncio se realizará el próximo lunes y estará a cargo del propio ministro. En el programa de streaming “Las tres anclas”, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, adelantó que lo que se expondrá es el cronograma de vencimientos de deuda en dólares del Tesoro y las fuentes de financiamiento que se emplearán.

Dólar y riesgo país

En el mercado cambiario, el dólar oficial subió sobre el cierre de la semana, luego de que pausara el pasado jueves su racha alcista. Así, anotó su tercera semana consecutiva al alza y se consolidó cerca de la zona de los $ 1.500. El tipo de cambio mayorista ganó $ 2, a $ 1.490 para la venta.

La tendencia alcista del tipo de cambio se observa desde junio, luego de varios meses de estabilidad o retroceso. El mes pasado, repuntó 5,3% y terminó en máximos del año. A nivel minorista, en el Banco Nación (BNA) se sostiene a $ 1.510 para la venta.

En la plaza accionaria, el S&P Merval cerró al alza de la mano de las acciones energéticas. En el último día de la semana avanzó 1,3%. En la semana, el índice líder de la Bolsa local finalizó a la baja en moneda dura.

Los bonos en dólares cotizaron con mayoría de subas en el mercado local, al cabo de una jornada en la que no hubo referencia de Wall Street ya que permaneció cerrado por el Día de la Independencia.

Los bonos cotizaron con mayoría de subas, con avances destacados del Global 2046 (0,8%), el Bonar 2041 (0,5%) y el Bonar 2038 (0,4%). En la semana, el riesgo país cerró con un baja de 22 unidades (-5%) a 415 puntos básicos, mínimo desde fines de abril del 2018, según la medición de JP Morgan.

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