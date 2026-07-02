Crimen de Pillín Bracamonte: expectativas por peritajes que pueden dar con uno de los sicarios

Fernando "Narigón" Vázquez fue imputado como uno de los que hizo apoyo logístico en el crimen, pero los investigadores creen que pudo ser uno de los sicarios

La causa por el asesinato de Andrés "Pillín" Bracamonte , jefe de la barra brava de Rosario Central acribillado junto a su ladero Daniel "Rana" Attardo en noviembre de 2024, permanece con un misterio desde el primer día: quiénes fueron los autores materiales del ataque . Si bien están identificados algunos de los que participaron de la logística del doble crimen, la Fiscalía busca establecer si uno de los imputados estuvo entre los dos sicarios que arremetieron a balazos contra el ex mandamás del paravalanchas canalla.

Fernando "Narigón" Vázquez, detenido el pasado 16 de junio tras ser requerido por la Justicia como uno de los prófugos más buscados, fue imputado este martes por los fiscales Ignacio Hueso, Agustina Eiris y Patricio Saldutti. Le atribuyeron integrar el grupo que trasladó a los sicarios que el 9 de noviembre de 2024 asesinaron a Bracamonte y Attardo en inmediaciones del Gigante de Arroyito, tras un partido de Rosario Central contra San Lorenzo.

En ese sentido le imputaron la coautoría funcional de homicidio calificado, al igual que otros dos imputados que tiene la causa: su hermano Alejandro Vázquez y Alejandro "Cani" Zamudio. Sin embargo hay sospechas de que el Narigón Vázquez fue uno de los sicarios, por lo que los investigadores aguardan peritajes que pueden ser claves para un avance esperado: identificar a los autores materiales del asesinato.

Tras la pista de los sicarios

Una declaración clave en la investigación por el doble crimen sitúa al Narigón Vázquez como uno de los que bajó del vehículo que aquella noche partió de la casa de Alejandro Zamudio. Las sospechas sobre si fue uno de los sicarios podrían confirmarse con una serie de medidas y peritajes relacionados a los registros de las cámaras de vigilancia que captaron movimientos de los autores del hecho.

Por el momento continúa siendo un misterio quiénes fueron los gatilleros, así como también se desconoce si hubo autores intelectuales y por qué motivos fue asesinado Bracamonte. Una hipótesis que manejó Fiscalía en un principio sostuvo que fue parte de un plan para delegar el manejo de los negocios de la barra a la banda narcocriminal conocida como Los Menores.

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Uno de los imputados, Cani Zamudio, había sido identificado como cercano a Matías Gazzani, prófugo y sindicado como jefe de Los Menores. Los investigadores plantean que, momentos previos al ataque, los hermanos Vázquez y otras personas no identificadas salieron de la casa de Zamudio ubicada en el barrio 7 de Septiembre. Desde allí, escoltados por un auto y una moto, se dirigieron a la escena del crimen que concretaron minutos después.

Un crimen a traición

La sombra de la traición ronda el doble crimen de Bracamonte y Attardo. Tres personas de su confianza fueron imputados por encubrimiento al descubrirse que habían hecho desaparecer los celulares de las víctimas. Entre ellos estaba Leopoldo "Pitito" Martínez, un referente del paravalanchas que en un principio había sido ubicado como sucesor del mando en la barra.

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Pero poco tiempo después fue detenido, al igual que su primo Marcelo Martínez y Leila Navarro, hija de Julio "Cara de Goma" Navarro, otro capo de la barra asesinado en 2016. De acuerdo a lo expuesto en la causa, la mujer había visto el partido por televisión con Bracamonte, que no podía ingresar al estadio por un derecho de admisión.

Luego del partido habrían, mediante llamada o mensajes, Bracamonte fue citado a la esquina de Avellaneda y Reconquista. En ese lugar solía juntarse la facción de la barra ligada a los primos Martínez. Al llegar a ese sitio, Bracamonte y Attardo fueron acribillados cuando estaban dentro de una camioneta.

La sospecha es que habían sido convocados allí como parte del plan criminal, sin embargo en febrero pasado Marcelo Martínez cerró en un juicio abreviado la condena a 1 año y 6 meses de prisión pero solo por hurto y la Fiscalía dejó de lado la figura de encubrimiento. Los otros dos imputados inicialmente como encubridores siguen ligados a la causa con esa calificación.