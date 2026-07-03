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Olvidó una mochila con $90 millones al costado de una ruta en La Pampa y los recuperó

Un productor rural la dejó junto a la banquina tras cambiar un neumático. Un comerciante la tomó, pero fue identificado por cámaras y lectores de patentes

3 de julio 2026 · 11:23hs
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El dinero recuperado de la mochila

El dinero recuperado de la mochila

Lo que comenzó como un descuido durante un cambio de neumático terminó con un comerciante detenido y casi 90 millones de pesos recuperados. Un productor rural olvidó una mochila con el dinero al costado de una ruta en La Pampa y, menos de 24 horas después, la Policía logró identificar y capturar al hombre que se la llevó.

El hecho ocurrió sobre la ruta provincial 4, a unos cinco kilómetros de la localidad de Trenel, donde el productor agropecuario, de 52 años, sufrió un desperfecto mecánico mientras viajaba hacia un campo de la zona.

Cómo perdió la mochila con el dinero

Según la investigación, el hombre acababa de concretar una operación económica por la que había recibido casi 90 millones de pesos en efectivo.

Tras pinchar un neumático, pidió ayuda a su hijo y a un mecánico para reemplazar la rueda. Mientras trasladaba sus pertenencias, apoyó la mochila con el dinero sobre la banquina, a aproximadamente un metro de la cinta asfáltica, y continuó el viaje sin advertir que la había dejado allí.

>> Leer más: Salidera bancaria en pleno microcentro: robaron una mochila con dinero de un auto en un estacionamiento

Recién al llegar a Trenel notó el olvido y regresó de inmediato al lugar, pero la mochila ya no estaba. Entonces realizó la denuncia en la comisaría local y comenzó una investigación.

Las cámaras permitieron reconstruir el recorrido

Personal de la Brigada de Investigaciones de General Pico y de la comisaría de Trenel revisó las cámaras de seguridad de la zona y los registros de los lectores automáticos de patentes.

Las imágenes mostraron que un Ford Focus pasó por el lugar, dio la vuelta y se detuvo exactamente donde había quedado la mochila.

Con esos datos, los investigadores lograron identificar al conductor y reconstruir sus movimientos. Descubrieron que se había alojado en un hotel de General Pico, aunque abandonó la habitación antes de la llegada de la Policía.

Lo detuvieron con casi todo el dinero

Gracias al sistema provincial de lectores de patentes, el vehículo fue localizado horas más tarde en la localidad de Eduardo Castex.

Al interceptarlo, los efectivos demoraron a un comerciante e ingeniero mendocino de 45 años, quien quedó detenido por orden judicial.

Durante la requisa del automóvil, los policías encontraron 83.910.000 pesos en efectivo dentro de la misma mochila denunciada como desaparecida. También secuestraron el teléfono celular del sospechoso para incorporarlo a la investigación.

Poco después, la mochila apareció abandonada en la vía pública de General Pico, cerca del hotel donde el acusado había pasado la noche.

Qué delito le imputarán

El comerciante permanece detenido y este jueves será sometido a la audiencia de formalización.

La Fiscalía de Delitos contra la Propiedad de La Pampa anticipó que será imputado por hurto simple o, de manera alternativa, por apropiación indebida de cosa perdida, mientras continúa la investigación para determinar si hubo otros movimientos con el dinero.

La Justicia confirmó que los 83,9 millones de pesos recuperados quedarán bajo custodia judicial hasta ser restituidos al productor rural damnificado.

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