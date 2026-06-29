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Brasil sufrió pero encontró el pase a octavos de final en el tiempo adicional

El seleccionado verdeamarillo tuvo que esforzarse frente a Japón, tras estar abajo 1 a 0. Ganó 2 a 1 y espera por Costa de Marfil o Noruega

29 de junio 2026 · 16:24hs
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Casemiro celebra su gol que sirvió para el transitorio empate de Brasil.

AP

Casemiro celebra su gol que sirvió para el transitorio empate de Brasil.

La selección de Brasil está en los cuartos de final del Mundial. Tuvo que esforzarse para conseguirlo. Perdía con Japón 1 a 0, logró el empate con mucho empeño y anotó el definitivo 2 a 1 en el 5º de los 6' minutos de adición.

El empuje de Casemiro, autor de uno de los goles (el otro fue de Gabriel Martinelli), sostuvo al conjunto dirigido por Carlo Ancelotti en los momentos en los que reinó la mayor incertidumbre.

El scratch dejó atrás a un duro adversario y espera por el ganador de Costa de Marfil y Noruega.

Brasil se mostró inofensivo durante la primera etapa. No tuvo variantes de ataque. Japón optó por formar un bloque bajo. Recurrió al contraataque. Buscó el desequilibrio con la velocidad de sus atacantes.

Una mala entrega de Brasil en la mitad de la cancha prosiguió con el robo de Kaishu Shano y una carrera rápida hacia el arco brasileño. Se sacó un rival de encima y pateó cruzado desde afuera del área, lejos del arquero Alisson. Japón ganaba 1 a 0 y sorprendía.

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A los 29', el scratch perdía y se lanzó a una búsqueda frenética del empate. Pero no inquietó durante el resto del tiempo que faltaba hasta el descanso.

Para el segundo tiempo, el entrenador Carlo Ancelotti reemplazó a Endrick por el lesionado Lucas Paquetá.

La verdeamarilla atacó con mayor peligro. El japonés Tomiyasú salvo su arco con un despeje sobre la línea tras un golpe de cabeza de Casemiro. El mediocampista, un motorcito del pentacampeón mundial, tendría revancha minutos más tarde.

Brasil atacó con actitud y empató

Brasil acorraló al seleccionado nipón. El gol estaba al caer. Llegó a través de un centro pasado de Gabriel Magalhaes y el cabezazo de Casemiro, a los 55'.

El dominio brasileño no cesó. Vinicius pasó por izquierda y sacó un tiro cruzado. Suzuki la manoteó y la pelota dio en el palo.

El arco brasileño le quedó más lejos a Japón. Tuvo muy poca posesión. Un remate de Ueda que detuvo Alisson fue una aproximación aislada.

La pelota fue propiedad del seleccionado brasileño. Le faltaron las opciones para convertir.

Pero en el 5º minuto adicionado, Brasil la robó ante una mala salida de Ao Tanaka. Bruno Guimaraes, desde la medialuna, la abrió para que el ingresado Gabriel Martinelli la toque cruzada para la victoria del pentacampeón del mundo.

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