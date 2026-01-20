Newell's tiene una estadística muy pareja en sus debuts en torneos de Liga contra Talleres

En torneos de Liga, Newell's se midió cuatro veces ante la T en la primera fecha. Ganaron un cotejo cada uno y empataron dos.

Remontada leprosa. Juan Garro anota uno de los goles leprosos ante Talleres en la primera fecha de la Liga Profesional 2021, donde Newell’s tras estar 0-2 ganó 3 a 2.

Newell's jugará su primer partido del Apertura 2026, el próximo viernes 23 de enero desde las 22.15 en el Mario Kempes ante Talleres de Córdoba. Será la quinta vez en la historia que en un campeonato de Liga organizado por la AFA se enfrenten en la primera fecha.

Los antecedentes marcan que en estos partidos hubo un éxito para cada equipo y dos empates.

El Apertura 1994 y el Clausura 1995 marcaron la primera vez en la historia que la Lepra y la T se encontraron en el inicio de un campeonato. Pero en ambos partidos no se sacaron ventajas. El técnico leproso en ambos partidos fue el recordado Profesor Jorge Castelli. Mientras que en el banco de los cordobeses estuvieron Daniel Willington en el primer cotejo y Roberto Marcos Saporiti en el segundo.

El 4 de septiembre de 1994, inicio del Apertura de ese año, empataron 2 a 2 en el Estadio Córdoba. Juan Manuel Llop y Diego Castagno Suárez hicieron los goles leprosos, en un cotejo que Diego Garay fue expulsado por el árbitro Aníbal Hay.

En tanto Ariel Boldrini y Omar Gauna, de tiro libre, convirtieron los tantos locales. Vale destacar que hacía 134 partidos (24 de noviembre de 1991 ante Boca (L) 1-1, gol de Ricardo Rentera para los xeneizes), que los rojinegros no recibían un gol esa vía.

La Lepra salió a la cancha con: Norberto Scoponi; Fabián Basualdo, Juan Manuel Llop, Gustavo Raggio (45’ Fabián Garfagnoli) y Gustavo Siviero; Marcelo Escudero, Diego Castagno Suárez, Alfredo Berti y Diego Garay; Iván Gabrich y Cristian Ruffini (84’ Pablo Paz).

Luego, en el estreno del Clausura 1995, el 26 de febrero de ese año empataron 1 a 1 en el actual Coloso. Castagno Suárez a los 89’ puso el 1 a 0 para la Lepra, pero un minuto después, tras un error del arquero Carlos Bangert, apareció Silvio Carrario para empatar el partido.

Newell’s formó con: Carlos Bangert; Fabián Basualdo, Gustavo Raggio, Diego Crosa y Siviero; Smaldone, Rodolfo Aquino (66’ Diego Garay), Castagno Suárez y Mtawalli; Iván Gabrich y Leonardo Biagini (80’ Marcos Borges).

Leer más: Favio Orsi y Sergio Gómez: "Necesitamos una reconstrucción futbolística e institucional de Newell's"

El primer partido de Newell's tras el Covid fue contra Talleres

La primera presentación de Newell’s luego de la pandemia, fue en la primera fecha de lo hasta ese momento era la Superliga 2020/21 y después pasó a llamarse Copa Diego Maradona. El 30 de octubre de 2020 (justo el día del último cumpleaños del 10), la Lepra perdió 3 a 1, en Córdoba contra Talleres.

Scocco hizo el único tanto del equipo de Kudelka, que salió con este equipo: Aguerre; Ángelo Gabrielli, Fontanini, Santiago Gentiletti y Mariano Bíttolo; Pablo Pérez, Julián Fernández, Aníbal Moreno (71’ Nicolás Castro) y Maximiliano Rodríguez (71’ Francisco González); Sebastián Palacios (85’ Enzo Cabrera) e Ignacio Scocco.

El último antecedente de este cotejo en una primera jornada, fue el 17 de julio de 2021, en la Liga Profesional de ese año. En el Marcelo Bielsa, los locales perdían 2 a 0 contra Talleres y se impusieron 3 a 2 con festejos de Compagnucci, Juan Garro y Jonathan Cristaldo.

El equipo de Fernando Gamboa, quien iniciaba su segunda etapa como DT, formó con: Aguerre; Franco Escobar (58’ Compagnucci), Lema, Facundo Mansilla y Bíttolo; Cacciabue, Julián Fernández (33’ Juan Sforza), Nicolás Castro (89’ Balzi) y Sordo (58’ Juan Garro); Ignacio Scocco y Jonathan Cristaldo.