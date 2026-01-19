Favio Orsi y Sergio Gómez: "Necesitamos una reconstrucción futbolística e institucional de Newell's"

La dupla compuesta por Orsi-Gómez palpitaron el comienzo de la liga. “Estamos con una expectativa alta”, destacaron en una charla exclusiva con La Capital.

El debut, los refuerzos, el clásico y el mensaje al hincha, entre otras definiciones, mostraron el ADN de Orsi-Gómez, la dupla campeona en 2025 con Platense.

Como esos equipos que juegan de memoria o como esas duplas que se conocen con tan solo una mirada, Favio Orsi y Sergio Gómez hablaron con Ovación donde se tocaron varios temas de la realidad de Newell's. El debut, los refuerzos, el clásico y el mensaje al hincha, mostraron el ADN de la dupla campeona en 2025 con Platense.

—¿Cuál es la evaluación de la pretemporada que está llegando a su fin?

—Orsi: “Nos estamos ocupando en el día a día de generar estímulos físicos, tácticos y técnicos, para que enseguida los jugadores puedan efectivizar los conceptos que queremos del equipo. También nos estamos ocupando del armado del plantel, esperando refuerzos contrarreloj”.

—Gómez: “Estamos con una expectativa alta, con la ansiedad de poder arrancar el torneo y terminar de conformar el plantel. Se está trabajando mucho, pero obviamente los tiempos no coinciden con lo que nosotros necesitamos para trabajar. La mayoría de los equipos arrancaron el 2, 3 o 4 de enero y nosotros el 19 de diciembre, pero con la diferencia que a nosotros se nos terminaron 14 contratos y hubo que rearmar todo de vuelta. Eso lo hizo un poco más difícil tanto para el mercado como para el trabajo”.

¿Es ventajoso o contraproducente llegar a un plantel con una reestructuración tan marcada?

—Orsi: “Lo más importante es tener una estrategia de adaptación a lo que nos toca y ahí nos tenemos que manejar de la mejor manera para tratar de generar los mejores recursos, optimizando lo mejor posible el tiempo”.

—¿Cómo llega el plantel en el aspecto físico al debut con Talleres?

—Gómez: “Es un tema complejo, si bien estamos trabajando a la misma altura que trabajaron los demás equipos, las contrataciones y demás vienen de un parate largo, como los chicos que han llegado que tuvieron mínimo unas vacaciones de un mes. Eso atenta contra la preparación física, por eso le estamos dando prioridad a ese aspecto y decidimos un solo amistoso, para bajar conceptos y adaptar a los jugadores que van llegando. Por supuesto no llegan todos los refuerzos de una y es una complejidad que debemos sortear para que las cosas puedan salir lo mejor posible, achicando el margen de error”.

Leer más: Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newell's en la primera fecha del torneo

—Se trajeron como refuerzos jugadores experimentados, pero también apuestas.

—Orsi: “De eso se trata, de conformar un plantel, tratar de tener las tres alturas de edades y que se complementen las características. De esa manera intentamos trabajar. Estamos atrás de un mercado de pases que no está fácil y todavía deberían llegar más jugadores”.

—¿Qué posiciones sienten que le falta todavía al plantel?

—Gómez: “Nosotros siempre hablamos de características y no de puestos. Faltaría una en el medio y otra en la defensa, estamos trabajando sobre eso. No nos hemos retirado del mercado de pases, para tratar de conformar un plantel más que competitivo”.

La relación con el hincha de Newell's

—¿Cómo ha sido hasta el momento el vínculo con el hincha de Newell’s en la calle?

—Orsi: “El poco tiempo que hemos caminado por la calle lo vivimos muy bien. Intentamos en todos los clubes que fuimos estar cercanos al día a día de la calle, en todas las ciudades que hemos trabajado lo hicimos de la misma manera. Nos parece importante ese aspecto porque queremos que el hincha se sienta parte de este nuevo desafío. Necesitamos una reconstrucción futbolística e institucional todos juntos, y el hincha es parte fundamental de esto”.

—Gómez: “Es muy lindo, te hacen sentir esa pasión que tienen por estos colores. Es difícil salir mucho porque estamos abocados al trabajo. Nos gusta que el hincha sea tangible, que nos vea, nos cruce por la calle, ya que esa es nuestra forma de vivir, de sentir y de involucrarnos. Tenemos que adaptarnos al hincha que es el protagonista de todo esto”.

—Lo primero en llegar en refuerzos fueron jugadores ofensivos. ¿Sintieron que era el aspecto más flojo?

—Orsi: “Tenemos la misión de traer jugadores en todas las líneas, se dio por circunstancias del mercado que se ocupó más la línea ofensiva que media y defensiva, pero son las características que estamos esperando que lleguen porque hace falta”.

—Se fue Ever Banega, un jugador referente en la institución. ¿Se buscará transformar a un futbolista del plantel como el nuevo símbolo?

—Gómez: “Acá nadie reemplaza a nadie, nuestra idea es resaltar como grupo y que seamos un equipo con personalidad, formar un buen equipo, eso es lo más importante. La idea después es que las individualidades vayan sobresaliendo. Cada hincha tiene su propio gusto y va a saber elegir quien le gusta más”.

—¿Cómo analizan el arranque de la Liga con respecto a los adversarios?

—Orsi: “Es un arranque difícil, no hay tiempo para trabajar. Venimos atrasados en el mercado de pases que el resto, porque arrancamos más tarde y todavía no hemos conformado el plantel sabiendo que en unos días salimos a jugar y que además, en una semana tenés tres partidos. Obviamente los rivales son de envergadura e importantes (Talleres, Independiente y Boca) pero subrayo el poder trabajar entre partidos”.

—¿Hubo algún juvenil que los sorprendió?

—Gómez: “Sería injusto elegir a uno de los chicos, desde que llegamos los juveniles han tenido predisposición para el trabajo. Son futbolistas que tienen buen pie. Recibimos un informe y nos hemos juntado con Lucas Bernardi para conocer a todos los jugadores. Los chicos van a ir creciendo porque tienen potencial para hacerlo”.

81919325.thumb[2]

El esquema táctico y el aspecto físico

—Después de conocer y trabajar con el plantel. ¿Definieron por un esquema táctico preferente sobre los otros?

—Orsi: “Los jugadores están por encima del esquema, creemos mucho en la flexibilidad del sistema, en la ocupación de espacios y solemos no utilizar un solo sistema”.

—¿Cuándo creen que será el punto de equilibrio físico y futbolístico entre los que llegaron y los que ya estaban?

—Gómez: “Es muy difícil saberlo, porque cada jugador viene de un proceso anterior, de un parate que influye, por eso es difícil poner una fecha límite porque no hay tiempo. Vamos a ir analizando cómo se van sintiendo, los refuerzos como se encuentran porque vienen de semanas duras. Es una adaptación que, lamentablemente, tendrá que ser corta porque ya salimos a jugar”.

—Entre las últimas adquisiciones aparecen Bruno Cabrera y Matías Cóccaro. ¿Creen que son los jugadores que generan más expectativas?

—Orsi: “En la previa, antes de venir, hemos hablado, le dijimos lo que pensábamos de ellos, intercambiamos opiniones y escuchamos su deseo de venir. Todos los jugadores que están acá nos han expresado sus ganas de estar en Newell’s y se han filtrado favorablemente a las características que estábamos buscando”.

El sentimiento sobre el clásico de Orsi-Gómez

—¿Cómo viven desde que llegaron a Rosario lo que se siente con el clásico que se juega en la ciudad?

—Gómez: “Te lo hacen vivir todos los días, entendemos esa situación y vamos a darle la importancia que se merece, pero hoy tenemos que estar enfocado en lo que serán las primeras fechas para tratar de conformar el plantel y encontrar la base para llegar bien a esa fecha que todos esperan”.

—Para finalizar, el hincha leproso viene de torneos donde el equipo no tuvo protagonismo. ¿Que mensaje le dejan para esta nueva etapa que los tiene a la cabeza del proceso que comienza?

—Orsi: “Venimos con un entusiasmo muy grande a Newell’s y a dar lo que habitualmente volcamos en nuestros equipos, dignidad laboral y entrega absoluta desde lo profesional y humano”.

—Gómez: “Les pido que sigan apoyando como siempre, estoy seguro y convencido que lo van a hacer. De nuestra parte ojalá que los resultados acompañen al trabajo, porque eso seguro estará y será incansable hasta poder encontrar los resultados”.