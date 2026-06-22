Newell's pone en marcha la semana previa al amistoso con Sarmiento en el Coloso

El plantel continua la pretemporada este lunes por la tarde en Bella Vista. El sábado jugará dos partidos con el Verde de Junín

Mazzanti patea ante la barrida de Goitea durante una práctica de Newell's

Tras el descanso del fin de semana, el plantel de Newell's retomó los trabajos este lunes por la tarde. Comenzó la cuarta semana de la pretemporada que desembocará en el primer amistoso del receso, contra Sarmiento de Junín en el Coloso.

La planificación de la pretemporada para la presente semana consistirá en una práctica vespertina este lunes y posterior concentración en el Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa.

El martes y miércoles habrá doble turno, mientras que el jueves y viernes practicará en un turno, por la mañana.

El sábado 27 de junio está programado un enfrentamiento contra Sarmiento de Junín en el Parque Independencia, en horario matutino y a puertas cerradas. En principio se jugarán dos partidos.

La costumbre para esta clase de amistosos de pretemporada es que en primer orden jueguen las formaciones titulares y luego lo hagan los suplentes.

Pero siempre pueden existir variantes al respecto. Depende de lo que busquen los entrenadores durante esta etapa de preparación y si mezclan titulares y suplentes.

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Para Newell's será la penúltima semana de práctica en el Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa. El viernes 3 de julio se mudará a Los Cardales (partido bonaerense de Campana) para continuar en ese sitio la pretemporada.

Durante su permanencia en la Provincia de Buenos Aires jugará dos amistosos. El miércoles 8 de julio se medirá con Vélez y el sábado 11 de julio ante Independiente. Una vez concluido el ensayo contra el conjunto de Avellaneda, la delegación rojinegra retornará a Rosario.

El sábado 18 de julio, con rival todavía a definir, disputará en el Coloso el último amistoso.

Boero: gestiones por los refuerzos

Por otro lado, el presidente Ignacio Boero llegará el miércoles a Rosario desde Estados Unidos. Estuvo acompañando la comitiva oficial de la AFA en el Mundial desde la semana pasada y presenció los dos primeros partidos de la selección argentina, contra Argelia y Austria.

El directivo aprovechó para mantener varias reuniones con dirigentes de otros clubes. Las charlas se enfocaron principalmente en el mercado de pases y los futbolistas que son del interés de Newell's para reforzar el plantel de Kudelka.