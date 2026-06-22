La Capital | Ovación | Newell's

Newell's pone en marcha la semana previa al amistoso con Sarmiento en el Coloso

El plantel continua la pretemporada este lunes por la tarde en Bella Vista. El sábado jugará dos partidos con el Verde de Junín

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

22 de junio 2026 · 17:58hs
Google Seguir a La Capital en Google
Mazzanti patea ante la barrida de Goitea durante una práctica de Newells

Newell's Oficial

Mazzanti patea ante la barrida de Goitea durante una práctica de Newell's

Tras el descanso del fin de semana, el plantel de Newell's retomó los trabajos este lunes por la tarde. Comenzó la cuarta semana de la pretemporada que desembocará en el primer amistoso del receso, contra Sarmiento de Junín en el Coloso.

La planificación de la pretemporada para la presente semana consistirá en una práctica vespertina este lunes y posterior concentración en el Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa.

El martes y miércoles habrá doble turno, mientras que el jueves y viernes practicará en un turno, por la mañana.

El ensayo con Sarmiento

El sábado 27 de junio está programado un enfrentamiento contra Sarmiento de Junín en el Parque Independencia, en horario matutino y a puertas cerradas. En principio se jugarán dos partidos.

La costumbre para esta clase de amistosos de pretemporada es que en primer orden jueguen las formaciones titulares y luego lo hagan los suplentes.

Pero siempre pueden existir variantes al respecto. Depende de lo que busquen los entrenadores durante esta etapa de preparación y si mezclan titulares y suplentes.

>> Leer más: El refuerzo para el arco de Newell's que ya estaba dentro del club

Para Newell's será la penúltima semana de práctica en el Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa. El viernes 3 de julio se mudará a Los Cardales (partido bonaerense de Campana) para continuar en ese sitio la pretemporada.

Durante su permanencia en la Provincia de Buenos Aires jugará dos amistosos. El miércoles 8 de julio se medirá con Vélez y el sábado 11 de julio ante Independiente. Una vez concluido el ensayo contra el conjunto de Avellaneda, la delegación rojinegra retornará a Rosario.

El sábado 18 de julio, con rival todavía a definir, disputará en el Coloso el último amistoso.

Boero: gestiones por los refuerzos

Por otro lado, el presidente Ignacio Boero llegará el miércoles a Rosario desde Estados Unidos. Estuvo acompañando la comitiva oficial de la AFA en el Mundial desde la semana pasada y presenció los dos primeros partidos de la selección argentina, contra Argelia y Austria.

El directivo aprovechó para mantener varias reuniones con dirigentes de otros clubes. Las charlas se enfocaron principalmente en el mercado de pases y los futbolistas que son del interés de Newell's para reforzar el plantel de Kudelka.

Noticias relacionadas
En Buenos Aires, Newell’s ensayará con Argentinos Juniors, Vélez e Independiente.

A Newell's, de a poco, le está llegando el turno de la pelota

Noguera arribó a Newell’s, a préstamo, a mediados de 2025 y sumó pocos minutos con la camiseta rojinegra.

Newell's pone en replanteo y revisión la partida de otro defensor

Godoy es lateral derecho, juega en Independiente de Avellaneda y tiene 29 años. 

Newell's: en la carpeta de apuntados aparece otro marcador de punta derecho

Alex Freeman, el jugador más jóven del equipo de Mauricio Pochettino, sale a festejar su gol, el segundo de Estados Unidos.

De la mano de un ex-Newell's, Estados Unidos ya se aseguró un lugar en la siguiente ronda del Mundial

Ver comentarios

Las más leídas

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado

Scaloni cortó de raíz las consultas sobre la situación que vivió Messi

Scaloni cortó de raíz las consultas sobre la situación que vivió Messi

Leda dejó entreabierta la puerta a la política: La última palabra la tiene Dios

Leda dejó entreabierta la puerta a la política: "La última palabra la tiene Dios"

Un ex- Newells será presentado como DT de Racing en un insólito horario

Un ex- Newell's será presentado como DT de Racing en un insólito horario

Lo último

Floppy Tesouro: Entré al odontólogo bien y salí con uno de los peores momentos de mi vida

Floppy Tesouro: "Entré al odontólogo bien y salí con uno de los peores momentos de mi vida"

Jesica Cirio debe entregar su teléfono celular a la Justicia para su peritaje

Jesica Cirio debe entregar su teléfono celular a la Justicia para su peritaje

Lionel Scaloni, del cuando se activa Leo, se activan todos a la alegría por la clasificación

Lionel Scaloni, del "cuando se activa Leo, se activan todos" a la "alegría por la clasificación"

La Argentina de Messi: Leo hizo otro show en la caja mágica de Dallas y la selección sueña

El equipo de Scaloni superó 2 a 0 a Austria con un doblete del rosarino y se metió en los 16avos. Messi es de Argentina y de otro planeta
La Argentina de Messi: Leo hizo otro show en la caja mágica de Dallas y la selección sueña

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
El Messi que todos ven: Disfruto de jugar y pasarla bien dentro de la cancha

El Messi que todos ven: "Disfruto de jugar y pasarla bien dentro de la cancha"

Rosario se detuvo por la selección: las calles de la ciudad, vacías durante el partido con Austria
La Ciudad

Rosario se detuvo por la selección: las calles de la ciudad, vacías durante el partido con Austria

Creció el desempleo en el Gran Rosario: trepó al 8,2 por ciento
Economía

Creció el desempleo en el Gran Rosario: trepó al 8,2 por ciento

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado
Policiales

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado

Leda dejó entreabierta la puerta a la política: La última palabra la tiene Dios
Política

Leda dejó entreabierta la puerta a la política: "La última palabra la tiene Dios"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado

Scaloni cortó de raíz las consultas sobre la situación que vivió Messi

Scaloni cortó de raíz las consultas sobre la situación que vivió Messi

Leda dejó entreabierta la puerta a la política: La última palabra la tiene Dios

Leda dejó entreabierta la puerta a la política: "La última palabra la tiene Dios"

Un ex- Newells será presentado como DT de Racing en un insólito horario

Un ex- Newell's será presentado como DT de Racing en un insólito horario

Más detenidos vinculados a la banda narco sospechosa del crimen del policía

Más detenidos vinculados a la banda narco sospechosa del crimen del policía

Ovación
Cuándo regresa Central a practicar y qué trabajos les dieron a los jugadores

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cuándo regresa Central a practicar y qué trabajos les dieron a los jugadores

Cuándo regresa Central a practicar y qué trabajos les dieron a los jugadores

Cuándo regresa Central a practicar y qué trabajos les dieron a los jugadores

Lionel Messi: del abrazo de Maxi Rodríguez a la admiración de las figuras del fútbol mundial

Lionel Messi: del abrazo de Maxi Rodríguez a la admiración de las figuras del fútbol mundial

Newells pone en marcha la semana previa al amistoso con Sarmiento en el Coloso

Newell's pone en marcha la semana previa al amistoso con Sarmiento en el Coloso

Policiales
Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado
Policiales

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado

Más detenidos vinculados a la banda narco sospechosa del crimen del policía

Más detenidos vinculados a la banda narco sospechosa del crimen del policía

Búsquedas de paradero en Rosario: 10 denuncias diarias y 500 personas perdidas

Búsquedas de paradero en Rosario: 10 denuncias diarias y 500 personas perdidas

Investigan un presunto femicidio seguido de suicidio en Santa Fe

Investigan un presunto femicidio seguido de suicidio en Santa Fe

La Ciudad
Se viene otro frazadazo: música y solidaridad para quienes necesitan abrigo
La Ciudad

Se viene otro frazadazo: música y solidaridad para quienes necesitan abrigo

Rosario se detuvo por la selección: las calles de la ciudad, vacías durante el partido con Austria

Rosario se detuvo por la selección: las calles de la ciudad, vacías durante el partido con Austria

Día de la Bandera: el movimiento turístico dejó en Rosario 3.600 millones de pesos

Día de la Bandera: el movimiento turístico dejó en Rosario 3.600 millones de pesos

Construcción en Santa Fe: la obra privada sigue retraída y la pública, un poco mejor

Construcción en Santa Fe: la obra privada sigue retraída y la pública, "un poco mejor"

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que tiene un acumulado de $8.750.000.000
Información General

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que tiene un acumulado de $8.750.000.000

Investigan un presunto femicidio seguido de suicidio en Santa Fe
Policiales

Investigan un presunto femicidio seguido de suicidio en Santa Fe

El Politécnico cumple 120 años y renueva su histórico edificio
La Ciudad

El Politécnico cumple 120 años y renueva su histórico edificio

Unas 100 escuelas ya recibieron equipamiento con dinero incautado del delito
La Ciudad

Unas 100 escuelas ya recibieron equipamiento con dinero incautado del delito

De la Espriella ganó el balotaje en Colombia por el 1 % pero aún no festeja
El Mundo

De la Espriella ganó el balotaje en Colombia por el 1 % pero aún no festeja

Día del Padre: cayeron las ventas y se profundiza la debilidad del consumo
La ciudad

Día del Padre: cayeron las ventas y se profundiza la debilidad del consumo

Plan de regularización de deudas tributarias: ya hay más de 9.500 anotados
La Ciudad

Plan de regularización de deudas tributarias: ya hay más de 9.500 anotados

Electricidad: afirman que la quita de subsidios perjudicó a los hogares vulnerables
Economía

Electricidad: afirman que la quita de subsidios perjudicó a los hogares vulnerables

Dos allanamientos tras la difusión de videos de Jesica Cirio con bolsos con dólares
Política

Dos allanamientos tras la difusión de videos de Jesica Cirio con bolsos con dólares

Murió Ramiro Valdés, uno de los históricos comandantes de la revolución cubana
El Mundo

Murió Ramiro Valdés, uno de los históricos comandantes de la revolución cubana

Francia y España sufren una ola de calor con registros de hasta 40º
Información General

Francia y España sufren una ola de calor con registros de hasta 40º

La Granja Educativa del Parque Regional celebró su cuarto aniversario
La Región

La Granja Educativa del Parque Regional celebró su cuarto aniversario

El deterioro fiscal de las provincias sostiene el superávit de Caputo
Economía

El deterioro fiscal de las provincias sostiene el superávit de Caputo

Santa Fe quiere sumar 1.400 nuevos policías y ofrece becas para la formación
La Ciudad

Santa Fe quiere sumar 1.400 nuevos policías y ofrece becas para la formación

Al ritmo de la suba de pasajeros, el aeropuerto de Rosario suma obras
La Ciudad

Al ritmo de la suba de pasajeros, el aeropuerto de Rosario suma obras

Día del Padre: en Argentina, las licencias por paternidad están entre las más cortas
Festejo

Día del Padre: en Argentina, las licencias por paternidad están entre las más cortas

Viajar a las Islas Malvinas: vuelos, requisitos y precios para turistas argentinos
Turismo

Viajar a las Islas Malvinas: vuelos, requisitos y precios para turistas argentinos

Los millones del sindicalismo, el trasfondo del conflicto de Aceiteros
Economía

Los millones del sindicalismo, el trasfondo del conflicto de Aceiteros

Javkin destacó que Rosario mira a la Argentina con la frente en alto el 20 de Junio
Política

Javkin destacó que "Rosario mira a la Argentina con la frente en alto" el 20 de Junio

Increparon a Lilia Lemoine en Rosario y la diputada le pegó a una mujer
Política

Increparon a Lilia Lemoine en Rosario y la diputada le pegó a una mujer