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Companion crea un nuevo sistema para cuidar la salud de las mascotas en Argentina

La compañía propone transformar la forma en que las personas cuidan el bienestar de sus perros y gatos a través de un servicio similar a una prepaga.

11 de agosto 2026 · 15:58hs
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Companion crea un nuevo sistema para cuidar la salud de las mascotas en Argentina

Companion, el primer plan de salud para mascotas en Argentina, se posiciona en un contexto donde más del 80% de los hogares convive con animales y el cuidado veterinario alcanza niveles de mayor complejidad, ofreciendo una solución que permite planificar gastos y acompañar su bienestar de forma simple, digital y previsible.

En un contexto donde las mascotas ocupan un lugar cada vez más central en los hogares, con un promedio de 1,5 por hogar, y donde la medicina veterinaria ha alcanzado niveles de alta complejidad, Companion proponeuna solución que permite planificar y hacer más previsibles los gastos asociados a su salud.

A nivel nacional, según la firma de investigación de mercados Mordor Intelligence, en Argentina hay unas 30 millones de mascotas: aproximadamente 20 millones de perros y cerca de 10 millones de gatos.

Companion adapta al mundo de las mascotas un modelo ampliamente instalado en la salud humana, a través de un sistema de suscripción que permite acceder a reintegros en servicios veterinarios, consultas, prácticas y medicamentos, transformando gastos imprevistos en un costo mensual. Además, Companion ofrece el servicio de veterinario online 24/7 de manera ilimitada por videoconferencia.

Uno de los principales diferenciales de Companion es la libertad de elección, ya que los usuarios pueden atender a sus mascotas con su veterinario de confianza o cualquiera del país, sin cartillas ni redes cerradas. A esto se suma una experiencia 100% digital y procesos de reintegro en menos de 24 horas.

“Companion nace desde la experiencia de quienes entendemos que las mascotas son parte de la familia y que su cuidado requiere soluciones acordes a ese lugar”, señaló Diego Gentile, CEO y fundador. “Nuestro objetivo es acompañar a las personas con una propuesta simple, accesible y pensada para dar tranquilidad en el día a día y en los momentos importantes”.

Actualmente, la empresa cuenta con usuarios en distintas zonas del país, con una fuerte presencia inicial en AMBA, y proyecta su crecimiento a través de un modelo combinado que incluye tanto la contratación directa como el desarrollo de alianzas con empresas e instituciones.

La suscripción al servicio se realiza 100% online, de manera ágil y simple, así como el reintegro de los gastos, que se envía por whatsapp y es transferido a la cuenta del cliente a las 24 horas. Los planes van desde los $30.000 pesos mensuales, varían según la cobertura elegida.

Con esta evolución, Companion no solo fortalece su posicionamiento, sino que impulsa el desarrollo de una categoría aún incipiente en el mercado local, en línea con un cambio cultural más amplio en la forma en que las personas se vinculan con sus mascotas.

Sobre Companion

Companion es el primer plan de salud para mascotas de la Argentina. Ofrece una solución simple, digital y flexible que permite acceder a cobertura veterinaria, manteniendo la libertad de elección y acompañando el cuidado integral de las mascotas. Mas informacion en https://companion.com.ar/

Contacto de Prensa:

Manuel Perez Campanella [email protected]

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