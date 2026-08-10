El delantero ex-Newell's que emigró a España, se quedó sin club y relanzó su carrera en Uruguay

Hizo cerca de cien goles en las inferiores de la Lepra, debutó en la reserva y a comienzos de 2025 llegó a Córdoba, de la segunda división española. En la actualidad juega en la segunda categoría uruguaya

El delantero Joaquín Gómez Mattar partió en enero del año pasado rumbo a España con el fin de trasladar sus goles al Viejo Continente. El destino fue Córdoba, una entidad que milita en el segunda división del fútbol español. No todo salió como esperaba y tras quedar un tiempo sin club recaló en Uruguay para jugar en la presente temporada en la segunda división en el vecino país.

El Tanque tuvo como entrenador a Ricardo Lunari en la quinta de AFA y convirtió más de cien goles. También había hecho su presentación en la reserva, que estaba bajo la conducción de Adrián Taffarel, y era considerado uno de los jugadores que se perfilaba para pegar el salto a primera. Pero en enero de 2025 emigró a España y Newell's apostó en uno de sus hermanos, Jerónimo, actualmente en la primera de la Lepra. Y también se quedó en las inferiores el más chico, Julián (2011).

El 13 de enero de 2025 el propio jugador había subido a sus redes sociales la partida hacia Europa y luego el club confirmó la desvinculación. El delantero, con 19 años, se sumó a Córdoba. De acuerdo a los datos estadísticos, jugó 15 partidos, 8 como titular, sumó 695 minutos y no convirtió goles en la temporada. Y en julio de 2025 la entidad comunicó la desvinculación.

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La bienvenida en Uruguay

Después de un período de búsqueda de un nuevo destino, Gómez Mattar acordó su incorporación a comienzos de año en Huracán FC, que milita en la segunda división de Uruguay. La propia cuenta del club anunció la llegada del atacante con un contrato que finaliza en diciembre de 2026. "Hay llegadas que traen energía nueva. Joaquín Gómez Mattar es nuevo jugador de Huracán. Juventud, compromiso y ganas de crecer para sumarse a un proyecto que se construye desde el barrio y mira al frente. Paso a paso. Siempre en equipo. Bienvenid Joaquín", publicó la entidad en sus redes.

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El mayor de los Gómez Mattar, uno de los goleadores de las inferiores Leprosas, buscó pegar un salto en su carrera en Europa, aunque no todo salió como esperaba y ahora está intentando relanzarla en Uruguay.