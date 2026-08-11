La caída de Newell's en Florencio Varela fue también una cuestión de detalles

Errores defensivos y malas definiciones en jugadas puntuales sirven para entender en parte la derrota de la Lepra frente a Defensa.

Jerónimo Russo intenta detener a un rival. Con su expulsión, el lateral condicionó la suerte de Newell's.

Existieron varios motivos para entender el por qué de la derrota de Newell’s en la cancha de Defensa y Justicia por 2 a 1. La segunda sufrida en el torneo y de visitante. Le faltó elaboración y variantes para atacar. Quedó condicionado y sufrió por el débil trabajo defensivo y la recuperación deficiente.

En resumen, fue un conjunto sin consistencia, al que para colmo le faltaron dos de sus titulares, Matías Cóccaro (sobrecarga muscular) y Nicolás Goitea (hernia inguinal). La falta del delantero se lamentó más, al tratarse del único jugador que hasta el momento señaló dos goles para el conjunto rojinegro.

Mejor le hubiese ido a Newell’s si, de mínima, pese a las fallas colectivas, hubiera dado otra clase de respuestas en situaciones específicas que sucedieron en los extremos de la cancha, cerca de su arco y del contrario.

Estos detalles hicieron también la diferencia para que Newell’s sea derrotado ante un conjunto de Varela que fue superior, aunque sin establecer un dominio continuo y abrumador. Y que además expuso algunos desacoples defensivos cuando la Lepra jugaba con uno menos por la roja a Jerónimo Russo.

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Esta expulsión del lateral izquierdo fue una de las acciones puntuales que se señalan y que condicionaron al conjunto rojinegro. Pese a que el equipo atinó a adelantarse, tener a 10 futbolistas en la cancha es un desgaste de energías grande, además de la pérdida de los recursos que pueda explotar esa individualidad ausente.

La doble amarilla a Jerónimo Russo

Las dos amarillas que le sacaron a Russo fueron evitables. La última fue luego de una pérdida en defensa, al enganchar hacia adentro, atorado por Domingo Blanco y Ayrton Portillo. Segundos después, el lateral rojinegro le cometió infracción desde atrás a Portillo que se le escapaba.

Russo dejó la cancha, con Newell’s que perdía desde unos minutos antes por el gol de Fernando Román. En otra jugada clave que no desactivó la Lepra y con la pelota que terminó dentro del arco de Josué Reinatti.

Infracción, tiro libre y gol del Halcón

La apertura del marcador empezó con la falta de Russo sobre Blanco que le valió la primera amonestación. Barbona pateó el tiro libre hacia la medialuna por donde apareció César Pérez. Todos los futbolistas de Newell’s estaban metidos dentro de su área y el Colo Ramírez, a varios metros de distancia y corrió hacia Pérez, pero no logró obstaculizar el remate.

El tiro de Pérez por el piso no llevaba potencia. Pero en ese instante hubo otra deficiencia rojinegra. Román apareció por el medio del área, sin marcas. El lateral izquierdo la tocó apenas y la metió sobre el palo derecho. A su lado estaba David Martínez, también sin nadie que lo encime.

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La repentización del marcador izquierdo del Halcón para definir fue la que le faltó a Juan Ignacio Ramírez en el obsequio de Ayrton Portillo de un rato antes. El defensor tocó hacia atrás y de manera involuntaria se la entregó al uruguayo, que se acomodó para patear de derecha. La pelota fue despedida poco esquinada y Matías Borgogno desvió con la mano izquierda.

Walter Mazzannti desaprovechó

Fue la gran ocasión desaprovechada por Newell’s, con el resultado 0 a 0. Parecida a la que jugada de gol que tuvo con el marcador en contra por 1 a 0. Martín Luciano robó, subió y la mandó al área. Ramírez no la pudo controlar y la pelota siguió hasta Mazzantti, completamente solo. Era la oportunidad esperada. Pero el derechazo de rastrón fue hacia donde estaba Bogogno, que tapó con el pie izquierdo.

Ese avance rojinegro nació de una mala entrega de Defensa y Justicia en el mediocampo. Fue un error del rival que la Lepra no supo hacer rendir.

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Tan poco generó Newell’s en ataque que desperdiciar esas pocas situaciones fue una de las razones para explicar el revés en el estadio Norberto Tito Tomaghello.

En cambio, Defensa y Justicia les sacó provecho. El segundo gol fue una muestra. Primero Bruno Cabrera la perdió en la salida frente a Tomás Pérez. Pese a que el equipo de Vaccari no la terminó bien, quedó posicionado en ataque y usufructuó el resbalón de Luciano, que la había conseguido robar, para el centro de Valentín Sosa y el gol de Tomás Pérez.

Esas situaciones específicas que se detallaron fueron claves. Por allí pasó una parte de la explicación del resultado adverso. Otro más de Newell’s.