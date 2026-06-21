El refuerzo para el arco de Newell's que ya estaba dentro del club

Frank Kudelka contará con un guardameta que es referente y con experiencia como alternativa a Josué Reinatti

Dos adversidades intervinieron en la actualidad de Newell's en las dos últimas semanas: la lesión muscular de Oscar Salomón y la fractura expuesta de tibia y peroné de Saúl Salcedo en un siniestro vial . Pero hay situaciones favorables , porque también se registra la evolución de futbolistas que por diferentes lesiones, no estuvieron disponibles durante el torneo Apertura.

El caso emblemático es el del arquero Gabriel Arias . Llegó al club antes del inicio de la temporada y fue el capitán del equipo, hasta que en el partido contra Estudiantes (0-2), por la 7ª fecha, sufrió la fractura incompleta del peroné izquierdo.

Desde aquel fatídico 25 de febrero, Arias no volvió a atajar. Para tal clase de lesión, el período máximo de recuperación de un futbolista es de seis meses. La expectativa fue tenerlo a disposición para el torneo Clausura, que comenzará a los 5 meses de esa lesión.

Los trabajos que está realizando en la pretemporada dan señales de que podrá retornar para el reinicio de la competencia oficial. Es exigido en los entrenamientos y cumple con los ejercicios sin inconvenientes. Vuela y se tira al piso.

Arias se prepara con intensidad para el regreso. Como mínimo, para que sea considerado. Porque si se tiene en cuenta el rendimiento que tuvo Josué Reinatti en las últimas cinco fechas del Apertura, justificó ser el arquero titular.

Josué Reinatti se exige durante una de las prácticas de la pretemporada de Newell's. Newell's Oficial

Una de las ventajas que tendrá Frank Kudelka con Arias es que contará con un jugador de trayectoria a disposición. Un referente con capacidad para aconsejar, motivo por el cual llegó al club a partir de la ausencia de líderes, más allá de sus condiciones futbolísticas.

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Otro de los beneficios es la trayectoria de Arias, que le da madurez para soportar con mayor entereza las complejidades propias del fútbol. Puede ayudar tanto desde afuera como desde adentro de la cancha.

Si es designado para estar en el arco, sabrá sobrellevar cualquier contingencia negativa con mayor fortaleza que uno que tiene pocos años en la primera.

Los arqueros de Newell's

Arias es uno de los cuatro arqueros que realiza la pretemporada. Los otros son Reinatti, Willams Barlasina y Francisco Sciarini.

Las veces que le tocó estar en el arco, Reinatti dio un mensaje claro de que está para ser titular. El futuro de los otros dos es incierto: Sciarini, de 20 años, es el arquero de la reserva y se perfila para ser próximamente una opción en la primera, mientras que Barlasina, de 27 años, fue el reemplazante de Arias cuando se lesionó durante el partido con Estudiantes y estuvo en el arco en los siguientes cuatro partidos, ya con Kudelka de entrenador. En las cinco fechas posteriores, lo suplantó Reinatti.

Williams Barlasina atajó en cinco partidos de Newell's en el torneo Apertura. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Es posible que a Barlasina se le de la oportunidad de irse a otro club, puede ser a partir de un préstamo. Su contrato con Newell's es hasta diciembre de 2027.

El sábado 27 de junio, Newell's jugará contra Sarmiento en Junín su primer amistoso. Una prueba en la que comenzarán a verse las preferencias de Kudelka para el arco.