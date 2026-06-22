Un ex- Newell's será presentado como DT de Racing en un insólito horario

nJuan Pablo Vojvoda, que viene de dirigir a Fortaleza y Santos, fue el elegido para reemplazar a Gustavo Costas en el banco de suplentes de la Academia

El entrenador Juan Pablo Vojvoda, de 51 años, será formalizado como el sucesor de Gustavo Costas.

Racing presentará este lunes a Juan Pablo Vojvoda como su nuevo entrenador , en una conferencia de prensa pautada para las 12 del mediodía , un horario llamativo y hasta insólito por ser apenas dos horas antes del partido entre Argentina y Austria , por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

El entrenador, de 51 años, será formalizado como el sucesor de Gustavo Costas , en el inicio de una nueva etapa deportiva para la Academia bajo la conducción dirigencial de Diego Milito, que buscó cerrar rápidamente al reemplazante tras la salida del técnico campeón de la Copa Sudamericana.

El dato que más ruido generó alrededor de la presentación fue justamente el horario: Racing eligió el mediodía de un lunes mundialista , en la previa inmediata de un partido de la selección argentina, cuando buena parte de la agenda deportiva nacional estará concentrada en el encuentro del equipo de Lionel Scaloni.

Gastón Liendo como ayudante

Vojvoda, exjugador y DT de Newell's, llegará acompañado por un cuerpo técnico conformado por Nahuel Martínez y Gastón Liendo como ayudantes de campo, Luis Azpiazu como preparador físico e Ignacio González como entrenador de arqueros, este último con continuidad tras haber integrado el ciclo anterior de Costas.

El flamante entrenador viene de dirigir en Brasil, donde tuvo pasos por Fortaleza y Santos, y ahora asumirá uno de los desafíos más importantes de su carrera: reconstruir futbolísticamente a Racing y devolverle protagonismo en el plano local e internacional.

La presentación de este lunes marcará el punto de partida oficial del ciclo Vojvoda, aunque el club lo hará en un contexto particular: conferencia al mediodía, clima mundialista y la Selección argentina saliendo a escena apenas un rato después.