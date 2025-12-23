Mala noticia para Newell's: Alejo Montero se lesionó la rodilla y estará 6 meses inactivo, como mínimo

El lateral derecho sufrió un esguince y deberá ser operado del ligamento lateral izquierdo. Jherson Mosquera no entrena por una infección odontológica

Alejo Montero se lesionó durante la práctica de Newell's y deberá permanecer afuera por varios meses.

La pretemporada de Newell's tuvo el primer contratiempo. Alejo Montero sufrió una lesión en el ligamento lateral izquierdo, consecuencia de un esguince de rodilla que tuvo durante la práctica de Newell's y deberá ser intervenido quirúrgicamente.

Lo negativo es que, por la gravedad de la lesión, el tiempo de recuperación es de entre 6 y 9 meses . Incluso, si la evolución se retrasa, pueden ser hasta 12 meses inactivo.

"El departamento médico del club informa que el jugador Alejo Montero sufrió un esguince de rodilla izquierda durante el entrenamiento. Luego de la correspondiente evaluación clínica por parte de los profesionales de la institución y estudios complementarios realizados, se confirmó una lesión del ligamento cruzado anterior", publicó Newell's en sus redes.

"El futbolista será sometido a tratamiento quirúrgico en los próximos días y continuará el proceso de rehabilitación. La evolución será controlada de manera periódica y se informará oportunamente su progreso", añadió el comunicado del club.

La infección de Jherson Mosquera

A la baja de Montero se agregó la imposibilidad de Jherson Mosquera de entrenar a causa de una infección odontológica que lo obligó a un tratamiento médico. Hasta que no se recupere, permanecerá ajeno a cualquier exigencia física.

"Jherson Mosquera se encuentra cursando un proceso infeccioso agudo de origen sinusal, secundario a un procedimiento odontológico reciente", precisó el parte médico del club.

"Actualmente está realizando tratamiento médico antibiótico, motivo por el cual no participará de los entrenamientos hasta completar el mismo y recibir el alta médica correspondiente. La evolución es favorable y su regreso a la actividad será evaluado una vez finalizado el tratamiento", agregó el parte.