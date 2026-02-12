Newell's quiere reforzarse con un volante de Boca, pero hay una condición que frena un posible préstamo

El club del Parque podría incorporar a un refuerzo más en caso de colocar a algún jugador en el exterior, y esa posibilidad existe.

Agustín Martegani llegó a Boca hace un año y medio y jugó muy poco. Newell's está interesado en incorporarlo.

Newell's se había retirado del mercado de pases, pero el mal comienzo en el torneo Apertura obligó a los directivos, la gerencia deportiva encabezada por Roberto Sensini y el cuerpo técnico a evaluar la posibilidad de realizar alguna incorporación más para reforzar el plantel.

Si bien el club armó un equipo prácticamente nuevo, fue bastante visible en los primeros cuatro partidos del Apertura que hay puestos en los que tiene evidentes problemas. Uno de ellos es el lateral izquierdo y otro, más álgido, el de volante creativo.

Si algo mostró Newell's en los partidos ante Talleres, Independiente, Boca y Defensa y Justicia es que carece de un jugador creativo, que se adueñe de la pelota en el mediocampo y encabece el ataque rojinegro.

Jherson Mosquera y Fabián Noguera podrían irse

Con este panorama, el club encontró un resorte para tratar de incorporar a un jugador más y tratar de corregir ese déficit: tratar de colocar en algún club del exterior a un jugador de su plantel.

En ese sentido, hay dos candidatos firmes a salir a equipos del extranjero para liberar un cupo: Jherson Mosquera Fabián Noguera. El primero tiene posibilidades de ir a Colombia y el zaguero central a Uruguay.

Si cualquiera de las dos opciones se concretan (la de Mosquera es bastante probable), entonces Newell's tendrá tiempo hasta el 10 de marzo para incorporar a un jugador más al plantel que dirige la dupla conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez.

Y el jugador apuntado, en principio, es Agustín Martegani, cuyo pase pertenece a Boca pero actualmente no está en la consideración del cuerpo técnico xeneize.

Boca pretende vender el pase

Newell's ya habría hecho contacto con Boca para negociar un posible préstamo, pero se encontró con que el club que preside Juan Román Riquelme tiene la idea de vender la ficha del jugador. Esta diferencia en principio habría trabado la continuidad de las conversaciones.

En el medio surgió el interés de otro club por sumar a Martegani y es Libertad de Asunción. Sin embargo, el equipo paraguayo también pretendía sumarlo a préstamo, con lo cual la situación sería similar a la de Newell's.

Martegani llegó a Boca en julio de 2024. Jugó algunos partidos cuando Fernando Gago era el entrenador, pero después prácticamente desapareció de la consideración de Miguel Russo y ahora de Claudio Ubeda. El año pasado solo vio minutos de juego en tres partidos (amistoso vs. Juventude, Argentino de Monte Maíz y Aldosivi). Fue suplente en 24 encuentros, sin entrar a la cancha, y no fue convocado en otros 22.