Newell's: los cuatro aspirantes al sillón presidencial continúan en carrera

Finalmente, la Junta Electoral oficializó este viernes a las otras dos listas que restaban su habilitación para poder participar de las elecciones de Newell's, que se desarrollarán el 14 de diciembre. De esta manera, serán cuatro los candidatos a suceder a Ignacio Astore: Ignacio Boero por Unen, Juan Cúneo por Fuerza Leprosa, quien reemplazó a Julián González observado por la Justicia, Cristián D'Amico por Nuevo Frente Rojinegro, y Guillermo Muñoz por la Agrupación 8 de Marzo.
Estas dos últimas listas consiguieron recién ahora el visto bueno, ya que ambas debían hacer algunos cambios de nombres en cargos menores de la comisión fiscalizadora.
Vale recordar que el cierre formal de listas estaba previsto para el jueves, a las 19, y dos fueron oficializadas en forma completa: Unen y Fuerza Leprosa. Mientras que, Nuevo Frente Rojinegro y 8 de Marzo debían hacer pequeñas correcciones de nombres en la junta fiscalizadora, por lo que todo indicaba que no habría problemas en ser habilitadas.
En Newell's, hay cuatro que siguen
Con este panorama, los candidatos que se sabían que estaban firmes desde el principio eran Ignacio Boero y Cristian D'Amico afirmaron sus posiciones. Julián González finalmente no pudo modificar en la Justicia lo que la Junta Electoral le había negado, y ahora se subió al barco del protagonismo escénico Juan Cúneo. Como también, a último momento apareció el candidato de 8 de Marzo. Así, todas las fichas están lanzadas sobre la mesa.
Por su parte, en este escenario, la agrupación que decidió unirse a la de D'Amico fue el Movimiento 1974, que postulaba a Ignacio Grivarello. Antes, Autoconvocados se había unido a Fuerza Leprosa y por eso Roberto Mensi va de candidato a vice 1º de Juan Cúneo.
Las listas para el sillón en Newell's
Unen
Presidente: Ignacio Boero
Vice primero: Juan Manuel Medina
Vice segundo: Hernán Botta
Secretario: Juan Costa
Prosecretario: Román Guajardo
Tesorero: Camilo Cristia
Protesorero: Lionel Larrauri
Secretario de actas: Javier Rébori
Vocales titulares: Carlos Altieri, Valeria March, Agustín Baclini y Pablo Cerra.
Vocales suplentes: Damián Ruggiero, Rubén Failla, Maxi Barrionuevo y Santiago Daulón
Nuevo Frente Rojinegro
Presidente: Cristian D'Amico
Vice primero: Claudio Polón
Vice segundo: Selim Gustavo Sayegh
Secretario: Sebastián Orsini
Prosecretario: Ignacio Grivarello
Tesorero: Martín Bisio
Protesorero: Fernando Sapia
Secretario de actas: Sebastián Marzullo
Vocales titulares: Osvaldo De Marco, Rubén Morelli, Lucas Grivarello y Franco Giusti
Vocales suplentes: Walter Newell, Guillermo Szuzan, Lira Di Leo y Uriel Turigino
Fuerza Leprosa
Presidente: Juan Cúneo
Vice primero: Roberto Mensi
Vice segundo: Antonio Pereyra
Secretario: Julián Omar González
Prosecretario: Tomás Gago
Tesorero: Diego Calderani
Protesorero: Mauro Restifo
Secretario de actas: Lucia Salinas
Vocales titulares: Julieta Díaz, Víctor del Sol, Anabella González, y Santiago Valenti.
Vocales suplentes: Diego Sebastián Quiroz, Diego Maximiliano Arévalo, Lisandro Cacciavilini y Diego García
Agrupación 8 de Marzo
Presidente: Guillermo Muñoz
Vice primero: Gabriel Lalima
Vice segundo: Alberto Monfrini
Secretario: Sebastián Belén
Prosecretario: Fernando Angelone
Tesorero: Orlando Scattemburlo
Protesorero: Ezequiel Coloccini
Secretario de actas: Javier Acuña
Vocales titulares: Roberto Buzón, Daniel Coccola, Adrián Sampaolesi y Carlos Draghi
Vocales suplentes: Franco Belardinelli, Martín Ortelli, Lucas Belardinelli y Gianluca Draghi