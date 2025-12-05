La Capital | Ovación | Newell's

Newell's: los cuatro aspirantes al sillón presidencial continúan en carrera

El Nuevo Frente Rojinegro que postula a Cristián D'Amico y la Agrupación 8 de Marzo que propone a Guillermo Muñoz fueron oficializados este viernes

Por Aníbal Fucaraccio

5 de diciembre 2025 · 18:58hs
En Newell's, el Nuevo Frente Rojinegro y la agrupación 8 de Marzo tuvieron que hacer pequeñas correcciones de nombres en la junta fiscalizadora.

Finalmente, la Junta Electoral oficializó este viernes a las otras dos listas que restaban su habilitación para poder participar de las elecciones de Newell's, que se desarrollarán el 14 de diciembre. De esta manera, serán cuatro los candidatos a suceder a Ignacio Astore: Ignacio Boero por Unen, Juan Cúneo por Fuerza Leprosa, quien reemplazó a Julián González observado por la Justicia, Cristián D'Amico por Nuevo Frente Rojinegro, y Guillermo Muñoz por la Agrupación 8 de Marzo.

Estas dos últimas listas consiguieron recién ahora el visto bueno, ya que ambas debían hacer algunos cambios de nombres en cargos menores de la comisión fiscalizadora.

Vale recordar que el cierre formal de listas estaba previsto para el jueves, a las 19, y dos fueron oficializadas en forma completa: Unen y Fuerza Leprosa. Mientras que, Nuevo Frente Rojinegro y 8 de Marzo debían hacer pequeñas correcciones de nombres en la junta fiscalizadora, por lo que todo indicaba que no habría problemas en ser habilitadas.

En Newell's, hay cuatro que siguen

Con este panorama, los candidatos que se sabían que estaban firmes desde el principio eran Ignacio Boero y Cristian D'Amico afirmaron sus posiciones. Julián González finalmente no pudo modificar en la Justicia lo que la Junta Electoral le había negado, y ahora se subió al barco del protagonismo escénico Juan Cúneo. Como también, a último momento apareció el candidato de 8 de Marzo. Así, todas las fichas están lanzadas sobre la mesa.

Por su parte, en este escenario, la agrupación que decidió unirse a la de D'Amico fue el Movimiento 1974, que postulaba a Ignacio Grivarello. Antes, Autoconvocados se había unido a Fuerza Leprosa y por eso Roberto Mensi va de candidato a vice 1º de Juan Cúneo.

Las listas para el sillón en Newell's

Unen

Presidente: Ignacio Boero

Vice primero: Juan Manuel Medina

Vice segundo: Hernán Botta

Secretario: Juan Costa

Prosecretario: Román Guajardo

Tesorero: Camilo Cristia

Protesorero: Lionel Larrauri

Secretario de actas: Javier Rébori

Vocales titulares: Carlos Altieri, Valeria March, Agustín Baclini y Pablo Cerra.

Vocales suplentes: Damián Ruggiero, Rubén Failla, Maxi Barrionuevo y Santiago Daulón

Nuevo Frente Rojinegro

Presidente: Cristian D'Amico

Vice primero: Claudio Polón

Vice segundo: Selim Gustavo Sayegh

Secretario: Sebastián Orsini

Prosecretario: Ignacio Grivarello

Tesorero: Martín Bisio

Protesorero: Fernando Sapia

Secretario de actas: Sebastián Marzullo

Vocales titulares: Osvaldo De Marco, Rubén Morelli, Lucas Grivarello y Franco Giusti

Vocales suplentes: Walter Newell, Guillermo Szuzan, Lira Di Leo y Uriel Turigino

Fuerza Leprosa

Presidente: Juan Cúneo

Vice primero: Roberto Mensi

Vice segundo: Antonio Pereyra

Secretario: Julián Omar González

Prosecretario: Tomás Gago

Tesorero: Diego Calderani

Protesorero: Mauro Restifo

Secretario de actas: Lucia Salinas

Vocales titulares: Julieta Díaz, Víctor del Sol, Anabella González, y Santiago Valenti.

Vocales suplentes: Diego Sebastián Quiroz, Diego Maximiliano Arévalo, Lisandro Cacciavilini y Diego García

Agrupación 8 de Marzo

Presidente: Guillermo Muñoz

Vice primero: Gabriel Lalima

Vice segundo: Alberto Monfrini

Secretario: Sebastián Belén

Prosecretario: Fernando Angelone

Tesorero: Orlando Scattemburlo

Protesorero: Ezequiel Coloccini

Secretario de actas: Javier Acuña

Vocales titulares: Roberto Buzón, Daniel Coccola, Adrián Sampaolesi y Carlos Draghi

Vocales suplentes: Franco Belardinelli, Martín Ortelli, Lucas Belardinelli y Gianluca Draghi

Sorteo del Mundial: Scaloni entregó la copa, tocó una zona amigable y Bielsa asoma en el horizonte

Sorteo del Mundial: Scaloni entregó la copa, tocó una zona amigable y Bielsa asoma en el horizonte

Mozart y la Gran Guerra: qué se sabe de Austria, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Mozart y la Gran Guerra: qué se sabe de Austria, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Rico en naturaleza: qué se sabe de Jordania, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Rico en naturaleza: qué se sabe de Jordania, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

El homicidio del joven fue en octubre, cuando quisieron robarle a él y a su novia y lo tiraron por la barranca, en la zona de Moreno y el río

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica
Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026
La Ciudad

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente
Policiales

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores
Economía

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?
La Ciudad

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Por Tomás Barrandeguy
la ciudad

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

