La Capital | Ovación | Austria

Mozart y la Gran Guerra: qué se sabe de Austria, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

El país de Europa Central será una de las selecciones que el equipo de Lionel Scaloni deberá superar para soñar con repetir el título mundial.

5 de diciembre 2025 · 19:07hs
Viena

Viena, la capital de Austria famosa por su arquitectura

Un país pequeño y con una fuerte historia en la música clásica y el arte. Así se presenta Austria, uno de los rivales de Argentina por el grupo J de la Copa del Mundo de la FIFA. El fútbol en Austria forma parte de los deportes más populares junto al hockey sobre hielo y el esquí.

El país está ubicado en el centro de Europa y forma parte de la Unión Europea, por ende, el euro es su moneda oficial. Su capital es Viena, una de las cumbres de la música clásica con Wolfgang Amadeus Mozart como máximo exponente. En la gastronomía se destacan por sus strudel, es un tipo de pastel originario del Imperio austrohúngaro.

En las calles de Austria se habla alemán, ya que en sus orígenes fue una pieza fundamental del Sacro Imperio Romano Germánico y la religión que predomina es el cristianismo católico. Con casi 84 mil kilómetros cuadrados, se ubica en el puesto 112 en el ranking de tamaños de países y apenas supera los 9 millones de habitantes.

Sus orígenes se remontan a 976, por lo que se convierte en un destino turístico popular en Europa, famoso por sus ciudades históricas y su rica cultura, que se puede mezclar con la alemana, húngara, italiana o eslovena.

Austria regresa a un mundial de fútbol después de participar en 1998 y su mejor presentación se dio en el mundial de 1954 donde alcanzó la medalla de bronce, antes había finalizado cuarta en el mundial de 1934 y se alzó con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1936.

Mozart, Freud y Schwarzenegger

El máximo exponente de la música austriaca es Wolfgang Amadeus Mozart, nacido en Salzburgo en 1756. Compositor, pianista, director de orquesta y profesor de origen austriaco, es autor de 600 composiciones, entre música sinfónica, concertante y de cámara, entre otras. "Para Elisa", "Requiem" y la "Sinfonía Nº 5" son las obras musicales más conocidas de Mozart, que falleció a los 35 años. Un fallecimiento que provocó un mito que hasta el día de hoy se extiende: su acérrimo rival musical Antonio Salieri lo habrían envenenado.

Otros compositores famosos fueron Franz Haydn, Franz Schubert, Christoph Gluck, Josef Bruckner, Hugo Wolf, así como miembros de la Segunda Escuela de Viena, como Schönberg, Anton von Webern, Alexander von Zemlinsky, Siegmund von Hausegger y Berg.

Austria ostenta 20 premios Nobel de distintas ramas de la ciencia y fue la patria del médico y neurólogo Sigmund Freud, padre del psicoanálisis.

Muchos no lo tienen presente, pero el actor Arnold Alois Schwarzenegger, conocido por su papel en Terminator, nació en la ciudad de Thal en Austria, aunque luego se radicó en Estados Unidos y llegó a ser gobernador de California

La muerte de un austríaco y la Primera Guerra Mundial

El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara, y de su esposa, la duquesa Sofía, en Sarajevo el 28 de junio de 1914, desencadenó las hostilidades. Francisco Fernando había nacido en Graz y era quien iba a ocupar el trono del imperio que nació en 1867 y finalizó con su muerte.

Fernando visitó Bosnia y tras escapar de un atentado es sorprendido por Gavrilo Princip, que con disparos certeros acaba con su vida y la de su esposa, Sofía.

Dos meses más tarde comenzarían los primeros combates de la Gran Guerra, que se extendió hasta 1918 con la rendición de Alemania y los países centrales. El fin del conflicto bélico derivó en la disolución del imperio austrohúngaro. Un año más tarde se oficializó la República austriaca, pero la Segunda Guerra Mundial cambió los destinos de la nación.

Territorio de Austria

El 60% del territorio austriaco está dentro de la sección oriental de los Alpes, con montañas que superan los 3.000 metros de altura. Entre sus puntos destacados se encuentra el río Danubio, que ingresa por Alemania y termina en Eslovaquia, convirtiéndose en una vía navegable directa hacia Europa del Este.

Su clima presenta temperaturas extremas en invierno: mucho frío, lluvias y nieve constante. En el verano la temperatura es medio y las precipitaciones no son frecuentes.

Además de Viena, Austria cuenta con Salzburgo, la ciudad más poblada del país, que se suman a Graz, Linz, Innsbruck y Klagenfurt, como las principales localidades dentro de los estados que tiene el país.

Economía: la escuela austriaca

Austria es uno de los países más ricos del mundo, ya que mantiene un PBI per cápita (56.833,2 dólares por habitante) más altos entre las naciones que mide el Banco Mundial. Tiene una economía social de mercado bien desarrollada y un nivel de vida muy elevado.

El turismo es uno de los principales sectores de la economía, con casi 150 millones de visitas promedio al año, ya que al estar en el centro de Europa sirve como escala para cualquier destino.

La famosa escuela austriaca de economía se destaca como una de las principales orientaciones de la teoría económica, está relacionada con los economistas austriacos Joseph Schumpeter, Eugen von Böhm-Bawerk, Ludwig von Mises y Friedrich Hayek.

La escuela austriaca es una escuela de pensamiento económico heterodoxo, que está basada en el individualismo metodológico. Se caracterizó por su fuerte crítica hacia las teorías económicas neoclásicas, marxistas, keynesianas y monetaristas. Si bien existen diferentes puntos de vista sobre política económica que pueden tener los austriacos, la escuela austriaca tiende a autodefinirse como "la ciencia económica del libre mercado".

Noticias relacionadas
Argentina ya jugó contra Argelia un amistoso en 2007.

Mundial 2026: cuáles son los antecedentes de Argentina contra los tres rivales de su grupo

Lionel Scaloni entregó la Copa del Mundo ganada por Argentina en Qatar 2022.

Mundial 2026: Argentina integrará el grupo J con Austria, Argelia y Jordania

Jordania combina arquitectura del Imperio Romano con edificios de la cultura musulmana

Rico en naturaleza: qué se sabe de Jordania, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Argelia tiene costas en el Mar Mediterráneo 

Una excolonia francesa con historia: qué se sabe de Argelia, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Ver comentarios

Las más leídas

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Lo último

Sorteo del Mundial: Scaloni entregó la copa, tocó una zona amigable y Bielsa asoma en el horizonte

Sorteo del Mundial: Scaloni entregó la copa, tocó una zona amigable y Bielsa asoma en el horizonte

Mozart y la Gran Guerra: qué se sabe de Austria, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Mozart y la Gran Guerra: qué se sabe de Austria, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Rico en naturaleza: qué se sabe de Jordania, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Rico en naturaleza: qué se sabe de Jordania, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

El homicidio del joven fue en octubre, cuando quisieron robarle a él y a su novia y lo tiraron por la barranca, en la zona de Moreno y el río

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica
Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026
La Ciudad

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente
Policiales

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores
Economía

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?
La Ciudad

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Por Tomás Barrandeguy
la ciudad

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 

Ovación
Mozart y la Gran Guerra: qué se sabe de Austria, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026
Ovación

Mozart y la Gran Guerra: qué se sabe de Austria, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Mozart y la Gran Guerra: qué se sabe de Austria, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Mozart y la Gran Guerra: qué se sabe de Austria, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Rico en naturaleza: qué se sabe de Jordania, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Rico en naturaleza: qué se sabe de Jordania, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Una excolonia francesa con historia: qué se sabe de Argelia, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Una excolonia francesa con historia: qué se sabe de Argelia, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Policiales
Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica
Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

La Ciudad
María de los Ángeles Paris: Amsafé Rosario repudió la absolución de policías involucrados en la causa
La Ciudad

María de los Ángeles Paris: Amsafé Rosario repudió la absolución de policías involucrados en la causa

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich de Seguridad

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich de Seguridad

El fin de semana largo podría incluir lluvias: cómo va a estar el tiempo en Rosario

El fin de semana largo podría incluir lluvias: cómo va a estar el tiempo en Rosario

Quiénes son: el nuevo Concejo definió autoridades a puro consenso

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Quiénes son: el nuevo Concejo definió autoridades a puro consenso

El Concejo aprobó el presupuesto 2026 con superávit por quinto año consecutivo
La Ciudad

El Concejo aprobó el presupuesto 2026 con superávit por quinto año consecutivo

Provincias Unidas sale a la pesca de votos en Diputados

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Provincias Unidas sale a la pesca de votos en Diputados

Dar la vuelta al mundo con un solo pasaje: qué es el Round The World Ticket que viralizó Marley
Información General

Dar la vuelta al mundo con un solo pasaje: qué es el "Round The World Ticket" que viralizó Marley

Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras
LA CIUDAD

Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras

El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo
Policiales

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Nuevo golpe al Búnker del Medio: cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre
POLICIALES

Nuevo golpe al "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario
La Ciudad

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario
La Ciudad

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe
La Ciudad

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

Cayó un helicóptero sobre una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo
Información General

Cayó un helicóptero sobre una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones en los mercados internacionales
Economía

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones en los mercados internacionales

Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino
Ovación

Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino

Boxeo: Banco se prepara para una gran velada con el invicto rosarino Erik Miloc
Ovación

Boxeo: Banco se prepara para una gran velada con el invicto rosarino Erik Miloc

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 imputados
Policiales

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 imputados

La provincia abrió el juego para transformar Mangrullo: 11 firmas interesadas
La Ciudad

La provincia abrió el juego para transformar Mangrullo: 11 firmas interesadas