Mozart y la Gran Guerra: qué se sabe de Austria, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

El país de Europa Central será una de las selecciones que el equipo de Lionel Scaloni deberá superar para soñar con repetir el título mundial.

Un país pequeño y con una fuerte historia en la música clásica y el arte. Así se presenta Austria , uno de los rivales de Argentina por el grupo J de la Copa del Mundo de la FIFA . El fútbol en Austria forma parte de los deportes más populares junto al hockey sobre hielo y el esquí.

El país está ubicado en el centro de Europa y forma parte de la Unión Europea, por ende, el euro es su moneda oficial . Su capital es Viena, una de las cumbres de la música clásica con Wolfgang Amadeus Mozart como máximo exponente. En la gastronomía se destacan por sus strudel , es un tipo de pastel originario del Imperio austrohúngaro.

En las calles de Austria se habla alemán, ya que en sus orígenes fue una pieza fundamental del Sacro Imperio Romano Germánico y la religión que predomina es el cristianismo católico . Con casi 84 mil kilómetros cuadrados, se ubica en el puesto 112 en el ranking de tamaños de países y apenas supera los 9 millones de habitantes.

Sus orígenes se remontan a 976, por lo que se convierte en un destino turístico popular en Europa, famoso por sus ciudades históricas y su rica cultura, que se puede mezclar con la alemana, húngara, italiana o eslovena.

Austria regresa a un mundial de fútbol después de participar en 1998 y su mejor presentación se dio en el mundial de 1954 donde alcanzó la medalla de bronce, antes había finalizado cuarta en el mundial de 1934 y se alzó con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1936.

Mozart, Freud y Schwarzenegger

El máximo exponente de la música austriaca es Wolfgang Amadeus Mozart, nacido en Salzburgo en 1756. Compositor, pianista, director de orquesta y profesor de origen austriaco, es autor de 600 composiciones, entre música sinfónica, concertante y de cámara, entre otras. "Para Elisa", "Requiem" y la "Sinfonía Nº 5" son las obras musicales más conocidas de Mozart, que falleció a los 35 años. Un fallecimiento que provocó un mito que hasta el día de hoy se extiende: su acérrimo rival musical Antonio Salieri lo habrían envenenado.

Otros compositores famosos fueron Franz Haydn, Franz Schubert, Christoph Gluck, Josef Bruckner, Hugo Wolf, así como miembros de la Segunda Escuela de Viena, como Schönberg, Anton von Webern, Alexander von Zemlinsky, Siegmund von Hausegger y Berg.

Austria ostenta 20 premios Nobel de distintas ramas de la ciencia y fue la patria del médico y neurólogo Sigmund Freud, padre del psicoanálisis.

Muchos no lo tienen presente, pero el actor Arnold Alois Schwarzenegger, conocido por su papel en Terminator, nació en la ciudad de Thal en Austria, aunque luego se radicó en Estados Unidos y llegó a ser gobernador de California

La muerte de un austríaco y la Primera Guerra Mundial

El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara, y de su esposa, la duquesa Sofía, en Sarajevo el 28 de junio de 1914, desencadenó las hostilidades. Francisco Fernando había nacido en Graz y era quien iba a ocupar el trono del imperio que nació en 1867 y finalizó con su muerte.

Fernando visitó Bosnia y tras escapar de un atentado es sorprendido por Gavrilo Princip, que con disparos certeros acaba con su vida y la de su esposa, Sofía.

Dos meses más tarde comenzarían los primeros combates de la Gran Guerra, que se extendió hasta 1918 con la rendición de Alemania y los países centrales. El fin del conflicto bélico derivó en la disolución del imperio austrohúngaro. Un año más tarde se oficializó la República austriaca, pero la Segunda Guerra Mundial cambió los destinos de la nación.

Territorio de Austria

El 60% del territorio austriaco está dentro de la sección oriental de los Alpes, con montañas que superan los 3.000 metros de altura. Entre sus puntos destacados se encuentra el río Danubio, que ingresa por Alemania y termina en Eslovaquia, convirtiéndose en una vía navegable directa hacia Europa del Este.

Su clima presenta temperaturas extremas en invierno: mucho frío, lluvias y nieve constante. En el verano la temperatura es medio y las precipitaciones no son frecuentes.

Además de Viena, Austria cuenta con Salzburgo, la ciudad más poblada del país, que se suman a Graz, Linz, Innsbruck y Klagenfurt, como las principales localidades dentro de los estados que tiene el país.

Economía: la escuela austriaca

Austria es uno de los países más ricos del mundo, ya que mantiene un PBI per cápita (56.833,2 dólares por habitante) más altos entre las naciones que mide el Banco Mundial. Tiene una economía social de mercado bien desarrollada y un nivel de vida muy elevado.

El turismo es uno de los principales sectores de la economía, con casi 150 millones de visitas promedio al año, ya que al estar en el centro de Europa sirve como escala para cualquier destino.

La famosa escuela austriaca de economía se destaca como una de las principales orientaciones de la teoría económica, está relacionada con los economistas austriacos Joseph Schumpeter, Eugen von Böhm-Bawerk, Ludwig von Mises y Friedrich Hayek.

La escuela austriaca es una escuela de pensamiento económico heterodoxo, que está basada en el individualismo metodológico. Se caracterizó por su fuerte crítica hacia las teorías económicas neoclásicas, marxistas, keynesianas y monetaristas. Si bien existen diferentes puntos de vista sobre política económica que pueden tener los austriacos, la escuela austriaca tiende a autodefinirse como "la ciencia económica del libre mercado".