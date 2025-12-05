Sorteo del Mundial: Scaloni entregó la copa, tocó una zona amigable y Bielsa asoma en el horizonte

Argentina debutará en el Mundial el 16 de junio frente a Argelia y luego jugará con Austria y Jordania. Si avanza podría cruzarse con el Uruguay de Bielsa.

Lionel Scaloni, emocionado, entregó la Copa del Mundo. El sueño de recuperarla ya está en marcha. Empezó el Mundial.

Fue un momento movilizante. En la ceremonia del sorteo del Mundial que desarrolló en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington en Estados Unidos el entrenador de la selección argentina Lionel Scaloni, vigente campeón ecuménico, ingresó al escenario con el trofeo obtenido en 2022 en Qatar, para entregarlo simbólicamente a la Fifa para que se ponga en juego nuevamente dentro de seis meses. Es como que copa se "fue de las manos", pero ahí mismo empezó el sueño de repescarla.

El pujante irrumpió con guantes blancos y emocionado, para enseguida expresar que “intentaremos seguir compitiendo en el próximo Mundial y no dar nada por perdido”. Tiene el mismo anhelo de todo un país de que la copa más brillante del mundo vuelva a las manos del gestor de la gloriosa Scaloneta. Luego comenzó la danza de las bolillas y se terminó el misterio.

Argentina ya conoce a sus rivales de la fase de grupos del Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá a mediados de año. El sorteo fue más que benévolo y ubicó a la selección como cabeza de serie del grupo J, donde chocará con Austria, Argelia y Jordania. Todos equipos que tienen méritos para estar en el Mundial, pero con antecedentes que no se comparan para nada con la foja dorada de la selección albiceleste.

Los rivales de la primera fase del Mundial

Porque Austria jugará su novelo Mundial y tiene en su historia haber sido cuarta en Italia 1934 y tercera en Suiza 1954. Mientras que para Argelia será su quinta Copa del Mundo y donde hizo más recorrido fue hasta los octavos de final de Brasil en 2014. Por su parte, Jordania es debutante en el torneo más trascendente del planeta.

Más allá de esta situación de favoritismo argentino con los adversarios del grupo, Scaloni dejó bien claro que nada será subestimado y ni resolverá de manera sencilla. “Es lo de siempre, como en 2022, no hay rival fácil, hay que jugar todos los partidos y no damos nada por descontado. Argelia es una buena selección, Austria hizo una gran eliminatoria y Jordania es el más desconocido. Pero hay que jugar los partidos, hay que dar el máximo e intentar pasar de ronda. Dar todo lo que podemos y seguir trabajando como hasta ahora”, fueron las palabras mesuradas del DT que irá por el bicampeonato del mundo.

Las ciudades del grupo de Argentina

Los encuentros correspondientes al grupo J del Mundial se llevarán a cabo en el Arrowhead Stadium de Kansas, el Levi's Stadium de San Francisco y el AT&T Stadium de Dallas, aunque la FIFA se reservó el derecho de realizar modificaciones para mejorar la logística de los seleccionados.

En este contexto de que podría haber modificaciones, el debut para Argentina, que irá en busca de su cuarta estrella tras los títulos de 1978 de local, 1986 en México y Qatar 2022, sería el 16 de junio frente a Argelia, mientras que seis días después le tocará con Austria y cerraría su participación en la fase de grupos ante Jordania, el 27 del mismo mes. Los horarios y las sedes en los que se llevarán a cabo estos encuentros se conocerán este sábado.

De pasar de fase los dirigidos por Lionel Scaloni podrían tener un complicado cruce en los 16avos de final, ya que en caso de que se cumpla la lógica y avancen como primeros, se enfrentarán con el segundo del grupo H, que cuenta con la presencia de España y Uruguay (completan esa zona Cabo Verde y Arabia Saudita).

Pero siempre lo más mesurado es el paso a paso. Porque llegando como campeón del mundo todos querrán tumbar al gran candidato a ganar el Mundial.

Messi va por el sexto Mundial

Además, poder hacerlo seguramente en lo que será la última Copa del Mundo de Lionel Messi, ya que el rosarino si lo juega (como se presume) logrará el récord de ser parte de seis Mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 (subcampeón), Rusia 2018 y Qatar 2022 (campeón). Ahora en Estados Unidos, México y Canadá buscará agrandar su leyenda.

El dato extra de la ceremonia del sorteo fue que como siempre en este tipo de eventos se mezcló la política y la Fifa le entregó el premio “Fifa Paz” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por “sus acciones extraordinarias y especiales” para pacificar al planeta.

De esta manera comenzó la cuenta regresiva para el primer partido oficial que será México ante Sudáfrica, en el estadio Azteca del DF, el jueves 11 de junio. Sí, el mismo donde Diego Maradona y la selección dirigida por Carlos Salvador Bilardo escribieron una de las páginas más gloriosas de la selección argentina en el Mundial de México 1986.

Los DT rosarinos: Bielsa y Beccacece

Por su parte, otros aspectos a tener en cuenta en cuanto a la presencia rosarina es la de los técnicos nacidos en la ciudad. Al Loco Marcelo Bielsa, al frente de Uruguay y que no fue al sorteo, le tocó el Grupo H con España, Arabia Saudita y Cabo Verde, y podría cruzarse pronto con Argentina.

Y Sebastián Beccacece, al mando de Ecuador y si que estuvo presente en Washington, integrará la zona E con Alemania, Costa de Marfil y Curazao.

La Fiera Rodríguez, suelto en Washington

Mientras que otro embajador rosario en la ceremonia fue exfutbolista de Newell's Maxi Rodríguez, protagonista de momentos inolvidables en la selección y campeón con el rojinegro en 2013, que detalló cuáles son sus candidatos a quedarse con el título en 2026.

La Fiera reconoció que “más allá de la Argentina, creo que España es una de las favoritas, está muy bien. Veo muy bien a Portugal, con buen equipo y puede ser una de las sorpresas. Francia también va a estar dando lucha”.

Maxi puso el énfasis en que confía “por la ambición que tiene el equipo argentino, lo que habla muy bien de los jugadores y del cuerpo técnico”. Y continuó: “El argentino es así. Ganó y quiere seguir ganando. Cuando ganás tantas cosas a lo mejor te relajás, pero a la selección no le pasó”.

Lo cierto es que la mesa del gran circo está servida. Scaloni deberá terminar de pulir la lista definitiva y tratar de que Lionel Messi llegue lo más afilado posible para tener su “último baile”.