La Capital | Economía | dólar

El dólar volvió a bajar y se alejó del techo de la banda cambiaria

El tipo de cambio oficial acumuló su cuarta caída consecutiva, impulsado por el anuncio de la nueva licitación en dólares para 2029

5 de diciembre 2025 · 20:05hs
En el segmento mayorista la divisa norteamericana cerró en $1.435 para la venta.

En el segmento mayorista la divisa norteamericana cerró en $1.435 para la venta.

El dólar oficial encadenó su cuarta baja consecutiva y extendió la calma cambiaria, en un mercado que reaccionó positivamente al anuncio del regreso de Argentina a los mercados internacionales de deuda mediante una licitación prevista para la próxima semana. Con este movimiento, el tipo de cambio se alejó del techo de la banda y la brecha alcanzó su mayor nivel en dos semanas.

En el segmento mayorista, el dólar retrocedió $9 (-0,6%) y cerró en $1.435. Así, quedó 5,5% por debajo del límite superior de la banda cambiaria del Banco Central (BCRA), fijado actualmente en $1.513. En el circuito minorista, la cotización del Banco Nación se ubicó en $1.460, diez pesos menos que el jueves. Según el relevamiento diario del BCRA, el promedio entre bancos fue de $1.462,75.

El anuncio de la nueva colocación se produce en la antesala de un mes exigente. En enero, el gobierno deberá afrontar vencimientos por u$s 4.200 millones con bonistas privados. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que se emitirá un bono en dólares bajo ley local con vencimiento en 2029, aunque aclaró que no se buscará cubrir la totalidad de ese monto, ya que una parte podría financiarse a través de un repo con bancos internacionales.

Analistas del mercado estiman que un buen resultado sería captar entre u$s 1.500 y u$s 2.000 millones, con una tasa que podría ubicarse entre 8% y 10%, según las proyecciones más extendidas.

En los dólares financieros, la dinámica fue mixta. El contado con liquidación cayó $9,26 (-0,6%) hasta $1.504,82, mientras que el MEP subió $1,89 (+0,1%) y cerró en $1.472,92. El dólar blue avanzó $5 y finalizó en $1.435. En tanto, el dólar cripto se mantuvo estable en torno a los $1.497,99, según la plataforma Bitso.

Las bajas también se replicaron en los contratos de futuros. La corrección más pronunciada se observó en la posición mayo 2026 del dólar mayorista, que cedió 0,43% hasta $1.609. Para diciembre de este año, el mercado proyecta un tipo de cambio de $1.455,5.

Acumulación de reservas

El retorno al mercado de deuda ocurre en un contexto de crecientes cuestionamientos del FMI, y también de economistas locales e internacionales, respecto de la escasa acumulación de reservas y la falta de definiciones sobre el esquema cambiario a futuro.

El organismo multilateral advirtió ayer que será “difícil” para Argentina cumplir con la meta de reservas de fin de año incluida en el acuerdo vigente. “La declaración llega justo cuando las autoridades preparan su regreso a los mercados internacionales después de casi seis años”, señalaron desde Aurum Valores.

Alejandro Werner, exdirector del FMI para el hemisferio occidental, reforzó esas preocupaciones: “El Fondo está muy preocupado por dos cosas: la falta de acumulación de reservas y la falta de claridad sobre cómo avanzar hacia un régimen cambiario con mayor flexibilidad, que permita corregir el atraso cambiario”.

Con los mercados atentos al resultado de la licitación y a la reacción del FMI, la dinámica del dólar y el nivel de reservas se mantienen en el centro de la escena económica.

La Bolsa

Por otra parte, la Bolsa argentina volvió a tomar ganancias después anotar un nuevo récord. El anuncio oficial de la emisión de un nuevo bono en dólares con vencimiento 2029 le aportó impulso positivo a los negocios bursátiles, tanto en renta fija como variable. En el caso de la Bolsa porteña, llegó a ganar 2% por la mañana, para anotar un máximo histórico en pesos. Sin embargo, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires bajó 1,6% durante el último día de la semana, en 3.046.355 puntos.

El panel asciende 20% en 2025, aún 14 puntos por debajo de la inflación del período. Medido en dólares se sitúa en los 2.013 puntos según la paridad del “contado con liquidación”, un 5,8% debajo del cierre de 2024.

Noticias relacionadas
Caputo indicó que la vuelta al mercado de capitales influirá en otras negociaciones en curso.

Argentina regresa al mercado de deuda con un bono en dólares

La empresa Mondelez fabrica los productos de las marcas Oreo, Terrabusi y Milka.

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores

El Indec informó la medición de pobreza del segundo semestre de 2024.

La UCA cuestiona la baja de la pobreza: la mejora es un "efecto estadístico"

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, avisó que el pago del aguinaldo estará esta semana

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones en los mercados internacionales

Ver comentarios

Las más leídas

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 

Lo último

Argentina y el fútbol rosarino, el semillero de entrenadores para el Mundial 2026

Argentina y el fútbol rosarino, el semillero de entrenadores para el Mundial 2026

Lionel Scaloni y el sorteo del Mundial 2026: En principio, tenemos que estar satisfechos

Lionel Scaloni y el sorteo del Mundial 2026: "En principio, tenemos que estar satisfechos"

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo

Fito Páez, doctor honoris causa de la UNR: "La irracionalidad se debe expresar y no se puede monetizar"

El artista fue reconocido por su aporte a la cultura y compartió el título con quienes lo forjaron en sus inicios en la música
Fito Páez, doctor honoris causa de la UNR: La irracionalidad se debe expresar y no se puede monetizar
Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica
Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026
La Ciudad

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente
Policiales

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores
Economía

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 

Newells: dos listas oficializadas y dos que están a punto para las elecciones del 14 de diciembre

Newell's: dos listas oficializadas y dos que están a punto para las elecciones del 14 de diciembre

Ovación
Lionel Scaloni y el sorteo del Mundial 2026: En principio, tenemos que estar satisfechos

Lionel Scaloni y el sorteo del Mundial 2026: "En principio, tenemos que estar satisfechos"

Lionel Scaloni y el sorteo del Mundial 2026: En principio, tenemos que estar satisfechos

Lionel Scaloni y el sorteo del Mundial 2026: "En principio, tenemos que estar satisfechos"

Interclubes de tenis en el Rosario Rowing Club: un éxito que llega a las finales

Interclubes de tenis en el Rosario Rowing Club: un éxito que llega a las finales

Sorteo del Mundial: Scaloni entregó la copa, tocó una zona amigable y Bielsa asoma en el horizonte

Sorteo del Mundial: Scaloni entregó la copa, tocó una zona amigable y Bielsa asoma en el horizonte

Policiales
Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica
Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

La Ciudad
El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo

Fito Páez, doctor honoris causa de la UNR: La irracionalidad se debe expresar y no se puede monetizar

Fito Páez, doctor honoris causa de la UNR: "La irracionalidad se debe expresar y no se puede monetizar"

María de los Ángeles Paris: Amsafé Rosario repudió la absolución de policías involucrados en la causa

María de los Ángeles Paris: Amsafé Rosario repudió la absolución de policías involucrados en la causa

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 
LA CIUDAD

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 

Suspendieron un partido de la Superliga rosarina de básquet por incidentes entre los hinchas
Ovación

Suspendieron un partido de la Superliga rosarina de básquet por incidentes entre los hinchas

Quiénes son: el nuevo Concejo definió autoridades a puro consenso

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Quiénes son: el nuevo Concejo definió autoridades a puro consenso

El Concejo aprobó el presupuesto con superávit por quinto año consecutivo
La Ciudad

El Concejo aprobó el presupuesto con superávit por quinto año consecutivo

Provincias Unidas sale a la pesca de votos en Diputados

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Provincias Unidas sale a la pesca de votos en Diputados

Dar la vuelta al mundo con un solo pasaje: qué es el Round The World Ticket que viralizó Marley
Información General

Dar la vuelta al mundo con un solo pasaje: qué es el "Round The World Ticket" que viralizó Marley

Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras
LA CIUDAD

Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras

El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo
Policiales

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Nuevo golpe al Búnker del Medio: cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre
POLICIALES

Nuevo golpe al "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario
La Ciudad

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario
La Ciudad

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe
La Ciudad

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

Cayó un helicóptero sobre una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo
Información General

Cayó un helicóptero sobre una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones en los mercados internacionales
Economía

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones en los mercados internacionales

Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino
Ovación

Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino

Boxeo: Banco se prepara para una gran velada con el invicto rosarino Erik Miloc
Ovación

Boxeo: Banco se prepara para una gran velada con el invicto rosarino Erik Miloc