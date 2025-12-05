El dólar volvió a bajar y se alejó del techo de la banda cambiaria

El tipo de cambio oficial acumuló su cuarta caída consecutiva, impulsado por el anuncio de la nueva licitación en dólares para 2029

El dólar oficial encadenó su cuarta baja consecutiva y extendió la calma cambiaria , en un mercado que reaccionó positivamente al anuncio del regreso de Argentina a los mercados internacionales de deuda mediante una licitación prevista para la próxima semana. Con este movimiento, el tipo de cambio se alejó del techo de la banda y la brecha alcanzó su mayor nivel en dos semanas.

En el segmento mayorista, el dólar retrocedió $9 (-0,6%) y cerró en $1.435 . Así, quedó 5,5% por debajo del límite superior de la banda cambiaria del Banco Central (BCRA), fijado actualmente en $1.513. En el circuito minorista, la cotización del Banco Nación se ubicó en $1.460, diez pesos menos que el jueves. Según el relevamiento diario del BCRA, el promedio entre bancos fue de $1.462,75.

El anuncio de la nueva colocación se produce en la antesala de un mes exigente. En enero, el gobierno deberá afrontar vencimientos por u$s 4.200 millones con bonistas privados . El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que se emitirá un bono en dólares bajo ley local con vencimiento en 2029 , aunque aclaró que no se buscará cubrir la totalidad de ese monto, ya que una parte podría financiarse a través de un repo con bancos internacionales.

Analistas del mercado estiman que un buen resultado sería captar entre u$s 1.500 y u$s 2.000 millones, con una tasa que podría ubicarse entre 8% y 10%, según las proyecciones más extendidas.

En los dólares financieros, la dinámica fue mixta. El contado con liquidación cayó $9,26 (-0,6%) hasta $1.504,82, mientras que el MEP subió $1,89 (+0,1%) y cerró en $1.472,92. El dólar blue avanzó $5 y finalizó en $1.435. En tanto, el dólar cripto se mantuvo estable en torno a los $1.497,99, según la plataforma Bitso.

Las bajas también se replicaron en los contratos de futuros. La corrección más pronunciada se observó en la posición mayo 2026 del dólar mayorista, que cedió 0,43% hasta $1.609. Para diciembre de este año, el mercado proyecta un tipo de cambio de $1.455,5.

Acumulación de reservas

El retorno al mercado de deuda ocurre en un contexto de crecientes cuestionamientos del FMI, y también de economistas locales e internacionales, respecto de la escasa acumulación de reservas y la falta de definiciones sobre el esquema cambiario a futuro.

El organismo multilateral advirtió ayer que será “difícil” para Argentina cumplir con la meta de reservas de fin de año incluida en el acuerdo vigente. “La declaración llega justo cuando las autoridades preparan su regreso a los mercados internacionales después de casi seis años”, señalaron desde Aurum Valores.

Alejandro Werner, exdirector del FMI para el hemisferio occidental, reforzó esas preocupaciones: “El Fondo está muy preocupado por dos cosas: la falta de acumulación de reservas y la falta de claridad sobre cómo avanzar hacia un régimen cambiario con mayor flexibilidad, que permita corregir el atraso cambiario”.

Con los mercados atentos al resultado de la licitación y a la reacción del FMI, la dinámica del dólar y el nivel de reservas se mantienen en el centro de la escena económica.

La Bolsa

Por otra parte, la Bolsa argentina volvió a tomar ganancias después anotar un nuevo récord. El anuncio oficial de la emisión de un nuevo bono en dólares con vencimiento 2029 le aportó impulso positivo a los negocios bursátiles, tanto en renta fija como variable. En el caso de la Bolsa porteña, llegó a ganar 2% por la mañana, para anotar un máximo histórico en pesos. Sin embargo, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires bajó 1,6% durante el último día de la semana, en 3.046.355 puntos.

El panel asciende 20% en 2025, aún 14 puntos por debajo de la inflación del período. Medido en dólares se sitúa en los 2.013 puntos según la paridad del “contado con liquidación”, un 5,8% debajo del cierre de 2024.