Una excolonia francesa con historia: qué se sabe de Argelia, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

El país de África será una de las selecciones que el equipo de Leonel Scaloni deberá superar para soñar con repetir el título mundial.

La República Argelina Democrática y Popular , conocida comúnmente como Argelia , forma parte del grupo J del Mundial de Fútbol de 2026 y será el primer rival de Argentina en la fase de grupos . La nación africana con más de 2 mil años de historia regresa al mundial luego de dos ausencias.

Argelia está ubicado en el norte de África y tiene costas en el mar Mediterráneo , formando parte del Magreb, la parte más occidental del continente. Tiene un territorio de 2.381.740 kilómetros cuadrados, siendo el más extenso del África . Además, cuenta con una población cercana a los 46.81 millones de habitantes, donde el fútbol es el deporte más popular.

En Argelia se habla árabe argelino , aunque una pequeña parte de la población todavía conserva como lengua las nativas del amazigh y también el francés está presente hasta la actualidad. En las calles se compra y vende con el dinar argelino.

Su capital es Argel, que también es la ciudad más poblada, y su cercanía a Europa y al Mediterráneo fueron indispensables para devenir y enriquecimiento histórico de Argelia. Aunque pasó más de 100 años como colonia de Francia, la historia de Argelina puede remontarse hasta 202 antes de Cristo (a.C.) cuando era Numidia, una antigua provincia del imperio romano.

Argelia regresa al mundial de fútbol de la FIFA tras dos fallidas clasificaciones. En 2014 alcanzó los octavos de final, siendo su mejor participación en cuatro mundiales disputados.

Historia pura

En el sur del país se puede visitar el Parque Nacional Tassili n'Ajjer, el museo de arte prehistórico, el más grande del mundo, una auténtica joya escondida. También existen yacimientos arqueológicos donde se descubrieron restos óseos de homínidos de hace 2 millones de años. Los investigadores han encontrado allí restos de Homo sapiens sapiens.

En el sureste, donde se encuentra el Parque Nacional del Tassili, se hallaron pinturas rupestres, las más importantes del mundo y que fueron clasificadas como Patrimonio Mundial por la Unesco.

Durante el Siglo III a.C. fueron invadidos por el Imperio Romano, que inició las primeras ciudades en el norte del país como Iol Caesarea, Tipasa Cuicul, Thubursicu-Numidarum, Madaure, Timgad, Diana Veteranorum, Tébéssa y Lambaesis. Pero 900 años más tarde el imperio Bizantino tomó control e impuso el islam como religión principal, adoptando la rama sunita.

En 1830, Francia logró invadir Argelia, en ese entonces el Emirato de Abdalqadir, ocupándola hasta 1962, cuando la revolución argelina logró la independencia luego de ocho años de lucha.

Independencia de Francia

El Frente de Liberación Nacional (FLN) de Argelia combatió contra Francia durante más de 7 años y venció para lograr la independencia. Fue en 1962 cuando se llegaron a celebrar las primeras elecciones de la historia, dando como ganador a Ahmed Ben Bella, héroe de la independencia, perteneciente a la tendencia de izquierda del FLN y el primer presidente de la República Argelina Democrática y Popular.

En su mandato le dio derechos políticos a las mujeres e igualdad ante la ley, suprimió la sharia (ley religiosa islámica reguladora de todos los aspectos públicos y privados de la vida, y cuyo seguimiento se considera que conduce a la salvación), prohibió la censura, nacionalizó varias industrias y estableció buenas relaciones con otros estados árabes.

Tres años después fue derrocado por militares con respaldo Francia. Luego asumió Houari Boumédiène, otro líder de la revolución. Desde hace más 60 años Argelia sostuvo la democracia y en 2024 Abdelmadjid Tebboune logró ser reelecto hasta 2029.

Camus y San Agustín

Albert Camus nació en 1913 en Drean, una localidad de la costa este de Argelia, pero se autodefinió como francés. Fue ganador del el Premio Nobel, periodista y filósofo, escribió El extranjero, La peste, La caída y otras novelas filosóficas.

>> Leer más: Mundial 2026: cuáles son los antecedentes de Argentina contra Argelia

Otro famoso argelino fue San Agustín de Hipona fue un escritor, teólogo y filósofo cristiano. Agustín es el santo patrón de los cerveceros, los impresores, los teólogos y varias ciudades y diócesis. Por su legado, en 1244 se creó la Orden de San Agustín o agustinianos.

Aunque no nació en Argelia, Zinedine Zidane tiene la nacionalidad ya que sus padres son oriundos de la nación africana. Smaïl Zidane y Malika llegaron a Marsella en 1962 tras abandonar Aguemoune por la guerra de independencia en la Argelia francesa.

Economía

Desde su independencia, Argelia tomó medidas de desarrollo socialista con un fuerte control del Estado sobre la economía, deteniendo las privatizaciones, imponiendo restricciones para importar y limitando la participación extranjera. Sin embargo, progresivamente comienza a levantar estas posturas, pero de manera lenta.

Sus principales recursos son petróleo, gas, hierro, zinc, plata, cobre y fosfatos. Por ende, los combustibles fósiles son la principal fuente de ingresos, representando un 60% de las rentas del estado. Argelia posee la décima reserva probada de gas natural más grande del mundo, es el cuarto mayor exportador de gas a nivel mundial y cuenta con la tercera mayor reserva de gas de esquisto sin explotar. También ocupa el decimosexto lugar en reservas probadas de petróleo y exporta aproximadamente el sesenta por ciento de su producción total.

Turismo

Argelia no tiene turismo de estación, puede ser visitado durante todo el año. En verano, las playas del norte llaman la atención de los viajeros en Argel, Bejaïa, Tipasa y Orán.

En invierno se puede disfrutar de las montañas colmadas de nieve del Djurjura en Cabilia. Algunos de los sitios más importantes para ser visitados son los desiertos y sus oasis. Sin lugar a duda, el más conocido es el Sáhara, que es el más grande de su tipo.

Además, Argelia cuenta con un gran patrimonio arqueológico y cultural, entre los que se encuentran las ruinas de Djemila, Tipasa, Timgad. También la Casba de Argel, es otro punto visitado por los turistas.