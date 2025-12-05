La Capital | Ovación | Argelia

Una excolonia francesa con historia: qué se sabe de Argelia, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

El país de África será una de las selecciones que el equipo de Leonel Scaloni deberá superar para soñar con repetir el título mundial.

5 de diciembre 2025 · 19:06hs
Argelia tiene costas en el Mar Mediterráneo 

Argelia tiene costas en el Mar Mediterráneo 

La República Argelina Democrática y Popular, conocida comúnmente como Argelia, forma parte del grupo J del Mundial de Fútbol de 2026 y será el primer rival de Argentina en la fase de grupos. La nación africana con más de 2 mil años de historia regresa al mundial luego de dos ausencias.

Argelia está ubicado en el norte de África y tiene costas en el mar Mediterráneo, formando parte del Magreb, la parte más occidental del continente. Tiene un territorio de 2.381.740 kilómetros cuadrados, siendo el más extenso del África. Además, cuenta con una población cercana a los 46.81 millones de habitantes, donde el fútbol es el deporte más popular.

En Argelia se habla árabe argelino, aunque una pequeña parte de la población todavía conserva como lengua las nativas del amazigh y también el francés está presente hasta la actualidad. En las calles se compra y vende con el dinar argelino.

Su capital es Argel, que también es la ciudad más poblada, y su cercanía a Europa y al Mediterráneo fueron indispensables para devenir y enriquecimiento histórico de Argelia. Aunque pasó más de 100 años como colonia de Francia, la historia de Argelina puede remontarse hasta 202 antes de Cristo (a.C.) cuando era Numidia, una antigua provincia del imperio romano.

Argelia regresa al mundial de fútbol de la FIFA tras dos fallidas clasificaciones. En 2014 alcanzó los octavos de final, siendo su mejor participación en cuatro mundiales disputados.

Historia pura

En el sur del país se puede visitar el Parque Nacional Tassili n'Ajjer, el museo de arte prehistórico, el más grande del mundo, una auténtica joya escondida. También existen yacimientos arqueológicos donde se descubrieron restos óseos de homínidos de hace 2 millones de años. Los investigadores han encontrado allí restos de Homo sapiens sapiens.

En el sureste, donde se encuentra el Parque Nacional del Tassili, se hallaron pinturas rupestres, las más importantes del mundo y que fueron clasificadas como Patrimonio Mundial por la Unesco.

Durante el Siglo III a.C. fueron invadidos por el Imperio Romano, que inició las primeras ciudades en el norte del país como Iol Caesarea, Tipasa Cuicul, Thubursicu-Numidarum, Madaure, Timgad, Diana Veteranorum, Tébéssa y Lambaesis. Pero 900 años más tarde el imperio Bizantino tomó control e impuso el islam como religión principal, adoptando la rama sunita.

En 1830, Francia logró invadir Argelia, en ese entonces el Emirato de Abdalqadir, ocupándola hasta 1962, cuando la revolución argelina logró la independencia luego de ocho años de lucha.

Independencia de Francia

El Frente de Liberación Nacional (FLN) de Argelia combatió contra Francia durante más de 7 años y venció para lograr la independencia. Fue en 1962 cuando se llegaron a celebrar las primeras elecciones de la historia, dando como ganador a Ahmed Ben Bella, héroe de la independencia, perteneciente a la tendencia de izquierda del FLN y el primer presidente de la República Argelina Democrática y Popular.

En su mandato le dio derechos políticos a las mujeres e igualdad ante la ley, suprimió la sharia (ley religiosa islámica reguladora de todos los aspectos públicos y privados de la vida, y cuyo seguimiento se considera que conduce a la salvación), prohibió la censura, nacionalizó varias industrias y estableció buenas relaciones con otros estados árabes.

Tres años después fue derrocado por militares con respaldo Francia. Luego asumió Houari Boumédiène, otro líder de la revolución. Desde hace más 60 años Argelia sostuvo la democracia y en 2024 Abdelmadjid Tebboune logró ser reelecto hasta 2029.

Camus y San Agustín

Albert Camus nació en 1913 en Drean, una localidad de la costa este de Argelia, pero se autodefinió como francés. Fue ganador del el Premio Nobel, periodista y filósofo, escribió El extranjero, La peste, La caída y otras novelas filosóficas.

>> Leer más: Mundial 2026: cuáles son los antecedentes de Argentina contra Argelia

Otro famoso argelino fue San Agustín de Hipona fue un escritor, teólogo y filósofo cristiano. Agustín es el santo patrón de los cerveceros, los impresores, los teólogos y varias ciudades y diócesis. Por su legado, en 1244 se creó la Orden de San Agustín o agustinianos.

Aunque no nació en Argelia, Zinedine Zidane tiene la nacionalidad ya que sus padres son oriundos de la nación africana. Smaïl Zidane y Malika llegaron a Marsella en 1962 tras abandonar Aguemoune por la guerra de independencia en la Argelia francesa.

Economía

Desde su independencia, Argelia tomó medidas de desarrollo socialista con un fuerte control del Estado sobre la economía, deteniendo las privatizaciones, imponiendo restricciones para importar y limitando la participación extranjera. Sin embargo, progresivamente comienza a levantar estas posturas, pero de manera lenta.

Sus principales recursos son petróleo, gas, hierro, zinc, plata, cobre y fosfatos. Por ende, los combustibles fósiles son la principal fuente de ingresos, representando un 60% de las rentas del estado. Argelia posee la décima reserva probada de gas natural más grande del mundo, es el cuarto mayor exportador de gas a nivel mundial y cuenta con la tercera mayor reserva de gas de esquisto sin explotar. También ocupa el decimosexto lugar en reservas probadas de petróleo y exporta aproximadamente el sesenta por ciento de su producción total.

Turismo

Argelia no tiene turismo de estación, puede ser visitado durante todo el año. En verano, las playas del norte llaman la atención de los viajeros en Argel, Bejaïa, Tipasa y Orán.

En invierno se puede disfrutar de las montañas colmadas de nieve del Djurjura en Cabilia. Algunos de los sitios más importantes para ser visitados son los desiertos y sus oasis. Sin lugar a duda, el más conocido es el Sáhara, que es el más grande de su tipo.

Además, Argelia cuenta con un gran patrimonio arqueológico y cultural, entre los que se encuentran las ruinas de Djemila, Tipasa, Timgad. También la Casba de Argel, es otro punto visitado por los turistas.

Noticias relacionadas
Argentina ya jugó contra Argelia un amistoso en 2007.

Mundial 2026: cuáles son los antecedentes de Argentina contra los tres rivales de su grupo

Lionel Scaloni entregó la Copa del Mundo ganada por Argentina en Qatar 2022.

Mundial 2026: Argentina integrará el grupo J con Austria, Argelia y Jordania

Viena, la capital de Austria famosa por su arquitectura

Mozart y la Gran Guerra: qué se sabe de Austria, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Jordania combina arquitectura del Imperio Romano con edificios de la cultura musulmana

Rico en naturaleza: qué se sabe de Jordania, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Ver comentarios

Las más leídas

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Lo último

Mozart y la Gran Guerra: qué se sabe de Austria, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Mozart y la Gran Guerra: qué se sabe de Austria, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Rico en naturaleza: qué se sabe de Jordania, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Rico en naturaleza: qué se sabe de Jordania, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Una excolonia francesa con historia: qué se sabe de Argelia, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Una excolonia francesa con historia: qué se sabe de Argelia, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

El homicidio del joven fue en octubre, cuando quisieron robarle a él y a su novia y lo tiraron por la barranca, en la zona de Moreno y el río

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica
Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026
La Ciudad

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente
Policiales

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores
Economía

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?
La Ciudad

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Por Tomás Barrandeguy
la ciudad

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 

Ovación
Rico en naturaleza: qué se sabe de Jordania, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026
Ovación

Rico en naturaleza: qué se sabe de Jordania, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Rico en naturaleza: qué se sabe de Jordania, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Rico en naturaleza: qué se sabe de Jordania, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Una excolonia francesa con historia: qué se sabe de Argelia, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Una excolonia francesa con historia: qué se sabe de Argelia, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Newells: los cuatro aspirantes al sillón presidencial continúan en carrera

Newell's: los cuatro aspirantes al sillón presidencial continúan en carrera

Policiales
Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica
Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

La Ciudad
María de los Ángeles Paris: Amsafé Rosario repudió la absolución de policías involucrados en la causa
La Ciudad

María de los Ángeles Paris: Amsafé Rosario repudió la absolución de policías involucrados en la causa

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich de Seguridad

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich de Seguridad

El fin de semana largo podría incluir lluvias: cómo va a estar el tiempo en Rosario

El fin de semana largo podría incluir lluvias: cómo va a estar el tiempo en Rosario

Quiénes son: el nuevo Concejo definió autoridades a puro consenso

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Quiénes son: el nuevo Concejo definió autoridades a puro consenso

El Concejo aprobó el presupuesto 2026 con superávit por quinto año consecutivo
La Ciudad

El Concejo aprobó el presupuesto 2026 con superávit por quinto año consecutivo

Provincias Unidas sale a la pesca de votos en Diputados

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Provincias Unidas sale a la pesca de votos en Diputados

Dar la vuelta al mundo con un solo pasaje: qué es el Round The World Ticket que viralizó Marley
Información General

Dar la vuelta al mundo con un solo pasaje: qué es el "Round The World Ticket" que viralizó Marley

Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras
LA CIUDAD

Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras

El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo
Policiales

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Nuevo golpe al Búnker del Medio: cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre
POLICIALES

Nuevo golpe al "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario
La Ciudad

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario
La Ciudad

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe
La Ciudad

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

Cayó un helicóptero sobre una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo
Información General

Cayó un helicóptero sobre una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones en los mercados internacionales
Economía

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones en los mercados internacionales

Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino
Ovación

Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino

Boxeo: Banco se prepara para una gran velada con el invicto rosarino Erik Miloc
Ovación

Boxeo: Banco se prepara para una gran velada con el invicto rosarino Erik Miloc

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 imputados
Policiales

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 imputados

La provincia abrió el juego para transformar Mangrullo: 11 firmas interesadas
La Ciudad

La provincia abrió el juego para transformar Mangrullo: 11 firmas interesadas