Newell's: dos listas ya oficializadas y dos que están a punto para las elecciones del 14 de diciembre

La Junta electoral oficializó este jueves a dos listas para participar de las elecciones de Newell's y este viernes seguramente habilitará a las otras dos. Por lo que serán cuatro los candidatos a la sucesión de Ignacio Astore a partir del domingo 14 de diciembre.
Ignacio Boero por Unen y Juan Cúneo por Fuerza Leprosa fueron los habilitados por la Junta Electoral, mientras que Nuevo Frente Rojinegro que postula a Cristián D'Amico,y Guillermo Muñoz por la Agrupación 8 de Marzo seguramente serán oficializados este viernes cuando cambien algunos nombres de cargos menores de las listas.
El cierre de listas estaba previsto para las 19 y dos listas fueron oficializadas en forma completa: Unen y Fuerza Leprosa. Mientras, Nuevo Frente Rojinegro y 8 de Marzo deben hacer pequeñas correcciones de nombres en la junta fiscalizadora, por lo que no tendrán problemas en ser habilitadas también.
Los candidatos que se sabían estaban firmes desde el principio eran Ignacio Boero y Cristian D'Amico. Julián González finalmente no revirtió en la Justicia lo que la junta electoral le había negado y se subió al barco Juan Cúneo a último momento. Como también a último momento apareció el candidato de 8 de Marzo.
El que desistió de participar como agrupación y se unió a la de D'Amico fue el Movimiento 1974 que postulaba a Ignacio Grivarello. Antes, Autoconvocados se unió a Fuerza Leprosa y por eso Roberto Mensi va de candidato a vice 1º de Juan Cúneo.
La lista de Unen para las elecciones
Presidente: Ignacio Boero
Vice presidente primero: Juan Manuel Medina
Vice presidente segundo: Hernán Botta
Secretario: Juan Costa
Prosecretario: Román Guajardo
Tesorero: Camilo Cristia
Protesorero: Lionel Larrauri
Secretario de actas: Javier Rebori
Vocales titulares: Carlos Altieri, Valeria March, Agustín Baclini y Pablo Cerra.
Vocales suplentes: Damián Ruggiero, Rubén Failla, Maxi Barrionuevo y Santiago Daulón
Comisión Fiscalizadora: Lionel Bilbao, Gabriel Monserrat, Luis Facciano, Daniel Perriard, Gerardo Cassaniti, Guillermo Rosental y Oscar Simón
Los apellidos de Nuevo Frente Rojinegro
Presidente: Cristian D'Amico
Vice presidente primero: Claudio Polón
Vice presidente segundo: Selim Gustavo Sayegh
Secretario: Sebastián Orsini
Prosecretario: Ignacio Grivarello
Tesorero: Martín Bisio
Protesorero: Fernando Sapia
Secretario de actas: Sebastián Marzullo
Vocales titulares: Osvaldo De Marco, Rubén Morelli, Lucas Grivarello y Franco Giusti
Vocales suplentes: Walter Newell, Guillermo Szuzan, Lira Di Leo y Uriel Turigino
Comisión Fiscalizadora (a revisar): Daniel Giraudo, Miguel Mari, Juan Carlos Saavedra, Ariel Alvarez y Sergio Marino (titulares), Pablo Tedeschi, Juan Pablo Badano, María Cecilia Galván, Oscar Sansó y Oscar Nardone (suplentes)
Los nombres de Fuerza Leprosa
Presidente: Juan Cúneo
Vice presidente primero: Roberto Mensi
Vice presidente segundo: Antonio Pereyra
Secretario: Julio Omar González
Prosecretario: Tomás Gago
Tesorero: Diego Calderani
Protesorero: Mauro Restifo
Secretario de actas: Lucia Salinas
Vocales titulares: : Julieta Díaz, Víctor del Sol, Anabella González, Santiago Valenti
Vocales suplentes: Diego Sebastián Quiroz, Diego Maximiliano Arévalo, Lisandro Cacciavilini y Diego García
Comisión fiscalizadora: Daniel Ponce, Osvaldo Ontanilla, Alberto Andreux, Mauricio Tapia, Andrea Plit (titulares), Néstor Cordini, Marcelo Menichelli, Diego Colazo, Gonzalo Azurza y Marcelo Maissonave (suplentes)
Estos son los de Agrupacion 8 de Marzo
Presidente: Guillermo Muñoz
Vice presidente primero: Gabriel Lalima
Vice presidente segundo: Alberto Monfrini
Secretario: Sebastián Belén
Prosecretario: Fernando Angelone
Tesorero: Orlando Scattemburlo
Protesorero: Ezequiel Coloccini
Secretario de actas: Javier Acuña
Vocales titulares: Roberto Buzón, Daniel Coccola, Adrián Sampaolesi y Carlos Draghi
Vocales suplentes: Franco Belardinelli, Martín Ortelli, Lucas Belardinelli y Gianluca Draghi