Newell's: dos listas ya oficializadas y dos que están a punto para las elecciones del 14 de diciembre Las listas de Ignacio Boero y Juan Cúneo fueron habilitadas, y las de Cristian D'Amico y Guillermo Muñoz lo serían este viernes. Todo casi listo para las elecciones en Newell's. 4 de diciembre 2025 · 22:19hs

Leo Vincenti Camino a las urnas. Las elecciones en Newell's están a la vuelta de la esquina y hay cuatro candidatos a presidente.

La Junta electoral oficializó este jueves a dos listas para participar de las elecciones de Newell's y este viernes seguramente habilitará a las otras dos. Por lo que serán cuatro los candidatos a la sucesión de Ignacio Astore a partir del domingo 14 de diciembre.

Ignacio Boero por Unen y Juan Cúneo por Fuerza Leprosa fueron los habilitados por la Junta Electoral, mientras que Nuevo Frente Rojinegro que postula a Cristián D'Amico,y Guillermo Muñoz por la Agrupación 8 de Marzo seguramente serán oficializados este viernes cuando cambien algunos nombres de cargos menores de las listas.

El cierre de listas estaba previsto para las 19 y dos listas fueron oficializadas en forma completa: Unen y Fuerza Leprosa. Mientras, Nuevo Frente Rojinegro y 8 de Marzo deben hacer pequeñas correcciones de nombres en la junta fiscalizadora, por lo que no tendrán problemas en ser habilitadas también.

Los candidatos que se sabían estaban firmes desde el principio eran Ignacio Boero y Cristian D'Amico. Julián González finalmente no revirtió en la Justicia lo que la junta electoral le había negado y se subió al barco Juan Cúneo a último momento. Como también a último momento apareció el candidato de 8 de Marzo.

El que desistió de participar como agrupación y se unió a la de D'Amico fue el Movimiento 1974 que postulaba a Ignacio Grivarello. Antes, Autoconvocados se unió a Fuerza Leprosa y por eso Roberto Mensi va de candidato a vice 1º de Juan Cúneo. >>Leer más: Súper jueves preelectoral en Newell's: atentos al juez y se define la cantidad de candidatos a presidente La lista de Unen para las elecciones Presidente: Ignacio Boero Vice presidente primero: Juan Manuel Medina Vice presidente segundo: Hernán Botta Secretario: Juan Costa Prosecretario: Román Guajardo Tesorero: Camilo Cristia Protesorero: Lionel Larrauri Secretario de actas: Javier Rebori Vocales titulares: Carlos Altieri, Valeria March, Agustín Baclini y Pablo Cerra. Vocales suplentes: Damián Ruggiero, Rubén Failla, Maxi Barrionuevo y Santiago Daulón Comisión Fiscalizadora: Lionel Bilbao, Gabriel Monserrat, Luis Facciano, Daniel Perriard, Gerardo Cassaniti, Guillermo Rosental y Oscar Simón Los apellidos de Nuevo Frente Rojinegro Presidente: Cristian D'Amico Vice presidente primero: Claudio Polón Vice presidente segundo: Selim Gustavo Sayegh Secretario: Sebastián Orsini Prosecretario: Ignacio Grivarello Tesorero: Martín Bisio Protesorero: Fernando Sapia Secretario de actas: Sebastián Marzullo Vocales titulares: Osvaldo De Marco, Rubén Morelli, Lucas Grivarello y Franco Giusti Vocales suplentes: Walter Newell, Guillermo Szuzan, Lira Di Leo y Uriel Turigino Comisión Fiscalizadora (a revisar): Daniel Giraudo, Miguel Mari, Juan Carlos Saavedra, Ariel Alvarez y Sergio Marino (titulares), Pablo Tedeschi, Juan Pablo Badano, María Cecilia Galván, Oscar Sansó y Oscar Nardone (suplentes) >>Leer más: Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones Los nombres de Fuerza Leprosa Presidente: Juan Cúneo Vice presidente primero: Roberto Mensi Vice presidente segundo: Antonio Pereyra Secretario: Julio Omar González Prosecretario: Tomás Gago Tesorero: Diego Calderani Protesorero: Mauro Restifo Secretario de actas: Lucia Salinas Vocales titulares: : Julieta Díaz, Víctor del Sol, Anabella González, Santiago Valenti Vocales suplentes: Diego Sebastián Quiroz, Diego Maximiliano Arévalo, Lisandro Cacciavilini y Diego García Comisión fiscalizadora: Daniel Ponce, Osvaldo Ontanilla, Alberto Andreux, Mauricio Tapia, Andrea Plit (titulares), Néstor Cordini, Marcelo Menichelli, Diego Colazo, Gonzalo Azurza y Marcelo Maissonave (suplentes) Estos son los de Agrupacion 8 de Marzo Presidente: Guillermo Muñoz Vice presidente primero: Gabriel Lalima Vice presidente segundo: Alberto Monfrini Secretario: Sebastián Belén Prosecretario: Fernando Angelone Tesorero: Orlando Scattemburlo Protesorero: Ezequiel Coloccini Secretario de actas: Javier Acuña Vocales titulares: Roberto Buzón, Daniel Coccola, Adrián Sampaolesi y Carlos Draghi Vocales suplentes: Franco Belardinelli, Martín Ortelli, Lucas Belardinelli y Gianluca Draghi