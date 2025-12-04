La Capital | Ovación | Newell's

Newell's: dos listas ya oficializadas y dos que están a punto para las elecciones del 14 de diciembre

Las listas de Ignacio Boero y Juan Cúneo fueron habilitadas, y las de Cristian D'Amico y Guillermo Muñoz lo serían este viernes. Todo casi listo para las elecciones en Newell's.

4 de diciembre 2025 · 22:19hs
Camino a las urnas. Las elecciones en Newells están a la vuelta de la esquina y hay cuatro candidatos a presidente.

Leo Vincenti

Camino a las urnas. Las elecciones en Newell's están a la vuelta de la esquina y hay cuatro candidatos a presidente.

La Junta electoral oficializó este jueves a dos listas para participar de las elecciones de Newell's y este viernes seguramente habilitará a las otras dos. Por lo que serán cuatro los candidatos a la sucesión de Ignacio Astore a partir del domingo 14 de diciembre.

Ignacio Boero por Unen y Juan Cúneo por Fuerza Leprosa fueron los habilitados por la Junta Electoral, mientras que Nuevo Frente Rojinegro que postula a Cristián D'Amico,y Guillermo Muñoz por la Agrupación 8 de Marzo seguramente serán oficializados este viernes cuando cambien algunos nombres de cargos menores de las listas.

El cierre de listas estaba previsto para las 19 y dos listas fueron oficializadas en forma completa: Unen y Fuerza Leprosa. Mientras, Nuevo Frente Rojinegro y 8 de Marzo deben hacer pequeñas correcciones de nombres en la junta fiscalizadora, por lo que no tendrán problemas en ser habilitadas también.

Los candidatos que se sabían estaban firmes desde el principio eran Ignacio Boero y Cristian D'Amico. Julián González finalmente no revirtió en la Justicia lo que la junta electoral le había negado y se subió al barco Juan Cúneo a último momento. Como también a último momento apareció el candidato de 8 de Marzo.

El que desistió de participar como agrupación y se unió a la de D'Amico fue el Movimiento 1974 que postulaba a Ignacio Grivarello. Antes, Autoconvocados se unió a Fuerza Leprosa y por eso Roberto Mensi va de candidato a vice 1º de Juan Cúneo.

La lista de Unen para las elecciones

Presidente: Ignacio Boero

Vice presidente primero: Juan Manuel Medina

Vice presidente segundo: Hernán Botta

Secretario: Juan Costa

Prosecretario: Román Guajardo

Tesorero: Camilo Cristia

Protesorero: Lionel Larrauri

Secretario de actas: Javier Rebori

Vocales titulares: Carlos Altieri, Valeria March, Agustín Baclini y Pablo Cerra.

Vocales suplentes: Damián Ruggiero, Rubén Failla, Maxi Barrionuevo y Santiago Daulón

Comisión Fiscalizadora: Lionel Bilbao, Gabriel Monserrat, Luis Facciano, Daniel Perriard, Gerardo Cassaniti, Guillermo Rosental y Oscar Simón

Los apellidos de Nuevo Frente Rojinegro

Presidente: Cristian D'Amico

Vice presidente primero: Claudio Polón

Vice presidente segundo: Selim Gustavo Sayegh

Secretario: Sebastián Orsini

Prosecretario: Ignacio Grivarello

Tesorero: Martín Bisio

Protesorero: Fernando Sapia

Secretario de actas: Sebastián Marzullo

Vocales titulares: Osvaldo De Marco, Rubén Morelli, Lucas Grivarello y Franco Giusti

Vocales suplentes: Walter Newell, Guillermo Szuzan, Lira Di Leo y Uriel Turigino

Comisión Fiscalizadora (a revisar): Daniel Giraudo, Miguel Mari, Juan Carlos Saavedra, Ariel Alvarez y Sergio Marino (titulares), Pablo Tedeschi, Juan Pablo Badano, María Cecilia Galván, Oscar Sansó y Oscar Nardone (suplentes)

Los nombres de Fuerza Leprosa

Presidente: Juan Cúneo

Vice presidente primero: Roberto Mensi

Vice presidente segundo: Antonio Pereyra

Secretario: Julio Omar González

Prosecretario: Tomás Gago

Tesorero: Diego Calderani

Protesorero: Mauro Restifo

Secretario de actas: Lucia Salinas

Vocales titulares: : Julieta Díaz, Víctor del Sol, Anabella González, Santiago Valenti

Vocales suplentes: Diego Sebastián Quiroz, Diego Maximiliano Arévalo, Lisandro Cacciavilini y Diego García

Comisión fiscalizadora: Daniel Ponce, Osvaldo Ontanilla, Alberto Andreux, Mauricio Tapia, Andrea Plit (titulares), Néstor Cordini, Marcelo Menichelli, Diego Colazo, Gonzalo Azurza y Marcelo Maissonave (suplentes)

Estos son los de Agrupacion 8 de Marzo

Presidente: Guillermo Muñoz

Vice presidente primero: Gabriel Lalima

Vice presidente segundo: Alberto Monfrini

Secretario: Sebastián Belén

Prosecretario: Fernando Angelone

Tesorero: Orlando Scattemburlo

Protesorero: Ezequiel Coloccini

Secretario de actas: Javier Acuña

Vocales titulares: Roberto Buzón, Daniel Coccola, Adrián Sampaolesi y Carlos Draghi

Vocales suplentes: Franco Belardinelli, Martín Ortelli, Lucas Belardinelli y Gianluca Draghi

