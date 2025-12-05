La Capital | Ovación | Newell's

Newell's: Juan Cúneo se presentó en sociedad por la agrupación Fuerza Leprosa

La lista Fuerza Leprosa, que cambió de candidato a presidente de Newell's el último día, presentó a Juan Cúneo por Julián González. "somos el futuro", dijeron.

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

5 de diciembre 2025 · 15:36hs
Julián González y Juan Cúneo

Julián González y Juan Cúneo, referentes de Fuerza Leprosa para las elecciones de Newell's.

La lista Fuerza Leprosa, una de las dos oficializadas el jueves para las elecciones en Newell's, debió cambiar de candidato a presidente. Por eso, sin perder tiempo, fue presentado este viernes en sociedad. Es Juan Cúneo, que irá por Julián González.

En una conferencia de prensa en el restorán de Ciencias Económicas, los candidatos a presidente y secretario de Fuerza Leprosa dieron su parecer respecto al jueves agitado y a lo que vendrá.

julián González: "Recibimos el no habeas data del juzgado. Estamos convencidos de que al final del camino demostraremos que tenía la antigüedad. Juan Cuneo va a liderar el proyecto. Somos la mejor alternativa".

Juan Cúneo: "Veníamos trabajando hace un año el proyecto. Vamos a construir con Julian y llevar a cabo el proyecto".

González: "Compartimos los mismos valores con Cuneo. Somos el futuro y Newell's esta por arriba de todo y todos. Es muy importante el trabajo en equipo y esta es una demostración clara. En la adversidad hay que poner la cara".

Cúneo: "Esto lo veníamos trabajando, el plan B. Es un equipo de trabajo de muchos profesionales".

El modelo de Fuerza Leprosa

González: "Tenemos una idea de modelo de juego y de club. Tenemos dos carpetas de entrenadores. La semana que viene presentaremos al entrenador. Los dos son de nivel internacional. Buscamos que crezcan con nosotros. El socio tiene que saber que vota, con técnico y algunos jugadores".

Cúneo: "Se venía charlando hace varios meses. Respetamos a la justicia, no nos sorprendió".

González: "Hay un poder que se viene gestando desde hace tiempo en Newell's. Se subestima al hincha y al socio. Tenía facultades para suspender las elecciones pero lejos de eso lo pensé, era un acto de irresponsabilidad, no lo hicimos porque luchamos ante la adversidad".

"Nosotros con Juan y el equipo contemplamos lo grande que es el club, necesitamos 60 personas. Vemos de las demás listas que no hay pluralidad de genero, nosotros tenemos una lista sólida que nos conocemos. No íbamos a hacer una mezcla para ganar las elecciones. Venimos trabajando hace tiempo con Cuneo y nos conocemos. Vamos a poner a Newell's donde se merece".

Cúneo: "En Bella Vista tenemos previsto un área social. En Funes tenemos pensado otra escuela de Malvinas. Queremos recuperar el predio de Ricardone".

González: "El 12/12 haremos una cena muy popular para estar todos juntos".

Noticias relacionadas
Messi volvió a afirmar que su sueño siempre fue jugar en Newells.

Messi lo hizo otra vez: confesó que su sueño "era" jugar en Newell's

Juan Ignacio Ramírez fue presentado en la entidad de Brasil en julio del presente año.

La realidad del delantero por el que Newell's invirtió una montaña de dólares

Cristian Fabbiani, Lucas Bernardi y Darío Benedetto. Newells sufrió hasta el final para salvarse del descenso.

Fabbiani y Benedetto: se les escapó la tortuga, no entendieron el mundo Newell's y atacaron a los ídolos

Marcelo Bielsa y Gabriel Batistuta se conocieron en Newells y coincidieron en la selección argentina.

Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newell's

Ver comentarios

Las más leídas

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Lo último

Mundial 2026: Argentina jugará la fase de grupos en dos ciudades del corazón geográfico de Estados Unidos

Mundial 2026: Argentina jugará la fase de grupos en dos ciudades del corazón geográfico de Estados Unidos

Mundial 2026: cuáles son los antecedentes de Argentina contra los tres rivales de su grupo

Mundial 2026: cuáles son los antecedentes de Argentina contra los tres rivales de su grupo

Para agendar: las fechas de Franco Colapinto y Alpine en la Fórmula 1 de la próxima temporada

Para agendar: las fechas de Franco Colapinto y Alpine en la Fórmula 1 de la próxima temporada

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

Durante 2025 hubo siete jornadas entre las diferentes categorías. Las autoridades del autódromo enviaron un pedido al Concejo para tener al menos 12 carreras
Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026
María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente
Policiales

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?
La Ciudad

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich de Seguridad
La Ciudad

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich de Seguridad

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Por Tomás Barrandeguy
la ciudad

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

El bebé de seis meses que sufrió abuso sexual recibió el alta hospitalaria
La Ciudad

El bebé de seis meses que sufrió abuso sexual recibió el alta hospitalaria

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Ovación
Mundial 2026: cuáles son los antecedentes de Argentina contra los tres rivales de su grupo
Ovación

Mundial 2026: cuáles son los antecedentes de Argentina contra los tres rivales de su grupo

Mundial 2026: cuáles son los antecedentes de Argentina contra los tres rivales de su grupo

Mundial 2026: cuáles son los antecedentes de Argentina contra los tres rivales de su grupo

Para agendar: las fechas de Franco Colapinto y Alpine en la Fórmula 1 de la próxima temporada

Para agendar: las fechas de Franco Colapinto y Alpine en la Fórmula 1 de la próxima temporada

Newells: Juan Cúneo se presentó en sociedad por la agrupación Fuerza Leprosa

Newell's: Juan Cúneo se presentó en sociedad por la agrupación Fuerza Leprosa

Policiales
María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente
Policiales

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

La Ciudad
Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026
La Ciudad

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich de Seguridad

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich de Seguridad

El fin de semana largo podría incluir lluvias: cómo va a estar el tiempo en Rosario

El fin de semana largo podría incluir lluvias: cómo va a estar el tiempo en Rosario

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?

Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras
LA CIUDAD

Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras

El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo
Policiales

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Nuevo golpe al Búnker del Medio: cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre
POLICIALES

Nuevo golpe al "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario
La Ciudad

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario
La Ciudad

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe
La Ciudad

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

Cayó un helicóptero sobre una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo
Información General

Cayó un helicóptero sobre una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones en los mercados internacionales
Economía

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones en los mercados internacionales

Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino
Ovación

Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino

Boxeo: Banco se prepara para una gran velada con el invicto rosarino Erik Miloc
Ovación

Boxeo: Banco se prepara para una gran velada con el invicto rosarino Erik Miloc

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 imputados
Policiales

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 imputados

La provincia abrió el juego para transformar Mangrullo: 11 firmas interesadas
La Ciudad

La provincia abrió el juego para transformar Mangrullo: 11 firmas interesadas

Milei presenta los cazas F16, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros
Información General

Milei presenta los cazas F16, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros

La UCA cuestiona la baja de la pobreza: la mejora es un efecto estadístico

Por Patricia Martino

Economía

La UCA cuestiona la baja de la pobreza: la mejora es un "efecto estadístico"

Los argentinos detenidos en Miami por robo pagaron la fianza y vuelven al país
Información General

Los argentinos detenidos en Miami por robo pagaron la fianza y vuelven al país

El gobernador Pullaro no quiere una reforma laboral de derecha
Política

El gobernador Pullaro no quiere una "reforma laboral de derecha"