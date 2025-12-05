Newell's: Juan Cúneo se presentó en sociedad por la agrupación Fuerza Leprosa

La lista Fuerza Leprosa, que cambió de candidato a presidente de Newell's el último día, presentó a Juan Cúneo por Julián González. "somos el futuro", dijeron.

Julián González y Juan Cúneo, referentes de Fuerza Leprosa para las elecciones de Newell's.

La lista Fuerza Leprosa , una de las dos oficializadas el jueves para las elecciones en Newell's , debió cambiar de candidato a presidente. Por eso, sin perder tiempo, fue presentado este viernes en sociedad. Es Juan Cúneo, que irá por Julián González.

En una conferencia de prensa en el restorán de Ciencias Económicas, los candidatos a presidente y secretario de Fuerza Leprosa dieron su parecer respecto al jueves agitado y a lo que vendrá.

julián González: "Recibimos el no habeas data del juzgado. Estamos convencidos de que al final del camino demostraremos que tenía la antigüedad. Juan Cuneo va a liderar el proyecto. Somos la mejor alternativa".

Juan Cúneo: "Veníamos trabajando hace un año el proyecto. Vamos a construir con Julian y llevar a cabo el proyecto".

González: "Compartimos los mismos valores con Cuneo. Somos el futuro y Newell's esta por arriba de todo y todos. Es muy importante el trabajo en equipo y esta es una demostración clara. En la adversidad hay que poner la cara".

Cúneo: "Esto lo veníamos trabajando, el plan B. Es un equipo de trabajo de muchos profesionales".

El modelo de Fuerza Leprosa

González: "Tenemos una idea de modelo de juego y de club. Tenemos dos carpetas de entrenadores. La semana que viene presentaremos al entrenador. Los dos son de nivel internacional. Buscamos que crezcan con nosotros. El socio tiene que saber que vota, con técnico y algunos jugadores".

Cúneo: "Se venía charlando hace varios meses. Respetamos a la justicia, no nos sorprendió".

González: "Hay un poder que se viene gestando desde hace tiempo en Newell's. Se subestima al hincha y al socio. Tenía facultades para suspender las elecciones pero lejos de eso lo pensé, era un acto de irresponsabilidad, no lo hicimos porque luchamos ante la adversidad".

"Nosotros con Juan y el equipo contemplamos lo grande que es el club, necesitamos 60 personas. Vemos de las demás listas que no hay pluralidad de genero, nosotros tenemos una lista sólida que nos conocemos. No íbamos a hacer una mezcla para ganar las elecciones. Venimos trabajando hace tiempo con Cuneo y nos conocemos. Vamos a poner a Newell's donde se merece".

Cúneo: "En Bella Vista tenemos previsto un área social. En Funes tenemos pensado otra escuela de Malvinas. Queremos recuperar el predio de Ricardone".

González: "El 12/12 haremos una cena muy popular para estar todos juntos".