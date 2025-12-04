La Capital | Ovación | Fabbiani

Fabbiani y Benedetto: se les escapó la tortuga, no entendieron el mundo Newell's y atacaron a los ídolos

El Ogro Fabbiani y el Pipa Benedetto hablaron a dúo en Buenos Aires y le pegaron duro a Lucas Bernardi, el DT que rescató a Newell's del descenso

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

4 de diciembre 2025 · 06:10hs
Cristian Fabbiani

Cristian Fabbiani, Lucas Bernardi y Darío Benedetto. Newell's sufrió hasta el final para salvarse del descenso.

Cristian Fabbiani y Darío Benedetto, entre tantos otros, son sin dudas dos de los máximos responsables de poner a Newell's al borde del descenso y del abismo, por tratarse del entrenador y el refuerzo de más trayectoria que llegó al Parque en 2025.

Pero muy lejos de ser autocríticos y de reconocer las falencias que como todo profesional pueden tener, prefirieron tirar la pelota afuera y pegar debajo del cinturón, siendo uno de los principales destinatarios de los ataques uno de los referentes verdaderos de Newell’s, como es Lucas Bernardi.

El primero en salir a hablar una vez que el rojinegro se salvó del descenso fue Cristian Fabbiani, que dirigió a Newell’s en buena parte del Apertura y en casi todo el Clausura, donde de no haber sido despedido habría que ver si el club del Parque seguiría en primera. La salvación se consumó con Bernardi ya al mando en los últimos tres partidos del certamen.

Leer más: Todavía no volvió a Newell's de un club en el que estuvo a préstamo y fue campeón y ya lo quiere otro equipo

Fabbiani: "Gana un partido y se pone a llorar"

“El objetivo era no descender y se cumplió. Todavía no sé por qué me fui. Fue político para mí. Me dolió porque puse la cara cuando nadie la quería poner", dijo el Ogro la semana pasada y arremetió sin nombrarlo contra Lucas Bernardi: “Con el técnico de tercera no tenía relación, parecía un club aparte. Cero onda. Hay que decirlo porque después gana un partido, se pone a llorar y queda bien él y quedo mal yo, que puse la cara”.

“Cuando vos llegás a un club y hay ídolos, es muy difícil. Cuando yo me fui, al otro día fueron todos. Miren la foto. El único que iba era el Gato Fórmica. Después, los otros, cuando yo pedí ayuda no apareció ninguno. Las cosas se dicen. No sé si no me querían, ni si querían estar ellos. A Maxi lo llamé, obvio. Y nada", dijo Fabbiani, embarrando también a la Fiera, otro de los máximos ídolos leprosos de las últimas décadas.

Hay que recordar que ni Maxi Rodríguez ni Lucas Bernardi, porque es lógico no correspondía, le endilgaron al Ogro en su momento de jugador haberse ido raudamente de Newell’s a River por su deseo de jugar en el club porteño, cuando había hecho un gran torneo en el Parque y gozaba del afecto de los hinchas leprosos.

Leer más: Súper jueves preelectoral en Newell's: atentos al juez y se define la cantidad de candidatos a presidente

Benedetto: "Newell's es un quilombo"

Otro que también cargó contra Bernardi fue Darío Benedetto, elegido por Fabbiani para reforzar el ataque leproso y no convirtió ni un solo gol, estando más afuera que dentro de la cancha.

"Newell's es un quilombo. Me sorprendió que un interino (por Bernardi) me diga que no me iba a va a tener en cuenta cuando asume por tres fechas", dijo Benedetto este martes en F90, el mismo programa de ESPN en que habló Fabbiani.

"Hablé con el técnico, con todo respeto y le dije que conmigo no iba a tener problemas", reveló. Agregó que Bernardi le ofreció como alternativa entrenar con la reserva: "Ahí le dije, que no, me pareció una falta de respeto. A mi respetame, no va a pasar nunca que yo entrene con la reserva", le dijo al técnico.

Los ídolos en serio se rompieron el lomo en Newell's

De esta manera, Fabbiani y Benedetto, hablaron en simultáneo en Buenos Aires y con casi nula autocrítica cargaron contra Bernardi, un referente en serio de Newell’s, que tenía más para perder que para ganar y le puso el hombro al club en uno de los momentos más complejos de su historia, antes de que se hunda en el infierno del descenso.

En el fútbol las cosas pueden salir bien o mal, pero nunca el mejor camino es descalificar al otro a la distancia y menos cuando el trabajo propio dejó muchísimo que desear.

Fabbiani y Benedetto no figuran en la historia de un club inmenso como Newell’s, cuyos ídolos se ganaron esa estatura rompiéndose el lomo dentro de la cancha, logrando campeonatos y dándoles orgullo y gloria a los hinchas.

Noticias relacionadas
La mirada de Franco Colapinto en el Alpine, con las esperanzas puestas en el 2026.

A qué hora corre Colapinto el GP de Abu Dhabi: días y horarios de la Fórmula 1

Jugadores de Gimnasia celebran el gol que les dio el triunfo ante Barracas y la clasificación a las semifinales del Clausura. Hoy no practicaron.

Torneo Clausura: los jugadores de uno de los equipos que aspiran al título no se entrenaron por falta de pago

Julián González finalmente no irá de candidato a presidente de Newells por Fuerza Leprosa y en su lugar irá Juan Cúneo.

Elecciones en Newell's: hay una nueva alianza y Julián González no fue autorizado a postularse

Messi volvió a afirmar que su sueño siempre fue jugar en Newells.

Messi lo hizo otra vez: confesó que su sueño "era" jugar en Newell's

Ver comentarios

Las más leídas

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Qué buena que está: escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

"Qué buena que está": escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Lo último

Nuevo Concejo de Rosario: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Nuevo Concejo de Rosario: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Histórica definición de la Fórmula 1: qué necesita cada piloto para ser campeón

Histórica definición de la Fórmula 1: qué necesita cada piloto para ser campeón

El doloroso momento que atraviesa Caruso Lombardi más allá de sus peleas mediáticas

El doloroso momento que atraviesa Caruso Lombardi más allá de sus peleas mediáticas

Desde Dios a los vecinos: por qué juraron los nuevos concejales de Rosario

Los trece ediles electos de la ciudad fueron llamados al estrado. Promesas y reclamos diversos en el Palacio Vasallo

Desde Dios a los vecinos: por qué juraron los nuevos concejales de Rosario
Nuevo Concejo de Rosario: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Nuevo Concejo de Rosario: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

La EPE instalará 67.500 medidores inteligentes en Rosario: a quiénes estarán destinados
La Ciudad

La EPE instalará 67.500 medidores inteligentes en Rosario: a quiénes estarán destinados

Pullaro no quiere una reforma laboral de derecha y marcó coincidencias con la CGT
Política

Pullaro no quiere una "reforma laboral de derecha" y marcó coincidencias con la CGT

Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta
Policiales

Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta

El gobierno de Santa Fe abrió el juego para transformar El Mangrullo: 11 firmas interesadas
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe abrió el juego para transformar El Mangrullo: 11 firmas interesadas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Qué buena que está: escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

"Qué buena que está": escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

La realidad del delantero por el que Newells invirtió una montaña de dólares

La realidad del delantero por el que Newell's invirtió una montaña de dólares

Ovación
El doloroso momento que atraviesa Caruso Lombardi más allá de sus peleas mediáticas
Ovación

El doloroso momento que atraviesa Caruso Lombardi más allá de sus peleas mediáticas

El doloroso momento que atraviesa Caruso Lombardi más allá de sus peleas mediáticas

El doloroso momento que atraviesa Caruso Lombardi más allá de sus peleas mediáticas

A qué hora corre Colapinto el GP de Abu Dhabi: días y horarios de la Fórmula 1

A qué hora corre Colapinto el GP de Abu Dhabi: días y horarios de la Fórmula 1

Torneo Clausura: los jugadores de uno de los equipos que aspiran al título no se entrenaron por falta de pago

Torneo Clausura: los jugadores de uno de los equipos que aspiran al título no se entrenaron por falta de pago

Policiales
Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta
Policiales

Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

La Ciudad
Nuevo Concejo de Rosario: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Nuevo Concejo de Rosario: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Desde Dios a los vecinos: por qué juraron los nuevos concejales de Rosario

Desde Dios a los vecinos: por qué juraron los nuevos concejales de Rosario

Rosario suma dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

Rosario suma dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

La EPE instalará 67.500 medidores inteligentes en Rosario: a quiénes estarán destinados

La EPE instalará 67.500 medidores inteligentes en Rosario: a quiénes estarán destinados

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos
OVACIÓN

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos

Aún no volvió a Newells del club donde fue campeón y ya lo quiere otro equipo
OVACIÓN

Aún no volvió a Newell's del club donde fue campeón y ya lo quiere otro equipo

Milei y los libertarios estrenaron la primera minoría en Diputados
Politica

Milei y los libertarios estrenaron la primera minoría en Diputados

Mecheros Vip: declararon los turistas argentinos detenidos en Miami
Información General

"Mecheros Vip": declararon los turistas argentinos detenidos en Miami

Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei
Política

Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes
Policiales

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newells
Ovación

Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newell's

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas
la region

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas

Para la CGT, el nuevo salario mínimo es insuficiente y desconectado de la realidad
Economía

Para la CGT, el nuevo salario mínimo es "insuficiente y desconectado de la realidad"

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario
La Ciudad

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez
Información General

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados de la banda de Lucho Cantero
Policiales

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados de la banda de Lucho Cantero

Caputo negocia un crédito de hasta u$s 7.000 millones para asegurar el pago de deuda
Economía

Caputo negocia un crédito de hasta u$s 7.000 millones para asegurar el pago de deuda

Honduras votó el domingo y todavía no se conoce al nuevo presidente
El Mundo

Honduras votó el domingo y todavía no se conoce al nuevo presidente

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo
La Ciudad

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre
La Ciudad

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre

El rosarino Germán Pugnaloni asume un cargo clave en Seguridad nacional

Por Javier Felcaro
Política

El rosarino Germán Pugnaloni asume un cargo clave en Seguridad nacional

Cayó en Chubut El Patrón Gallardo, uno de los prófugos más buscados
Policiales

Cayó en Chubut El Patrón Gallardo, uno de los prófugos más buscados

Cómo fue la persecución a la pareja con un niño que les encontraron drogas
Policiales

Cómo fue la persecución a la pareja con un niño que les encontraron drogas

Javkin promulgó la autonomía municipal: Un sueño de grandeza
La Ciudad

Javkin promulgó la autonomía municipal: "Un sueño de grandeza"