La realidad del delantero por el que Newell's invirtió una montaña de dólares

A comienzos de enero de 2024, la entidad de Parque hizo una inversión millonaria al contratar al delantero Juan Ignacio Ramírez y en la búsqueda de goles que no llegaron

Luis Castro

Por Luis Castro

4 de diciembre 2025 · 08:51hs
Juan Ignacio Ramírez fue presentado en la entidad de Brasil en julio del presente año.

Juan Ignacio Ramírez fue presentado en la entidad de Brasil en julio del presente año.

Hace casi dos años, Juan Ignacio Ramírez llegaba a Newell's como la opción de gol que tanto necesitaba el equipo y tras una inversión millonaria. Luego de varias semanas de negociaciones, la dirigencia del Parque logró acordar la compra del delantero en una de las operaciones más importantes de los últimos años, pero el paso del tiempo entregó una realidad diferente a la esperada. El uruguayo -que descendió con su actual club, Sport Recife- lejos estuvo de acomodarse en el plantel y convertirse en el goleador pretendido.

En enero de 2024, la Lepra anunció la contratación de Ramírez después de que adquiriera "los derechos federativos del futbolista y el 80% de los derechos económicos. El jugador suscribió un contrato que lo unirá a Newell’s hasta diciembre del 2027". Todo a cambio de 4 millones de dólares por el 80 por ciento del pase y tras negociación con Nacional y Liverpool.

El rendimiento del Colo no fue el esperado y un año más tarde, en enero de 2025, fue presentado como refuerzo de Everton de Viña del Mar (Chile) tras la firma de un contrato a préstamo. En la entidad chilena jugó muy poco, su rendimiento no mejoró y en julio del presente año fue anunciado como la nueva cara de Sport Recife.

>>Leer más: Colo Ramírez, ex-Newell's, no logró recuperar su poder de gol en Chile y suena en Nacional

"Sport anuncia oficialmente la cesión del delantero centro uruguayo Ignacio Ramírez, de 28 años. Su contrato con el Leão vence en junio de 2026. ¡Bienvenido!", publicó en julio la entidad brasileña. El atacante jugó ocho encuentros -según datos de medios de Brasil- y no logró mejorar su poder de gol -aún no convirtió-. Cabe resaltar que Sport Recife fue el primer descendido del Brasileirao y el año próximo año jugará en la Serie B.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sportrecife/status/1944119363226976474&partner=&hide_thread=false

Intervención de la Fifa

En el medio de todo esto Newell's debió lidiar con la Fifa por un reclamo de Liverpool por falta de pago, aunque la entidad Rojinegra informó que se trató de "una demora bancaria" y tras un acuerdo con el club uruguayo levantó la inhibición que le impedía contratar jugadores.

>>Leer más: La Fifa inhibió a Newell's, que no podría fichar jugadores por un año y medio

En la actualidad Ramírez continúa con su contrato en Sport Recife, aunque no descarta la chance de regresar a Uruguay. "Mi representante me comentó que existía la posibilidad (de volver a Nacional), y le dije que si hoy me llama Nacional, mañana estoy ahí. Cuando me fui a Newell's, que compró mi ficha, me costó mucho salir de Nacional. Me sentía importante en el club", declaró días atrás a un medio del vecino país.

Las rosarinas.  El plantel de futsal femenino que jugarán el torneo nacional de selecciones desde este jueves.   

Rosario será sede del torneo nacional de selecciones femenino en el futsal 2025

Los socios de Newells irán a las urnas el domingo 14 de diciembre.

Súper jueves preelectoral en Newell's: se define la cantidad de candidatos a presidente

Armando Méndez regresará a Newells proveniente de Lanús y Belgrano está interesado en sumarlo. 

Aún no volvió a Newell's del club donde fue campeón y ya lo quiere otro equipo

Ariel Paolorossi se convirtió en coordinador general de Newells en julio de 2024.

Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

