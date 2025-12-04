La realidad del delantero por el que Newell's invirtió una montaña de dólares

A comienzos de enero de 2024, la entidad de Parque hizo una inversión millonaria al contratar al delantero Juan Ignacio Ramírez y en la búsqueda de goles que no llegaron

Hace casi dos años, Juan Ignacio Ramírez llegaba a Newell's como la opción de gol que tanto necesitaba el equipo y tras una inversión millonaria. Luego de varias semanas de negociaciones, la dirigencia del Parque logró acordar la compra del delantero en una de las operaciones más importantes de los últimos años, pero el paso del tiempo entregó una realidad diferente a la esperada. El uruguayo -que descendió con su actual club, Sport Recife- lejos estuvo de acomodarse en el plantel y convertirse en el goleador pretendido.

En enero de 2024, la Lepra anunció la contratación de Ramírez después de que adquiriera "los derechos federativos del futbolista y el 80% de los derechos económicos. El jugador suscribió un contrato que lo unirá a Newell’s hasta diciembre del 2027". Todo a cambio de 4 millones de dólares por el 80 por ciento del pase y tras negociación con Nacional y Liverpool.

El rendimiento del Colo no fue el esperado y un año más tarde, en enero de 2025, fue presentado como refuerzo de Everton de Viña del Mar (Chile) tras la firma de un contrato a préstamo. En la entidad chilena jugó muy poco, su rendimiento no mejoró y en julio del presente año fue anunciado como la nueva cara de Sport Recife.

"Sport anuncia oficialmente la cesión del delantero centro uruguayo Ignacio Ramírez, de 28 años. Su contrato con el Leão vence en junio de 2026. ¡Bienvenido!", publicó en julio la entidad brasileña. El atacante jugó ocho encuentros -según datos de medios de Brasil- y no logró mejorar su poder de gol -aún no convirtió-. Cabe resaltar que Sport Recife fue el primer descendido del Brasileirao y el año próximo año jugará en la Serie B.

O Sport anuncia oficialmente a contratação, por empréstimo, do centroavante uruguaio Ignacio Ramírez, de 28 anos! Seu vínculo com o Leão vai até junho de 2026. Seja bem-vindo: https://t.co/eLLlNxIdJY pic.twitter.com/jgOD8zYyUn — Sport Club do Recife (@sportrecife) July 12, 2025

Intervención de la Fifa

En el medio de todo esto Newell's debió lidiar con la Fifa por un reclamo de Liverpool por falta de pago, aunque la entidad Rojinegra informó que se trató de "una demora bancaria" y tras un acuerdo con el club uruguayo levantó la inhibición que le impedía contratar jugadores.

En la actualidad Ramírez continúa con su contrato en Sport Recife, aunque no descarta la chance de regresar a Uruguay. "Mi representante me comentó que existía la posibilidad (de volver a Nacional), y le dije que si hoy me llama Nacional, mañana estoy ahí. Cuando me fui a Newell's, que compró mi ficha, me costó mucho salir de Nacional. Me sentía importante en el club", declaró días atrás a un medio del vecino país.