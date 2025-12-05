La Capital | Ovación | Jordania

Rico en naturaleza: qué se sabe de Jordania, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

El país de Oriente Próximo será una de las selecciones que el equipo de Leonel Scaloni deberá superar para soñar con repetir el título mundial.

5 de diciembre 2025 · 19:06hs
Jordania combina arquitectura del Imperio Romano con edificios de la cultura musulmana

Jordania combina arquitectura del Imperio Romano con edificios de la cultura musulmana

Para iniciar la historia de Jordania hay que remontarse al 2.000 a.C. cuando el pueblo amorita semítico se estableció alrededor del río Jordán. Sus límites poco convencionales, permiten una amplitud en flora y fauna. Es la primera vez que participará en un mundial, integrará el grupo J y será rival de Argentina.

En Jordania rige una monarquía constitucional. El poder se divide entre el rey Abdalá II y el primer ministro Jafar Hassan, que deciden el destino de un país de 89.342 kilómetros cuadrados y en su territorio el contacto con el agua es el Mar Muerto, que contiene tanta sal que puede producir fallas cardíacas, el río Jordán o por el Golfo de Aqaba.

Los 11.5 millones de habitantes hablan en árabe, comercializan con el dinar jordano y se caracteriza por ser un pueblo que dejó de lado las armas, permitiéndole ingresar a la Zona Euromediterránea de Libre Comercio. Además, es fundador de la Liga Árabe y de la Organización para la Cooperación Islámica. El 97% de la población práctica el islam, con mayoría de sunitas.

Luego de la Segunda Guerra Mundial fueron colonia de Reino Unido hasta el 25 de mayo de 1946, cuando declararon su independencia bajo el nombre de Reino Hachemita de Transjordania, el cual conservó hasta 1950, cuando definitivamente pasó a llamarse Jordania.

La ciudad capital es Amán, que nuclea al 40% de la población. Otras ciudades importantes son Zarqa, Irbid y Russeifa. En su territorio predomina un clima desértico.

Mundial 2026: cuáles son los antecedentes de Argentina contra Jordania

Será la primera vez en una cita mundialista y viene de ser subcampeón de la Copa Asiática. Es que el rally y el taekwondo son los principales deportes, más atrás aparecen el fútbol y el básquet.

Naturaleza en Jordania

El territorio de Jordania se reparte entre cinco ecorregiones: en el norte, se suceden el desierto arbustivo de Mesopotamia, la estepa de Oriente Próximo y el bosque del Mediterráneo oriental; el sur se reparte entre el desierto y monte xerófilo de Arabia y el Sinaí y el desierto y semidesierto tropicales del mar Rojo.

Hay seis reservas naturales en Jordania, la Reserva de la Biosfera de Dana, el Wadi Mujib, la Reserva Forestal de Ajlun, la Reserva Forestal de Dibeen, el humedal de Azraq y la Reserva de Shaumari. Las dos últimas se encuentran cerca de Azraq, pero mientras la primera es un humedal donde pueden contemplarse aves migratorias, Shaumari es una pequeña reserva en la que pueden verse animales del desierto desaparecidos de la mayor parte del país, como el órix de Arabia, el onagro, la gacela persa y el avestruz.

El golfo de Aqaba es el único acceso al mar de Jordania y es rico en vida marina, en él habitan entre 500 y 1000 especies de peces.

Jordania posee una gran biodiversidad de hábitats y se han registrado más de dos mil especies de plantas en el país. Muchas de las plantas con flores florecen en primavera, después de las lluvias invernales, y el tipo de vegetación depende en gran medida de la cantidad de precipitaciones.

La caza era un deporte tradicional en Jordania, y en la década de 1930, el oryx árabe fue cazado hasta su extinción en el país. Tres especies de gacela, la dorcas, la goitered y la gacela de montaña, también fueron cazadas y su número se redujo considerablemente. En 1973 se promulgó una ley para controlar la caza, con la introducción de una veda y el establecimiento de cuotas.

Economía: base textil

Al ser un pequeño país, los recursos naturales son limitados. Esto deviene a un déficit de estos recursos y en la actualidad se buscan las formas para ampliar su suministro de agua.

Su economía creció desde principios del siglo con la exportación de productos textiles, que ingresaron principalmente al mercado de Estados Unidos. Mientras tanto, impulsan ser una nación beneficiosa para los sectores de la tecnología de la información (IT) y apuntan a mejorar su turismo receptivo.

Gracias a la estabilidad política del país, los turistas eligen Jordania entre sus viajes. Entre los mayores atractivos se encuentran la ciudad de Petra, donde se destaca el Tesoro de Petra, el Monasterio o Deir y los restos de la ciudad romana. La ciudad está considerada una de las siete maravillas del mundo moderno.

Otros sitios para visitar son Gerasa y Gadara, dos viejas ciudades romanas, y la capital Amán, que se mezcla entre sus construcciones del imperio romano y el advenimiento de la cultura musulmana.

Gastronomía, arte y museos

Los vegetales son pieza fundamental para la gastronomía y se incluyen en cada plato, ya sea horneados, salteados o a la parrilla. Al ser uno de los productores de olivas más importantes del mundo, el aceite de oliva es el que más se utiliza para cocinar en Jordania. El plato más representativo de la gastronomía de Jordania es el mansaf, elaborado con cordero, arroz y un yogur seco denominado jameed.

El mayor museo de Jordania es el Museo Jordano. Contiene gran parte de los valiosos hallazgos arqueológicos del país, incluidos algunos de los rollos del mar Muerto, las estatuas neolíticas de piedra caliza de 'Ain Ghazal (yacimiento arqueológico) y una copia de la Estela de Mesha, una piedra que muestra a Mesa, un rey maobita del siglo IX a.C.

Lionel Scaloni entregó la Copa del Mundo ganada por Argentina en Qatar 2022.

Mundial 2026: Argentina integrará el grupo J con Austria, Argelia y Jordania

Lionel Scaloni, emocionado, entregó la Copa del Mundo. El sueño de recuperarla ya está en marcha. Empezó el Mundial. 

Sorteo del Mundial: Scaloni entregó la copa, tocó una zona amigable y Bielsa asoma en el horizonte

Viena, la capital de Austria famosa por su arquitectura

Mozart y la Gran Guerra: qué se sabe de Austria, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Argelia tiene costas en el Mar Mediterráneo 

Una excolonia francesa con historia: qué se sabe de Argelia, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

