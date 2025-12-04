Messi lo hizo otra vez: confesó que su sueño "era" jugar en Newell's

El rosarino habló en una entrevista con ESPN y muchos interpretaron la frase como que ese anhelo ya no podrá cumplirse

Lionel Messi siempre es noticia. Aunque en estos días se habla mucho de él porque el sábado jugará la final de la Major League Soccer con Inter Miami, lo que más les importa a los argentinos es si irá al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que Argentina buscará el bicampeonato.

Messi se prepara para enfrentar con su equipo a Vancouver Whitecaps, un partido que definirá al campeón de la MLS. Es la primera vez que Inter Miami llega a esta instancia, en una temporada llena de éxitos en la que ya conquistó el título de la conferencia este de la competencia.

Pero el gran tema es si finalmente Leo irá al Mundial o no. Aunque él nunca lo confirmó, la inmensa mayoría de los argentinos cree que el rosarino no se perderá la Copa del Mundo de 2026, cuyos grupos se sortearán este viernes en Washington.

Messi y el Mundial 2026

En el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, Argentina buscará repetir el título que consiguió en Qatar 2022. Hasta ahora ganó tres mundiales, pero nunca lo hizo consecutivamente. En cambio, es el actual bicampeón de la Copa América.

Por la incertidumbre (a medias) de lo que hará Messi, su palabra siempre se escucha con mucha atención. Y no sólo eso: también cada gesto, en los que muchos intentan adivinar cuál será su decisión final respecto al Mundial.

¿Un sueño sin cumplir?

Volvió a pasar en una nota mano a mano con el periodista Pablo González, de SportsCenter (ESPN). Messi habló de varios temas y generó muchas reacciones en las redes sociales, pero ocurrió especialmente cuando se refirió a un sueño que, por la forma en que lo dijo, parece que ya no podrá cumplir.

“Yo siempre digo, mi sueño de chico era jugar en la primera de Newell´s”, dijo Messi en la conversación con ESPN. La reacción de los hinchas, sobre todo de los de Newell's, no tardó en explotar en las redes.

Tanto los argentinos en general como los hinchas de Newell's en particular rápidamente interpretaron esa declaración casi como la confesión de que se trata de un anhelo que quedará trunco. Es que Messi no dijo que es su sueño, sino que de chico lo era. ¿Entonces ya no sueña con venir al equipo del parque Independencia?