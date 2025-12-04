La Capital | Ovación | Messi

Messi lo hizo otra vez: confesó que su sueño "era" jugar en Newell's

El rosarino habló en una entrevista con ESPN y muchos interpretaron la frase como que ese anhelo ya no podrá cumplirse

4 de diciembre 2025 · 14:07hs
Messi volvió a afirmar que su sueño siempre fue jugar en Newells.

Messi volvió a afirmar que su sueño siempre fue jugar en Newell's.

Lionel Messi siempre es noticia. Aunque en estos días se habla mucho de él porque el sábado jugará la final de la Major League Soccer con Inter Miami, lo que más les importa a los argentinos es si irá al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que Argentina buscará el bicampeonato.

Messi se prepara para enfrentar con su equipo a Vancouver Whitecaps, un partido que definirá al campeón de la MLS. Es la primera vez que Inter Miami llega a esta instancia, en una temporada llena de éxitos en la que ya conquistó el título de la conferencia este de la competencia.

Pero el gran tema es si finalmente Leo irá al Mundial o no. Aunque él nunca lo confirmó, la inmensa mayoría de los argentinos cree que el rosarino no se perderá la Copa del Mundo de 2026, cuyos grupos se sortearán este viernes en Washington.

Leer más: La realidad del delantero por el que Newell's invirtió una montaña de dólares

Messi y el Mundial 2026

En el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, Argentina buscará repetir el título que consiguió en Qatar 2022. Hasta ahora ganó tres mundiales, pero nunca lo hizo consecutivamente. En cambio, es el actual bicampeón de la Copa América.

Por la incertidumbre (a medias) de lo que hará Messi, su palabra siempre se escucha con mucha atención. Y no sólo eso: también cada gesto, en los que muchos intentan adivinar cuál será su decisión final respecto al Mundial.

¿Un sueño sin cumplir?

Volvió a pasar en una nota mano a mano con el periodista Pablo González, de SportsCenter (ESPN). Messi habló de varios temas y generó muchas reacciones en las redes sociales, pero ocurrió especialmente cuando se refirió a un sueño que, por la forma en que lo dijo, parece que ya no podrá cumplir.

“Yo siempre digo, mi sueño de chico era jugar en la primera de Newell´s”, dijo Messi en la conversación con ESPN. La reacción de los hinchas, sobre todo de los de Newell's, no tardó en explotar en las redes.

Tanto los argentinos en general como los hinchas de Newell's en particular rápidamente interpretaron esa declaración casi como la confesión de que se trata de un anhelo que quedará trunco. Es que Messi no dijo que es su sueño, sino que de chico lo era. ¿Entonces ya no sueña con venir al equipo del parque Independencia?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1996568787819090288&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
Leones FC jugó recientemente un amistoso con Central Córdoba. El equipo de los Messi tendrá como patrocinador al Banco Macro. 

El equipo de los Messi tiene banca: quién será el poderoso patrocinador de Leones FC en la Primera C

Bullrich dijo tener “dudas” sobre el vínculo entre Messi y Tapia

Bullrich pidió que Messi se despegue de Tapia y tensó más la disputa con la AFA

El seleccionado argentino viene de hacer una gran eliminatorias. Terminó primero con 9 puntos de diferencia sobre el segundo.

Se viene el Mundial: cómo estarán conformados los cuatro bombos para el sorteo del viernes en Washington

Así quedó la estatua de Messi en Mar del Plata

Insólito: destrozaron una estatua de Lionel Messi en Mar del Plata

Ver comentarios

Las más leídas

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Qué buena que está: escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

"Qué buena que está": escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Lo último

Nuevo Concejo de Rosario: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Nuevo Concejo de Rosario: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Histórica definición de la Fórmula 1: qué necesita cada piloto para ser campeón

Histórica definición de la Fórmula 1: qué necesita cada piloto para ser campeón

El doloroso momento que atraviesa Caruso Lombardi más allá de sus peleas mediáticas

El doloroso momento que atraviesa Caruso Lombardi más allá de sus peleas mediáticas

Desde Dios a los vecinos: por qué juraron los nuevos concejales de Rosario

Los trece ediles electos de la ciudad fueron llamados al estrado. Promesas y reclamos diversos en el Palacio Vasallo

Desde Dios a los vecinos: por qué juraron los nuevos concejales de Rosario
Nuevo Concejo de Rosario: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Nuevo Concejo de Rosario: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

La EPE instalará 67.500 medidores inteligentes en Rosario: a quiénes estarán destinados
La Ciudad

La EPE instalará 67.500 medidores inteligentes en Rosario: a quiénes estarán destinados

Pullaro no quiere una reforma laboral de derecha y marcó coincidencias con la CGT
Política

Pullaro no quiere una "reforma laboral de derecha" y marcó coincidencias con la CGT

Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta
Policiales

Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta

El gobierno de Santa Fe abrió el juego para transformar El Mangrullo: 11 firmas interesadas
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe abrió el juego para transformar El Mangrullo: 11 firmas interesadas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Qué buena que está: escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

"Qué buena que está": escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

La realidad del delantero por el que Newells invirtió una montaña de dólares

La realidad del delantero por el que Newell's invirtió una montaña de dólares

Ovación
El doloroso momento que atraviesa Caruso Lombardi más allá de sus peleas mediáticas
Ovación

El doloroso momento que atraviesa Caruso Lombardi más allá de sus peleas mediáticas

El doloroso momento que atraviesa Caruso Lombardi más allá de sus peleas mediáticas

El doloroso momento que atraviesa Caruso Lombardi más allá de sus peleas mediáticas

A qué hora corre Colapinto el GP de Abu Dhabi: días y horarios de la Fórmula 1

A qué hora corre Colapinto el GP de Abu Dhabi: días y horarios de la Fórmula 1

Torneo Clausura: los jugadores de uno de los equipos que aspiran al título no se entrenaron por falta de pago

Torneo Clausura: los jugadores de uno de los equipos que aspiran al título no se entrenaron por falta de pago

Policiales
Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta
Policiales

Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

La Ciudad
Nuevo Concejo de Rosario: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Nuevo Concejo de Rosario: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Desde Dios a los vecinos: por qué juraron los nuevos concejales de Rosario

Desde Dios a los vecinos: por qué juraron los nuevos concejales de Rosario

Rosario suma dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

Rosario suma dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

La EPE instalará 67.500 medidores inteligentes en Rosario: a quiénes estarán destinados

La EPE instalará 67.500 medidores inteligentes en Rosario: a quiénes estarán destinados

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos
OVACIÓN

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos

Aún no volvió a Newells del club donde fue campeón y ya lo quiere otro equipo
OVACIÓN

Aún no volvió a Newell's del club donde fue campeón y ya lo quiere otro equipo

Milei y los libertarios estrenaron la primera minoría en Diputados
Politica

Milei y los libertarios estrenaron la primera minoría en Diputados

Mecheros Vip: declararon los turistas argentinos detenidos en Miami
Información General

"Mecheros Vip": declararon los turistas argentinos detenidos en Miami

Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei
Política

Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes
Policiales

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newells
Ovación

Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newell's

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas
la region

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas

Para la CGT, el nuevo salario mínimo es insuficiente y desconectado de la realidad
Economía

Para la CGT, el nuevo salario mínimo es "insuficiente y desconectado de la realidad"

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario
La Ciudad

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez
Información General

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados de la banda de Lucho Cantero
Policiales

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados de la banda de Lucho Cantero

Caputo negocia un crédito de hasta u$s 7.000 millones para asegurar el pago de deuda
Economía

Caputo negocia un crédito de hasta u$s 7.000 millones para asegurar el pago de deuda

Honduras votó el domingo y todavía no se conoce al nuevo presidente
El Mundo

Honduras votó el domingo y todavía no se conoce al nuevo presidente

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo
La Ciudad

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre
La Ciudad

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre

El rosarino Germán Pugnaloni asume un cargo clave en Seguridad nacional

Por Javier Felcaro
Política

El rosarino Germán Pugnaloni asume un cargo clave en Seguridad nacional

Cayó en Chubut El Patrón Gallardo, uno de los prófugos más buscados
Policiales

Cayó en Chubut El Patrón Gallardo, uno de los prófugos más buscados

Cómo fue la persecución a la pareja con un niño que les encontraron drogas
Policiales

Cómo fue la persecución a la pareja con un niño que les encontraron drogas

Javkin promulgó la autonomía municipal: Un sueño de grandeza
La Ciudad

Javkin promulgó la autonomía municipal: "Un sueño de grandeza"