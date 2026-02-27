La Capital | Ovación | Newell's

Newell's llega al clásico en uno de los peores momentos de su larga historia: último en casi todo

El equipo del Parque acumula una cantidad increíble de partidos sin ganar y ahora debe recibir a Central en el Coloso.

27 de febrero 2026 · 14:43hs
Frank Kudelka se hizo cargo del equipo en uno de los peores momentos de la historia de Newells y pidió dirigir en el clásico. 

Newell's Old Boys

Que Newell's está en una crisis casi terminal es algo que ya no sorprende a nadie. El equipo de Parque marcha último en la tabla anual y también está comprometido en la de los promedios, por lo que el fantasma del descenso parece más real que nunca. Y no le encuentra la vuelta.

La derrota por 2 a 0 ante Estudiantes en el Coloso y la victoria por el mismo marcador de Estudiantes de Río Cuarto ante Huracán hundieron a Newell's en el último lugar de la tabla de posiciones anual. El dato no es menor, ya que quien ocupe ese lugar al final de la temporada perderá la categoría.

La posición de Newell's en esa clasificación es el resultado de haber jugado siete partidos sin haber conseguido ninguna victoria, con dos empates y cinco derrotas. Por lo tanto, tiene apenas dos puntos y una diferencia de gol negativa de -9, con apenas cinco a favor y 14 en contra.

Complicado también en los promedios

También marcha último en la Zona A del Apertura, a ocho puntos del último que hoy se clasificaría a los playoffs del torneo. A esta altura, por más que matemáticamente sea posible, parece una utopía pensar que un equipo tan golpeado y tan pobre futbolísticamente pueda aspirar a pelear por un lugar en esa fase.

En la tabla de los promedios, Newell's ocupa el puesto número 25. Por debajo tiene a Banfield, Gimnasia de Mendoza, Sarmiento, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto. El último de esta tabla también se irá al descenso.

La serie de partidos en los que Newell's terminó sin ganar llega a 15. En el Coloso son siete. Los números son categóricos: parece un equipo que se olvidó de cómo hacer para conseguir los tres puntos. De hecho, es el equipo con más derrotas en lo que va del torneo (cinco) y el que más cantidad de goles recibió en su arco (14).

El desafío de Frank Kudelka

En medio de ese panorama, el equipo atravesó una semana convulsionada. La derrota contra Banfield (3-0 en el sur) eyectó a la dupla técnica conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez. En el partido ante Estudiantes, el responsable técnico fue Lucas Bernardi. Y un día después asumió un nuevo entrenador: Frank Darío Kudelka, quien ya había estado en el club hace unos años.

Kudelka pidió hacerse cargo inmediatamente y aceptó el desafío de estar al mando del equipo en el clásico contra Central. Es más: usó ese tremendo compromiso para bajar un mensaje positivo y sostener que, para Newell's, se trata de una oportunidad. Habrá que ver cómo resulta ese discurso en la práctica.

Lo que viene para Newell's es muy cuesta arriba. Primero debería salir con decoro del clásico, un partido al que, como nunca, llega de punto. Y luego, ya sin la presión extra que implica ese partido, tendrá que remontar los números, pero sobre todo el fútbol. Jugando como lo viene haciendo, parece difícil. Cambiar eso parece ser uno de los desafíos más importantes del nuevo entrenador.

Los jugadores que trajo la dupla

Pero no es todo. El problema de Newell's es el plantel con el que contará Kudelka. En el último mercado llegaron 13 jugadores y al menos 11 fueron pedidos por Orsi-Gómez. La dupla ya no está, pero los jugadores sí. Varios de ellos no justificaron nunca el hecho de que Newell's fuese a buscarlos (Gabriel Arias, Oscar Salomón, Rodrigo Herrera, Michael Hoyos) y otros jugaron poco por problemas físicos (Matías Cóccaro). Arias además se lesionó y, aunque el club todavía no dio un parte médico oficial, se especula con que estará sin jugar durante mucho tiempo. El único que mostró algo hasta ahora es Walter Núñez.

Con ese panorama, a Kudelka solo le queda tratar de que todos rindan un poco más individualmente y que el equipo juegue mejor. En el plantel hay varios juveniles (David Sotelo se lesionó ante Estudiantes), pero en general el entrenador no suele apelar mucho a futbolistas de la cantera que recién están apareciendo en primera para armar sus equipos. El desafío es gigantesco. Newell's debe mejorar y empezar a sumar puntos. Si ya camina por la cornisa al comienzo del año, una mala temporada puede resultar un golpe durísimo para el futuro del equipo. Y lo primero que le espera es Central.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/2027206684498649202&partner=&hide_thread=false

