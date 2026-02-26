La Capital | Ovación | Newell's

Newell's quedó en el último puesto de la tabla anual por la victoria de Estudiantes de Río Cuarto

El conjunto cordobés venció de local a Huracán por 2 a 0 y la Lepra cerró la fecha en el fondo de la tabla general que definirá un descenso

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

26 de febrero 2026 · 21:50hs
Los futbolistas de Newells se retiran luego de la derrota contra Estudiantes de La Plata.

Sebastián Suárez Meccia

Los futbolistas de Newell's se retiran luego de la derrota contra Estudiantes de La Plata.

La 7ª fecha culminó de la peor manera para Newell's. El conjunto rojinegro quedó en la última posición de la tabla anual, en puesto de descenso, por la victoria de Estudiantes de Río Cuarto sobre Huracán por 2 a 0.

Newell's perdió el miércoles de local contra Estudiantes de La Plata por 2 a 0 y sigue con 2 puntos en la tabla anual. Estudiantes de Río Cuarto, que tenía una sola unidad, llegó a 4 con el triunfo y se ubicó en la antepenúltima posición.

El penúltimo lugar de la tabla general ahora es de Aldosivi, con 3 puntos, que tiene pendiente su encuentro de local frente a Argentinos, correspondiente a esta 7ª fecha.

El resultado que perjudicó a Newell's

El triunfo de Estudiantes de Río Cuarto, el primero que obtiene en el torneo Apertura, comenzó a construirse con el gol de Mateo Bajamich, a los 32'. Instantes después del gol dejó la cancha por una molestia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2027157989296111840&partner=&hide_thread=false

El gol llegó minutos después de que Huracán se quedó con uno menos por la expulsión de Leandro Lezcano,

En el cuarto minuto de tiempo adicional, el ingresado Gabriel Alanís convirtió el segundo tanto para el conjunto cordobés.

>> Leer más: Newell's, sin arquero y capitán: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

Para Newell's, que comenzó su preparación para el clásico, ahora de la mano de Frank Kudelka, la fecha que se jugó no lo favoreció.

De todos modos, tiene que pensar más en sí mismo que en los demás, sumando puntos que le permitan remontar en la tabla.

Los últimos puestos de la tabla anual: Sarmiento 6 puntos, Atlético Tucumán 5, Riestra y Estudiantes de Río Cuarto 4, Aldosivi 3 y Newell's 2.

Noticias relacionadas
El gesto de Frank Kudelka lo dice todo. El nuevo entrenador de Newells vino con todo el ánimo de cambiar las cosas antes del clásico.

Kudelka: "Una oportunidad maravillosa que hay que afrontar con agallas"

Frank Kudelka comenzará su segundo ciclo en Newells este domingo frente a Central.

Newell's presentó a Frank Kudelka como nuevo DT y debutará en el clásico ante Central

Nos vamos a preparar para ganar ese partido y regarle un triunfo a nuestra hinchada, sostuvo Michael Hoyos.

Michael Hoyos tras la derrota: "Sabemos lo que nos jugamos el domingo"

Ángel Di María y Angelo Martino, en el último clásico rosarino. Newell’s y Central volverán a encontrarse este domingo, ahora en el Coloso, con realidades muy distintas.

Central llega con traje de gran favorito y Newell's, herido, va por la heroica

Ver comentarios

Las más leídas

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos

Newells, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

Newell's, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

Hallaron el cuerpo del empresario de Reconquista que estaba desaparecido

Hallaron el cuerpo del empresario de Reconquista que estaba desaparecido

Lo último

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura

Ghislaine Maxwell, amiga de los poderosos y única condenada del caso Epstein

Ghislaine Maxwell, amiga de los poderosos y única condenada del caso Epstein

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas

El Concejo rosarino aprobó un aumento en la tarifa de taxis del 30 por ciento

La bajada de bandera única se ubicará en 2.752 pesos y la ficha cada cien metros en 116 pesos
El Concejo rosarino aprobó un aumento en la tarifa de taxis del 30 por ciento
Sin pedidos de demolición: el inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Sin pedidos de demolición: el inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario
La Ciudad

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

Por Martín Stoianovich

Policiales

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

La Legislatura aprobó los pliegos de los tres nuevos integrantes de la Corte
Politica

La Legislatura aprobó los pliegos de los tres nuevos integrantes de la Corte

Las escuelas técnicas de Rosario y la provincia no se sumarán al paro del lunes
La Ciudad

Las escuelas técnicas de Rosario y la provincia no se sumarán al paro del lunes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos

Newells, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

Newell's, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

Hallaron el cuerpo del empresario de Reconquista que estaba desaparecido

Hallaron el cuerpo del empresario de Reconquista que estaba desaparecido

Un banderazo de Newells con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Un banderazo de Newell's con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Ovación
Cristiano Ronaldo compró el 25 por ciento de un club de la segunda división de España
Ovación

Cristiano Ronaldo compró el 25 por ciento de un club de la segunda división de España

Cristiano Ronaldo compró el 25 por ciento de un club de la segunda división de España

Cristiano Ronaldo compró el 25 por ciento de un club de la segunda división de España

Un banderazo de Newells con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Un banderazo de Newell's con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

Policiales
Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas
POLICIALES

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

Encuentran un posible aguantadero de armas en pleno microcentro rosarino

Encuentran un posible aguantadero de armas en pleno microcentro rosarino

Tres detenidos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario

Tres detenidos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario

La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura

Se realizaran picnics nocturnos en distintas plazas de los barrios de Rosario

Se realizaran picnics nocturnos en distintas plazas de los barrios de Rosario

El Concejo rosarino aprobó un aumento en la tarifa de taxis del 30 por ciento

El Concejo rosarino aprobó un aumento en la tarifa de taxis del 30 por ciento

Las escuelas técnicas de Rosario y la provincia no se sumarán al paro del lunes

Las escuelas técnicas de Rosario y la provincia no se sumarán al paro del lunes

Encuentran un posible aguantadero de armas en pleno microcentro rosarino
Policiales

Encuentran un posible aguantadero de armas en pleno microcentro rosarino

Don Chatarrín, Gomita Alumínica y Señor Lengua Floja: Milei y los empresarios
Política

Don Chatarrín, Gomita Alumínica y Señor Lengua Floja: Milei y los empresarios

Hallaron el cuerpo del empresario de Reconquista que estaba desaparecido
LA REGION

Hallaron el cuerpo del empresario de Reconquista que estaba desaparecido

Pullaro licitó el segundo tramo del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe
Política

Pullaro licitó el segundo tramo del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe

Crimen en La Saladita: condenaron a dos jóvenes por el crimen de una feriante
Policiales

Crimen en La Saladita: condenaron a dos jóvenes por el crimen de una feriante

Senado: el gobierno alcanzó el quorum para la ley de Glaciares
Política

Senado: el gobierno alcanzó el quorum para la ley de Glaciares

Advierten que Arca está recategorizando monotributistas de oficio
economia

Advierten que Arca está recategorizando monotributistas de oficio

Reforma laboral: ATE Rosario convoca a una  movilización este viernes
La Ciudad

Reforma laboral: ATE Rosario convoca a una  movilización este viernes

El estudio de costos de taxis allana el camino hacia la suba de tarifas
La Ciudad

El estudio de costos de taxis allana el camino hacia la suba de tarifas

Rosarino multimillonario en el Quini 6: dónde se jugó una de las tarjetas ganadoras
Información General

Rosarino multimillonario en el Quini 6: dónde se jugó una de las tarjetas ganadoras

Grave siniestro en autopista a Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente
La Ciudad

Grave siniestro en autopista a Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente

Balearon el ingreso a una escuela en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Balearon el ingreso a una escuela en Villa Gobernador Gálvez

Ley de Glaciares: brutal agresión de la Policía contra un camarógrafo de A24
Información general

Ley de Glaciares: brutal agresión de la Policía contra un camarógrafo de A24

Ley de Glaciares: detienen a ambientalistas que saltaron las rejas del Congreso
Política

Ley de Glaciares: detienen a ambientalistas que saltaron las rejas del Congreso

Vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba una camioneta
LA CIUDAD

Vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba una camioneta

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo
POLICIALES

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo

La Legislatura completa la renovación de la Corte Suprema de Santa Fe
Politica

La Legislatura completa la renovación de la Corte Suprema de Santa Fe

Ley orgánica de municipios: se trabó el debate por la figura del viceintendente

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Ley orgánica de municipios: se trabó el debate por la figura del viceintendente

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6
Información General

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

El tiempo en Rosario: un jueves con bastantes nubes y 26º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con bastantes nubes y 26º de máxima