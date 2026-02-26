Newell's quedó en el último puesto de la tabla anual por la victoria de Estudiantes de Río Cuarto

El conjunto cordobés venció de local a Huracán por 2 a 0 y la Lepra cerró la fecha en el fondo de la tabla general que definirá un descenso

Los futbolistas de Newell's se retiran luego de la derrota contra Estudiantes de La Plata.

La 7ª fecha culminó de la peor manera para Newell's . El conjunto rojinegro quedó en la última posición de la tabla anual, en puesto de descenso, por la victoria de Estudiantes de Río Cuarto sobre Huracán por 2 a 0.

Newell's perdió el miércoles de local contra Estudiantes de La Plata por 2 a 0 y sigue con 2 puntos en la tabla anual. Estudiantes de Río Cuarto, que tenía una sola unidad, llegó a 4 con el triunfo y se ubicó en la antepenúltima posición.

El penúltimo lugar de la tabla general ahora es de Aldosivi , con 3 puntos, que tiene pendiente su encuentro de local frente a Argentinos, correspondiente a esta 7ª fecha.

El triunfo de Estudiantes de Río Cuarto, el primero que obtiene en el torneo Apertura , comenzó a construirse con el gol de Mateo Bajamich, a los 32'. Instantes después del gol dejó la cancha por una molestia.

El gol llegó minutos después de que Huracán se quedó con uno menos por la expulsión de Leandro Lezcano,

En el cuarto minuto de tiempo adicional, el ingresado Gabriel Alanís convirtió el segundo tanto para el conjunto cordobés.

>> Leer más: Newell's, sin arquero y capitán: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

Para Newell's, que comenzó su preparación para el clásico, ahora de la mano de Frank Kudelka, la fecha que se jugó no lo favoreció.

De todos modos, tiene que pensar más en sí mismo que en los demás, sumando puntos que le permitan remontar en la tabla.

Los últimos puestos de la tabla anual: Sarmiento 6 puntos, Atlético Tucumán 5, Riestra y Estudiantes de Río Cuarto 4, Aldosivi 3 y Newell's 2.