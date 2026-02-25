La Capital | Newell's

Newell's: "Los futbolistas están golpeados, hay que apoyar y estar juntos el domingo", dijo Bernardi

El DT de Newell's, Lucas Bernardi, reconoció que le dijo al plantel que "hay que levantarse y hacerse fuerte porque se puso difícil"

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

25 de febrero 2026 · 22:38hs
Lucas Bernardi dirigió a Newells ante Estudiantes.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Lucas Bernardi dirigió a Newell's ante Estudiantes.

Lucas Bernardi, que dirigió a Newell's ante Estudiantes en la dura derrota 2 a 1 en el Coloso y ahora volverá a la reserva, manifestó: "No creo que el equipo se caiga desde lo físico sino desde lo anímico. Después sufrimos, es un rival de jerarquía, juega muy bien y si no estas lúcido te golpea".

"Estamos en un momento incómodo, hasta el gol hicimos un buen partido, sólido, pero siempre terminamos en un partido que no tiene valor. El aspecto físico entra por la pesadez del momento. A los chicos les dije que hay que levantarse y hacerse fuerte porque se puso difícil. Hay que estar más unidos qué nunca", aseguró.

Además indicó que aún no tenía "el parte final de los lesionados. No creo que Sotelo y Arias estén para el próximo partido. Los chicos terminaron cansados. Los inconvenientes nos quitaron cambios. Creo que los chicos lo hicieron bien, pero hay una cuestión psicológica que pesa".

>>Leer más: Newell's fue víctima de sus debilidades y Estudiantes se aprovechó

Bernardi, a disposición de Kudelka

"Tengo la esperanza de que esto se revierta, obviamente lo futbolistas son responsables siempre, los veo golpeados, tienen una situación de soledad y como club hay que brindarles el apoyo. Esperemos que todos estén disponibles para el clásico, estamos apoyándolos y esperemos que estén bien", enfatizó Lucas.

"No pude hablar con el nuevo técnico (Frank Kudelka), estuvimos enfocados en el partido, no se si estuvo en la cancha. No tuvimos ningún tipo de reunión, le deseo lo mejor y espero que encuentre modificar este momento", indicó.

"Íbamos a terminar con muchos con centros y con Scarpeccio tratamos de aprovechar. Después quedamos largos", explicó, y agregó: "Si el club lo necesita me juntaré con Kudelka, estoy a disposición de la institución".

"Creo que hasta el gol el hincha estuvo muy bien, obviamente cuando no estas sólido es obvio que el estadio se ponga incómodo. Hablé con mucha gente ligada a los hinchas y se han comportado excelentemente. Solo agradezco porque en el inicio la gente alentó cuando no estaba muy claro en la previa. Si al hincha no les mostrás resultados, el hincha te va a criticar. El domingo estaremos todos juntos apoyando al equipo", cerró Bernardi.

Noticias relacionadas
Gabriel Arias se eleva sobre la humanidad de Armando Méndez, con quien chocaría. El arquero de Newells quedó tendido en el piso cuando Estudiantes ganaba 1 a 0.

Sobre llovido, mojado: Newell's se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados

Valentino Acuña busca la pelota y se le asocia en la disputa Walter Núñez.

Newell's no pudo con la mayor categoría de Estudiantes y perdió en el Coloso

Luciano Herrera recupera un lugar en el equipo titular de Newells. Se presume que jugará de centrodelantero.

Cirugía mayor en Newell's para recibir a Estudiantes en el Coloso

Kudelka observará a Newells ante Estudiantes desde el palco y el domingo dirigirá el clásico.

Rumbo al clásico: Kudelka firmó con Newell's y está en el Coloso

Ver comentarios

Las más leídas

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Lo último

El tiempo en Rosario: un jueves con bastantes nubes y 26º de máxima

El tiempo en Rosario: un jueves con bastantes nubes y 26º de máxima

Bernardi: Los futbolistas están golpeados, hay que apoyar y estar juntos

Bernardi: "Los futbolistas están golpeados, hay que apoyar y estar juntos"

El uno x uno de Newells: lo mejor pasó por las acciones de Walter Núñez y Luciano Herrera

El uno x uno de Newell's: lo mejor pasó por las acciones de Walter Núñez y Luciano Herrera

En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario

Fueron colocadas por el municipio en barrios de toda la ciudad y el alumbrado público ya tiene un 84 % de estas luminarias
En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario
Newells fue víctima de sus debilidades y Estudiantes se aprovechó

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's fue víctima de sus debilidades y Estudiantes se aprovechó

Central metió plata en sus bolsillos y mucho ánimo en la cabeza de cara al clásico

Por Elbio Evangeliste
OVACIÓN

Central metió plata en sus bolsillos y mucho ánimo en la cabeza de cara al clásico

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6
Información General

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras
Policiales

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía
POLICIALES

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

Belloso: La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos basta

Belloso: "La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos 'basta'"

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Ovación
Jorge Almirón no guardó casi nada, hizo volver a varios lesionados y Central se llevó todo
Ovación

Jorge Almirón no guardó casi nada, hizo volver a varios lesionados y Central se llevó todo

Jorge Almirón no guardó casi nada, hizo volver a varios lesionados y Central se llevó todo

Jorge Almirón no guardó casi nada, hizo volver a varios lesionados y Central se llevó todo

Newells fue víctima de sus debilidades y Estudiantes se aprovechó

Newell's fue víctima de sus debilidades y Estudiantes se aprovechó

Sobre llovido, mojado: Newells se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados

Sobre llovido, mojado: Newell's se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados

Policiales
Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía
POLICIALES

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos puntos de la ciudad

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos puntos de la ciudad

La Ciudad
El tiempo en Rosario: un jueves con bastantes nubes y 26º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con bastantes nubes y 26º de máxima

En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario

En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario

Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Belgrano

Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Belgrano

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral

Milei inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso en la noche del domingo
Política

Milei inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso en la noche del domingo

Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita
POLICIALES

Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita

Rescataron dos perros bulldogs desnutridos y con lesiones por abandono
La Ciudad

Rescataron dos perros bulldogs desnutridos y con lesiones por abandono

Pullaro lanzó Agroactiva: La única salida es con el campo y la industria
POLÍTICA

Pullaro lanzó Agroactiva: "La única salida es con el campo y la industria"

Llega el Carnaval Travesti al Mercado del Patio, con entrada gratuita
Zoom

Llega el Carnaval Travesti al Mercado del Patio, con entrada gratuita

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos puntos de la ciudad
Policiales

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos puntos de la ciudad

Belloso: La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos basta
Ovación

Belloso: "La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos 'basta'"

Martín Menem: Carignano se la tiene que comer y no desenchufar los micrófonos
Política

Martín Menem: Carignano "se la tiene que comer" y no desenchufar los micrófonos

Santa Fe duda del esquema de rutas de Nación y las trazas de poco tránsito
Política

Santa Fe duda del esquema de rutas de Nación y las trazas de poco tránsito

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero
POLICIALES

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

Buscan a un empresario de Reconquista tras hallar su lancha a la deriva
La Región

Buscan a un empresario de Reconquista tras hallar su lancha a la deriva

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento
La Ciudad

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Gripe aviar: qué se sabe del brote en Uruguay y la declaración de emergencia
Salud

Gripe aviar: qué se sabe del brote en Uruguay y la declaración de emergencia

Arrestan a joven por una serie de violentos robos en localidades de la región
POLICIALES

Arrestan a joven por una serie de violentos robos en localidades de la región

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi