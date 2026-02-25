Newell's: "Los futbolistas están golpeados, hay que apoyar y estar juntos el domingo", dijo Bernardi

El DT de Newell's, Lucas Bernardi, reconoció que le dijo al plantel que "hay que levantarse y hacerse fuerte porque se puso difícil"

Lucas Bernardi, que dirigió a Newell's ante Estudiantes en la dura derrota 2 a 1 en el Coloso y ahora volverá a la reserva, manifestó: "No creo que el equipo se caiga desde lo físico sino desde lo anímico. Después sufrimos, es un rival de jerarquía, juega muy bien y si no estas lúcido te golpea".

"Estamos en un momento incómodo, hasta el gol hicimos un buen partido, sólido, pero siempre terminamos en un partido que no tiene valor. El aspecto físico entra por la pesadez del momento. A los chicos les dije que hay que levantarse y hacerse fuerte porque se puso difícil. Hay que estar más unidos qué nunca", aseguró.

Además indicó que aún no tenía "el parte final de los lesionados. No creo que Sotelo y Arias estén para el próximo partido. Los chicos terminaron cansados. Los inconvenientes nos quitaron cambios. Creo que los chicos lo hicieron bien, pero hay una cuestión psicológica que pesa".

Bernardi, a disposición de Kudelka

"Tengo la esperanza de que esto se revierta, obviamente lo futbolistas son responsables siempre, los veo golpeados, tienen una situación de soledad y como club hay que brindarles el apoyo. Esperemos que todos estén disponibles para el clásico, estamos apoyándolos y esperemos que estén bien", enfatizó Lucas.

"No pude hablar con el nuevo técnico (Frank Kudelka), estuvimos enfocados en el partido, no se si estuvo en la cancha. No tuvimos ningún tipo de reunión, le deseo lo mejor y espero que encuentre modificar este momento", indicó.

"Íbamos a terminar con muchos con centros y con Scarpeccio tratamos de aprovechar. Después quedamos largos", explicó, y agregó: "Si el club lo necesita me juntaré con Kudelka, estoy a disposición de la institución".

"Creo que hasta el gol el hincha estuvo muy bien, obviamente cuando no estas sólido es obvio que el estadio se ponga incómodo. Hablé con mucha gente ligada a los hinchas y se han comportado excelentemente. Solo agradezco porque en el inicio la gente alentó cuando no estaba muy claro en la previa. Si al hincha no les mostrás resultados, el hincha te va a criticar. El domingo estaremos todos juntos apoyando al equipo", cerró Bernardi.