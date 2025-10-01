Newell's: Fabbiani dejó de lado la pasividad, insultó a Merlos y se fue expulsado

El Ogro, que fue expulsado por el árbitro tras algunos insultos, en principio no podrá estar en el banco de suplentes el domingo frente a Boca

Cristian Fabbiani, DT de Newell's , dejó la displicencia desde el banco de suplentes y en los últimos partidos decidió levantar la voz. Y esto lo realizó al momento de reclamar contra los árbitros, algo que tiempo atrás evitaba hacerlo para no nadar en el mar de las polémicas. Hace unos días pegó el primer grito apuntando contra el VAR tras la derrota por el Clausura en Córdoba ante Belgrano y este martes por la noche lo hizo a puro grito hacia el propio Andrés Merlos, quien le mostró la roja en pleno encuentro y ahora -al menos- no podrá estar en el banco frente a Boca el próximo domingo.

Si había algo que se le exigía al Ogro era precisamente una reacción ante determinadas decisiones que perjudicaban a la Lepra. A pesar de acciones y arbitrajes que despertaban la ira Rojinegra, lo cierto es que el técnico había optado por el silencio y siempre evitó cuestionar en público a los jueces. Pero este martes por la noche, en el empate en uno ante Estudiantes, se cruzó con Merlos, no contuvo sus palabras y como consecuencia de esto fue expulsado cuando iban 33 minutos del complemento. Esta determinación le impedirá estar en el banco el próximo domingo, a las 19, ante Boca.

La roja en el aire no hizo otra cosa que elevar la adrenalina del DT, que se retiró a puro grito y enojado contra el referí al grito de "¡sos un ladrón, hijo de p...! ¡Sos un ladrón!". Merlos sin dudas que escuchó las palabras del DT y sólo atinó a marcarle el camino de salida de la cancha. En caso de que opte por dejar pasar la reacción del DT sólo recibiría una jornada de suspensión, caso contrario la pena -según el reglamento- podría elevarse "a tres fechas por agravios, la cual no es eximible mediante el pago de una multa".

Por supuesto, después del encuentro el entrenador de la Lepra se retiró del Coloso sin hacer declaraciones ya que los que son expulsados no pueden hablar con la prensa.

El Ogro y la crítica tras Belgrano

Fabbiani dejó de lado la postura correcta de no emitir palabras sobre los arbitrajes y tras la caída frente a Belgrano sentó postura. "Una cosa es el error humano, otra es tener una computadora y equivocarte. Me tira todo el trabajo que veníamos haciendo a la basura. Si me da el penal, que lo era, no sabés si era gol. Si vos tenés un VAR te tiene que ayudar y no lo ayudaron", declaró en conferencia del prensa el DT apuntando no sólo al juez principal Daniel Zamora sino también al VAR, a cargo de Emanuel Ejarque.

Las palabras del Ogro surgieron después de que quedara expuesta una situación palpable y de silencio al momento de hablar de los arbitrajes a pesar de ciertas actuaciones que perjudicaban a Newell's. Incluso, el periodista Hugo Balassone en diálogo con Ovación había expuesto la situación y opinó: "Como fue técnico de Riestra y tiene buena relación con Tapia la deja pasar, la deja correr, porque él sabe que tiene que volver a Buenos Aires. Porque él sabe que cuando pase su tiempo en Newell's, a Riestra o Barracas los puede dirigir. Nunca van a escuchar a Fabbiani hablar mal de los árbitros. Los hinchas de Newell's no esperen del Ogro un señalamiento respecto de los arbitrajes. Alguien tiene que defender al club, no expresarse sólo por redes sociales".