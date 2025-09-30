Newell's reaccionó al final y le empató a Estudiantes con una corajeada de Lollo

Newell's y Estudiantes protagonizaron un partido intenso y terminaron 1 a 1. Luciano Lollo salvó la ropa leprosa en el final con una corajeada. El rojinegro ahora visitará el domingo a Boca.
Por la fecha 10 del Clausura 2025, Newell's logró un empate agónico con Estudiantes en el Coloso cuando se le venía la noche.
Tras el gol expulsaron al Ogro Fabbiani por protestar.
A los 42 minutos, Andrés Merlos sancionó penal para Newell's, pero luego en la revisión del VAR, volvió sobre sus pasos y cobró falta afuera del área. El empujón de Facundo Rodríguez sobre Luciano Herrera fue en el límite del área, pero del lado de afuera y el juez sólo sancionó tiro libre. Final del primer tiempo.
Newell's y Estudiantes juegan a partir de las 19 (TNT Sports) en el Marcelo Bielsa, en el marco de la fecha 10 del Clausura 2025. El árbitro es Andrés Merlos, quien estará acompañado por Facundo Tello en el Var. La Lepra quiere volver al triunfo para continuar con aspiraciones en el torneo.
