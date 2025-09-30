Empresas textiles de Rosario se organizan en una nueva cámara para enfrentar la crisis

Durante un encuentro realizado en la sede de la Asociación Empresaria de Rosario (AER), quedó oficialmente conformada la Cámara de Productores de Indumentaria de la Provincia de Santa Fe, un nuevo espacio que busca fortalecer la representación del sector textil y consolidar su rol como motor de desarrollo económico y generador de empleo en la región.
La entidad estará presidida por David Bargut, representante de la firma Sólido Inc., y contará con la participación de empresas líderes de la región como Sonder, Hardway, STK, Chubby Gang, Spy Limited, Unimog, Japon, Vandalia, Gufo, Archie, Melocotón, Squash y Enfans, entre otras.
La creación de esta cámara se da en un escenario complejo: la caída del consumo interno, el encarecimiento de costos de producción y la avanzada de plataformas internacionales como Shein y Temu, que ganan mercado con precios agresivos y estrategias de venta online. Frente a este panorama, los productores locales buscan organizarse y generar estrategias colectivas que les permitan sostener el empleo y competir en un mercado cada vez más exigente.
Un sector clave para la producción local
La conformación de esta cámara apunta a potenciar la competitividad de la industria textil santafesina, generar una agenda común entre las empresas y trabajar de manera articulada con otros sectores productivos.
El secretario de Desarrollo Económico y Empleo, Leandro Lopérgolo, destacó: “Este es un paso fundamental para el sector textil de Rosario y la provincia. La conformación de esta cámara permitirá a las empresas organizarse y tener representatividad en un rubro clave para la producción y el empleo local”.
En esa misma línea, la subsecretaria de Producción, Sabrina Brachetta, señaló: “Desde la Municipalidad venimos acompañando a las industrias de indumentaria con políticas como el Rosario Outlet, que ya es un evento de referencia.La creación de esta cámara es una oportunidad para profundizar ese trabajo conjunto y abrir nuevas posibilidades de crecimiento para el sector”.
Agenda de trabajo de los textiles
En la reunión de presentación, las empresas definieron objetivos a corto plazo y la puesta en marcha de iniciativas conjuntas para fortalecer la cadena de valor textil de la provincia.
El encuentro contó también con la presencia del presidente de CAME y AER, Ricardo Diab; la directora de Comercio, Marcela Giménez; y el director de Planificación de la Secretaría de Gobierno, Federico Bensi, quienes coincidieron en la importancia de los espacios de articulación público-privada como impulsores del entramado productivo local.
Con esta conformación, Rosario y Santa Fe refuerzan su posición como polos textiles de referencia, apostando a la innovación, la producción local y el empleo de calidad.