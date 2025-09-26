La Capital | Ovación | Newell's

Newell's está más cerca de clasificar ahora que a la misma altura en el Apertura

Pese a la crisis futbolística de la Lepra, la distancia es menor con los 8 que hoy ingresarían a la fase final. Todos tienen menos puntos que en el torneo anterior

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

26 de septiembre 2025 · 06:10hs
Luciano Herrera se la lleva en la caída de Newell’s ante Racing en la fecha final del Apertura. 

Marcelo Bustamante / La Capital

Luciano Herrera se la lleva en la caída de Newell’s ante Racing en la fecha final del Apertura. 

Newell’s atravesó la primera mitad del torneo, enfrentando a los rivales que en principio son los más sencillos, teniendo en cuenta historia, prestigio y presente de cada uno de ellos. Para obtener un cupo en la fase final del Clausura de la Liga Profesional, tendrá que mejorar lo realizado hasta acá, contra adversarios como Estudiantes, Boca y Argentinos Juniors.

Inmerso en una crisis futbolística, cuesta pensar que será posible. Pero en una situación parecida, al menos en los números, estuvo a punto de conseguirlo en el Apertura. Es más. Lo favorece que la actual cosecha de puntos de sus adversarios es más baja que a esta altura en el torneo anterior.

“Cuando agarramos el equipo, a esta altura teníamos 7 puntos y ahora tenemos 9”, declaró Cristian Fabbiani a Radio Dos. La diferencia no es muy relevante, a diferencia de lo plantea el técnico de Newell’s.

Newell's sumó algo más, el resto menos

Lo que sí importa es que los demás equipos que están clasificando a la fase decisiva del torneo tienen un menor puntaje, comparado con el que habían sumado en el Apertura los que ocupaban los 8 primeros lugar de la zona A, luego de disputarse la 9ª fecha.

Si se hace una proyección desde acá hasta la última fecha del Clausura, cabe la posibilidad de que se requiera un menor puntaje para ingresar a los octavos de final. Esto ayudaría a la Lepra en su aspiración por clasificar, siempre y cuando cumpla con lo que corresponde. Porque si continúa con esta baja colecta de unidades, será imposible.

La Lepra tiene un antecedente auspicioso. En las últimas 7 fechas del torneo pasado consiguió 12 puntos sobre 21. Una efectividad del 57 por ciento. Su puntaje final fue de 19. Quedó apenas a 2 del último clasificado, Estudiantes.

La serie en el Apertura

Esta secuencia de partidos empezó precisamente con un empate 1 a 1 frente a Estudiantes, rival el martes en el Coloso, en La Plata. Después venció a Boca 2 a 0 en el Coloso y a Tigre en Victoria por el mismo marcador. Luego igualó de local sin goles con Argentinos, empató con Unión 1 a 1 en el 15 de Abril y superó a Huracán 2 a 0 en el Parque. En la jornada final, cayó con Racing 2 a 0 en el Cilindro y no llegó a los fase final.

>> Leer más: Qué número de camiseta usarán los futbolistas surgidos de Newell's en el Mundial sub-20

Los clasificados fueron Argentinos (33 puntos), Boca (33), Racing (28), Huracán (27), Tigre (27), Independiente Rivadavia (27), Barracas (26) y Estudiantes (21).

Para llegar al último partido con chance de clasificar, el conjunto rojinegro no solo debió mejorar su producción en las 7 fechas finales. Estuvo obligado a una persecución complicada con los que estaban en zona de clasificación.

Ahora, menos distancia con los clasificados

Antes de disputarse la 10ª fecha, el más cercano era Barracas Central, ubicado 6 puntos encima de la Lepra. Hoy Newell’s se encuentra más cerca de los dos últimos que lo están logrando, a 3 unidades, de Belgrano y Defensa y Justicia.

En aquel momento, previo a la 10ª fecha, Tigre y Argentinos eran los mejores de la zona A, con 21 puntos. Los seguían Boca (20), Estudiantes y Huracán (18), Defensa (17), Central Córdoba (14) y Barracas Central (13).

Si se comparan los 8 primeros puestos del Apertura con los del Clausura, todos sumaron actualmente menos unidades: Unión (16), Barracas y Estudiantes (15), Boca y Central Córdoba (14), Banfield (13), Belgrano y Defensa (12).

Es posible que se necesitan menos puntos para ingresar a la fase final. Esto le permite mantener viva la ilusión al conjunto rojinegro, pese a que su actualidad no ayude demasiado ser optimista.

Noticias relacionadas
Newells y Central se cruzarán los dos grandes el mismo día. Primero lo hará la Lepra y al toque el Canalla.

A Newell's y Central se les viene un domingo de súper acción ante los poderosos

Cristian Fabbiani debe levantar a un equipo que sufrió un duro golpe el sábado en el Gigante. Ya lo hizo cuando asumió.

La declaración de Fabbiani que sonó como una amenaza en medio de la crisis en Newell's

Fabbiani, ante el peor momento de su ciclo como entrenador de Newells

Fabbiani salió a defenderse: "Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo"

El Negro Almirón y la partida de Lionel Messi a España, un tema que siempre quedó instalado en Newells.

La historia del tratamiento de Lionel Messi: "Newell's lo pagó, claro que lo hizo el club"

Ver comentarios

Las más leídas

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Lo último

Primera C: Argentino llega muy bien para afrontar los partidos ante Alem en el Reducido

Primera C: "Argentino llega muy bien para afrontar los partidos ante Alem en el Reducido"

Newells está más cerca de clasificar ahora que a la misma altura en el Apertura

Newell's está más cerca de clasificar ahora que a la misma altura en el Apertura

Tricentenario: en un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Tricentenario: en un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Lo detuvo Gendarmería cuando caminaba por Rosario. Ofrecían 20 millones de pesos por datos sobre su paradero

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados
Newells: el consenso para adelantar las elecciones difirió en las formas y se vota en diciembre
Ovación

Newell's: el consenso para adelantar las elecciones difirió en las formas y se vota en diciembre

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi
La Ciudad

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

Día de la Virgen del Rosario de San Nicolás: historias que caminan con la fe

Por Lucía Inés López
La Ciudad

Día de la Virgen del Rosario de San Nicolás: historias que caminan con la fe

Vicentin: el juez habilitó el cram down y Grassi SA presentó la primera oferta
Economía

Vicentin: el juez habilitó el cram down y Grassi SA presentó la primera oferta

Fallo de la Corte: Iapos debe cubrir una subrogación en una mujer no afiliada

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Fallo de la Corte: Iapos debe cubrir una subrogación en una mujer no afiliada

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

La historia del tratamiento de Lionel Messi: Newells lo pagó, claro que lo hizo el club

La historia del tratamiento de Lionel Messi: "Newell's lo pagó, claro que lo hizo el club"

Ovación
Newells: el consenso para adelantar las elecciones difirió en las formas y se vota en diciembre
Ovación

Newell's: el consenso para adelantar las elecciones difirió en las formas y se vota en diciembre

Newells: el consenso para adelantar las elecciones difirió en las formas y se vota en diciembre

Newell's: el consenso para adelantar las elecciones difirió en las formas y se vota en diciembre

Los Pumas, listos para perseguir un sueño ante el campeón del mundo: primer capítulo en Durban

Los Pumas, listos para perseguir un sueño ante el campeón del mundo: primer capítulo en Durban

A Newells y Central se les viene un domingo de súper acción ante los poderosos

A Newell's y Central se les viene un domingo de súper acción ante los poderosos

Policiales
Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados
Policiales

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista

Pullaro celebró el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia

Pullaro celebró "el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia"

La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes caluroso y ventoso en vísperas del alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes caluroso y ventoso en vísperas del alerta amarillo

Día de la Virgen del Rosario de San Nicolás: historias que caminan con la fe

Día de la Virgen del Rosario de San Nicolás: historias que caminan con la fe

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

Amazon devolverá USD 1.500 millones por las prácticas engañosas de Prime
Información General

Amazon devolverá USD 1.500 millones por las "prácticas engañosas" de Prime

Retenciones: la Sociedad Rural criticó el negocio del gobierno y exportadores
Economía

Retenciones: la Sociedad Rural criticó "el negocio del gobierno y exportadores"

Pellegrini: En octubre necesitamos más diputados libertarios
Política

Pellegrini: "En octubre necesitamos más diputados libertarios"

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza
NOVEDADES

Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad
La Ciudad

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad

Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por al dueño de HLB Pharma
Información General

Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por al dueño de HLB Pharma

Solo 10 de cada 100 chicos terminan la secundaria en tiempo y forma
La Ciudad

Solo 10 de cada 100 chicos terminan la secundaria en tiempo y forma

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto
Información General

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros
La Región

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado
Zoom

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

Taxistas detenidos por golpear a un pasajero: No hubo intención de daño
LA CIUDAD

Taxistas detenidos por golpear a un pasajero: "No hubo intención de daño"

Provincias Unidas encendió la máquina para tratar de ganarle al PJ y a Milei

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Provincias Unidas encendió la máquina para tratar de ganarle al PJ y a Milei

Quini 6: de donde son los apostadores que ganaron más de $1.864 millones
Información General

Quini 6: de donde son los apostadores que ganaron más de $1.864 millones