Newell's está más cerca de clasificar ahora que a la misma altura en el Apertura

Pese a la crisis futbolística de la Lepra, la distancia es menor con los 8 que hoy ingresarían a la fase final. Todos tienen menos puntos que en el torneo anterior

Luciano Herrera se la lleva en la caída de Newell’s ante Racing en la fecha final del Apertura.

Newell’s atravesó la primera mitad del torneo , enfrentando a los rivales que en principio son los más sencillos, teniendo en cuenta historia, prestigio y presente de cada uno de ellos. Para obtener un cupo en la fase final del Clausura de la Liga Profesional, tendrá que mejorar lo realizado hasta acá, contra adversarios como Estudiantes, Boca y Argentinos Juniors.

Inmerso en una crisis futbolística, cuesta pensar que será posible. Pero en una situación parecida, al menos en los números, estuvo a punto de conseguirlo en el Apertura. Es más. Lo favorece que la actual cosecha de puntos de sus adversarios es más baja que a esta altura en el torneo anterior.

“Cuando agarramos el equipo, a esta altura teníamos 7 puntos y ahora tenemos 9”, declaró Cristian Fabbiani a Radio Dos. La diferencia no es muy relevante, a diferencia de lo plantea el técnico de Newell’s.

Lo que sí importa es que los demás equipos que están clasificando a la fase decisiva del torneo tienen un menor puntaje , comparado con el que habían sumado en el Apertura los que ocupaban los 8 primeros lugar de la zona A, luego de disputarse la 9ª fecha.

Si se hace una proyección desde acá hasta la última fecha del Clausura, cabe la posibilidad de que se requiera un menor puntaje para ingresar a los octavos de final. Esto ayudaría a la Lepra en su aspiración por clasificar, siempre y cuando cumpla con lo que corresponde. Porque si continúa con esta baja colecta de unidades, será imposible.

La Lepra tiene un antecedente auspicioso. En las últimas 7 fechas del torneo pasado consiguió 12 puntos sobre 21. Una efectividad del 57 por ciento. Su puntaje final fue de 19. Quedó apenas a 2 del último clasificado, Estudiantes.

La serie en el Apertura

Esta secuencia de partidos empezó precisamente con un empate 1 a 1 frente a Estudiantes, rival el martes en el Coloso, en La Plata. Después venció a Boca 2 a 0 en el Coloso y a Tigre en Victoria por el mismo marcador. Luego igualó de local sin goles con Argentinos, empató con Unión 1 a 1 en el 15 de Abril y superó a Huracán 2 a 0 en el Parque. En la jornada final, cayó con Racing 2 a 0 en el Cilindro y no llegó a los fase final.

>> Leer más: Qué número de camiseta usarán los futbolistas surgidos de Newell's en el Mundial sub-20

Los clasificados fueron Argentinos (33 puntos), Boca (33), Racing (28), Huracán (27), Tigre (27), Independiente Rivadavia (27), Barracas (26) y Estudiantes (21).

Para llegar al último partido con chance de clasificar, el conjunto rojinegro no solo debió mejorar su producción en las 7 fechas finales. Estuvo obligado a una persecución complicada con los que estaban en zona de clasificación.

Ahora, menos distancia con los clasificados

Antes de disputarse la 10ª fecha, el más cercano era Barracas Central, ubicado 6 puntos encima de la Lepra. Hoy Newell’s se encuentra más cerca de los dos últimos que lo están logrando, a 3 unidades, de Belgrano y Defensa y Justicia.

En aquel momento, previo a la 10ª fecha, Tigre y Argentinos eran los mejores de la zona A, con 21 puntos. Los seguían Boca (20), Estudiantes y Huracán (18), Defensa (17), Central Córdoba (14) y Barracas Central (13).

Si se comparan los 8 primeros puestos del Apertura con los del Clausura, todos sumaron actualmente menos unidades: Unión (16), Barracas y Estudiantes (15), Boca y Central Córdoba (14), Banfield (13), Belgrano y Defensa (12).

Es posible que se necesitan menos puntos para ingresar a la fase final. Esto le permite mantener viva la ilusión al conjunto rojinegro, pese a que su actualidad no ayude demasiado ser optimista.