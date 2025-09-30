Vassalli: la empresa hizo una nueva propuesta y deciden los trabajadores

ras una larga audiencia en el Ministerio de Trabajo, se conoció una nueva oferta para reabrir la fábrica. Asamblea y nueva reunión.

Los trabajadores Vassalli decidirán en asamblea si aceptan una nueva propuesta formulada por la empresa para retomar las tareas en la fábrica de cosechadoras de Firmat, paralizada por decisión patronal desde el 8 de septiembre. Los nuevos ejes para avanzar en un potencial cuerdo se pulieron durante una audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo de la provincia. Este miércoles habrá una nueva reunión, en la que se transmitirá la respuesta de los obreros.

El conflicto de Vassalli se inició hace casi cuatro meses, cuando la empresa comenzó a atrasarse en el pago de salarios. Los empleados, nucleados en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de esa ciudad del sur de Santa Fe, retuvieron de tareas y se manifestaron frente a la planta en reclamo por sus ingresos. En un primer momento, la empresa intentó avanzar por el camino de la criminalización y la presión mediática pero luego cambió la táctica y se sentó a la mesa de negociación.

En ese sentido, la semana pasada presentó una propuesta de pago en cuotas de la deuda salarial y la instrumentación de un régimen de trabajo rotativo, que implicaba el no cobro de salarios en los momentos de inactividad. La oferta fue rechazada en asamblea y tanto el secretario general del gremio, Diego Romero, como el representante legal, Pablo Cerra, transmitieron el rechazo.

En la reunión de este martes, la representación patronal ajustó su oferta y, entre otras cosas, dejó de lado la intención de dividir el plantel de 280 empleados en tres grupos, con ingreso rotativo a la planta.

“La propuesta incluye que todos los obreros entren a trabajar, con reducción de la jornada”, señaló Romero al salir de la reunión. Ese esquema también vendría con una reducción salarial. “No estamos del todo conformes pero hay que pulir la discusión y plantear el tema en la asamblea para ver qué mandatos nos dan los trabajadores”, dijo.

Cerra agregó: “La propuesta fue reelaborada a instancias de los trabajadores; nosotros nunca estamos satisfechos, no están dando lo que les corresponde ni lo que necesitan pero es mejor que las anteriores”.

El representante de la empresa, Leonardo Giletta, aseguró que la fábrica de cosechadoras reabriría sus puertas el próximo lunes en caso de que la oferta fuera aceptada por los trabajadores.

Horas claves

Señaló que en el transcurso de la larga audiencia que arrancó a primera hora y terminó a media tarde, la propuesta fue reformulada en el marco de la discusión con la UOM y los funcionarios de la cartera laboral. Básicamente, consiste en la reanudación de tareas con la dotación completa pero con menos carga horaria y menos sueldo. El plan es por una cantidad de meses que no especificó pero que permitiría a Vassalli desarrollar “una estrategia de negocios para restablecer el flujo de caja”.