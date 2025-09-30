La Capital | Economía | Vassalli

Vassalli: la empresa hizo una nueva propuesta y deciden los trabajadores

ras una larga audiencia en el Ministerio de Trabajo, se conoció una nueva oferta para reabrir la fábrica. Asamblea y nueva reunión.

30 de septiembre 2025 · 21:05hs
El martes se realizó una larga audiencia en el Ministerio de Trabajo.

El martes se realizó una larga audiencia en el Ministerio de Trabajo.

Los trabajadores Vassalli decidirán en asamblea si aceptan una nueva propuesta formulada por la empresa para retomar las tareas en la fábrica de cosechadoras de Firmat, paralizada por decisión patronal desde el 8 de septiembre. Los nuevos ejes para avanzar en un potencial cuerdo se pulieron durante una audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo de la provincia. Este miércoles habrá una nueva reunión, en la que se transmitirá la respuesta de los obreros.

El conflicto de Vassalli se inició hace casi cuatro meses, cuando la empresa comenzó a atrasarse en el pago de salarios. Los empleados, nucleados en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de esa ciudad del sur de Santa Fe, retuvieron de tareas y se manifestaron frente a la planta en reclamo por sus ingresos. En un primer momento, la empresa intentó avanzar por el camino de la criminalización y la presión mediática pero luego cambió la táctica y se sentó a la mesa de negociación.

Negociación

En ese sentido, la semana pasada presentó una propuesta de pago en cuotas de la deuda salarial y la instrumentación de un régimen de trabajo rotativo, que implicaba el no cobro de salarios en los momentos de inactividad. La oferta fue rechazada en asamblea y tanto el secretario general del gremio, Diego Romero, como el representante legal, Pablo Cerra, transmitieron el rechazo.

En la reunión de este martes, la representación patronal ajustó su oferta y, entre otras cosas, dejó de lado la intención de dividir el plantel de 280 empleados en tres grupos, con ingreso rotativo a la planta.

“La propuesta incluye que todos los obreros entren a trabajar, con reducción de la jornada”, señaló Romero al salir de la reunión. Ese esquema también vendría con una reducción salarial. “No estamos del todo conformes pero hay que pulir la discusión y plantear el tema en la asamblea para ver qué mandatos nos dan los trabajadores”, dijo.

Cerra agregó: “La propuesta fue reelaborada a instancias de los trabajadores; nosotros nunca estamos satisfechos, no están dando lo que les corresponde ni lo que necesitan pero es mejor que las anteriores”.

El representante de la empresa, Leonardo Giletta, aseguró que la fábrica de cosechadoras reabriría sus puertas el próximo lunes en caso de que la oferta fuera aceptada por los trabajadores.

Horas claves

Señaló que en el transcurso de la larga audiencia que arrancó a primera hora y terminó a media tarde, la propuesta fue reformulada en el marco de la discusión con la UOM y los funcionarios de la cartera laboral. Básicamente, consiste en la reanudación de tareas con la dotación completa pero con menos carga horaria y menos sueldo. El plan es por una cantidad de meses que no especificó pero que permitiría a Vassalli desarrollar “una estrategia de negocios para restablecer el flujo de caja”.

Noticias relacionadas
Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El rescate de Trump y las reservas internacionales: ¿un salvavidas de plomo?

la deuda externa argentina alcanzo un record: 305.043 millones de dolares

La deuda externa argentina alcanzó un récord: 305.043 millones de dólares

El camino del dólar. El Banco Central cedió reservas por el pago de deuda.

El dólar subió y los bonos bajaron pese a la liquidación del agro

El número oficial de inflación. El Indec dará a conocer el dato oficial el 14 de octubre.

El índice de inflación de septiembre sería mayor al 2 por ciento

Ver comentarios

Las más leídas

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

Red Bull apunta a Alex Albon y esa decisión podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Red Bull apunta a Alex Albon y esa decisión podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Al finalizar la remodelación de la pista se inaugurará la terminal del aeropuerto

Al finalizar la remodelación de la pista se inaugurará la terminal del aeropuerto

Lo último

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

El uno x uno de Newells: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

El uno x uno de Newell's: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Newells rescató un empate ante Estudiantes cuando ni el más optimista lo imaginaba

Newell's rescató un empate ante Estudiantes cuando ni el más optimista lo imaginaba

Detuvieron a Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

El presunto jefe narco de 20 años fue capturado en Perú, según confirmó la Policía Bonaerense. Ya son nueve los detenidos en la causa

Detuvieron a Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco
Newells reaccionó al final y le empató a Estudiantes con una corajeada de Lollo
Ovación

Newell's reaccionó al final y le empató a Estudiantes con una corajeada de Lollo

El uno x uno de Newells: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento
La Ciudad

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo
Policiales

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra
Policiales

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

Red Bull apunta a Alex Albon y esa decisión podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Red Bull apunta a Alex Albon y esa decisión podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Al finalizar la remodelación de la pista se inaugurará la terminal del aeropuerto

Al finalizar la remodelación de la pista se inaugurará la terminal del aeropuerto

Qué dijo Santiago del Moro sobre el papelón que protagonizó en los Martín Fierro

Qué dijo Santiago del Moro sobre el papelón que protagonizó en los Martín Fierro

Ovación
Newells rescató un empate ante Estudiantes cuando ni el más optimista lo imaginaba

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's rescató un empate ante Estudiantes cuando ni el más optimista lo imaginaba

Newells rescató un empate ante Estudiantes cuando ni el más optimista lo imaginaba

Newell's rescató un empate ante Estudiantes cuando ni el más optimista lo imaginaba

Newells reaccionó al final y le empató a Estudiantes con una corajeada de Lollo

Newell's reaccionó al final y le empató a Estudiantes con una corajeada de Lollo

Ley polémica: Central y River tendrán en el VAR a un juez que viene de un fallo escandaloso

Ley polémica: Central y River tendrán en el VAR a un juez que viene de un fallo escandaloso

Policiales
Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo
Policiales

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Un preso imputado por matar a un joven en falsa cita para vender una moto

Un preso imputado por matar a un joven en falsa cita para vender una moto

Extorsiones a agencias: acusan al hombre que pasó de Alvarado a Los Monos

Extorsiones a agencias: acusan al hombre que pasó de Alvarado a Los Monos

La Ciudad
Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento
La Ciudad

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Santa Fe invierte más de 2 mil millones en las plantas potabilizadoras de Rosario

Santa Fe invierte más de 2 mil millones en las plantas potabilizadoras de Rosario

Empresas textiles de Rosario se organizan en una cámara para enfrentar la crisis

Empresas textiles de Rosario se organizan en una cámara para enfrentar la crisis

Más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Polémica por un cartel político en el Sindicato de Municipales de Rosario
La Ciudad

Polémica por un cartel político en el Sindicato de Municipales de Rosario

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: tendrá una nueva reunión con Trump
Política

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: tendrá una nueva reunión con Trump

Llega el Día del Juego y la Convivencia, una tradición que tiene casi 30 años
La Ciudad

Llega el Día del Juego y la Convivencia, una tradición que tiene casi 30 años

Historia y sinsabores del único ahijado presidencial de Néstor Kirchner

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Historia y sinsabores del único ahijado presidencial de Néstor Kirchner

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34
Policiales

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses
Policiales

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Con algunos ajustes, debuta el nuevo estacionamiento en el microcentro de Rosario
La Ciudad

Con algunos ajustes, debuta el nuevo estacionamiento en el microcentro de Rosario

Cabanellas no espera más y promete mantener las tradiciones en la Bolsa

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Cabanellas "no espera más" y promete "mantener las tradiciones" en la Bolsa

Fin de la Ley de Nietos: qué hay que saber para acceder a la ciudadanía española
La Ciudad

Fin de la Ley de Nietos: qué hay que saber para acceder a la ciudadanía española

Milei defendió a Espert tras el escándalo: Son chimentos de peluquería
Política

Milei defendió a Espert tras el escándalo: "Son chimentos de peluquería"

Se lanza el Presupuesto Participativo con apuesta por los espacios públicos
La Ciudad

Se lanza el Presupuesto Participativo con apuesta por los espacios públicos

Al finalizar la remodelación de la pista se inaugurará la terminal del aeropuerto

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Al finalizar la remodelación de la pista se inaugurará la terminal del aeropuerto

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes
La Ciudad

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi
Policiales

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Ahijados presidenciales: el antídoto contra la maldición rusa
La Ciudad

Ahijados presidenciales: el antídoto contra la "maldición rusa"

Ya tiene fecha la venta de pasajes para vuelos directos entre Rosario y Madrid
La Ciudad

Ya tiene fecha la venta de pasajes para vuelos directos entre Rosario y Madrid

Creamos un idioma distinto con el cuerpo: la danza tribal estuvo presente en La Comarca

Por Mila Kobryn
La Ciudad

"Creamos un idioma distinto con el cuerpo": la danza tribal estuvo presente en La Comarca

Muerte súbita: ¿hay más casos en personas jóvenes?,¿cuál es la causa?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Muerte súbita: ¿hay más casos en personas jóvenes?,¿cuál es la causa?

Crimen del camarógrafo: Había trece mensajes del acusado diciendo fui yo
Policiales

Crimen del camarógrafo: "Había trece mensajes del acusado diciendo 'fui yo'"

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Por Gustavo Conti
Ovación

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1