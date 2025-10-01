La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Franco Colapinto está "preparado" para "uno de los circuitos más extremos" de la Fórmula 1

El argentino correrá el Gran Premio de Singapur este fin de semana y se refirió a la exigente preparación que tuvo que afrontar

1 de octubre 2025 · 11:32hs
Franco Colapinto se incorporó a Alpine a principios de 2025.

Franco Colapinto se incorporó a Alpine a principios de 2025.

A días de una nueva carrera de la Fórmula 1, Franco Colapinto quiere seguir progresando a bordo del A525 de Alpine para asegurar su continuidad en la próxima temporada. Rumbo a uno de los escenarios más exigentes del calendario, el corredor se refirió a la preparación para el Gran Premio de Singapur.

Singapur es sin duda una de las carreras más duras de toda la temporada. El desafío físico único lo sentí el año pasado por primera vez, así que este año he dedicado tiempo a un entrenamiento específico para el calor con el fin de prepararme para las condiciones extremas”, expresó en declaraciones oficiales de la escudería.

Esta carrera representa una de las pruebas más difíciles para los pilotos, ya que corren al límite entre los muros con una superficie irregular. A estos factores se suman las extremas condiciones de humedad que los llevan a perder hasta 3 kilos durante la carrera principal, según destacó la propia F1.

Un buen recuerdo en Singapur

Durante una de sus primeras carreras con Williams en 2024, Colapinto tuvo una gran actuación en el pasado GP de Singapur, donde clasificó en el 12º puesto a solamente siete milésimas de su compañero Alex Albon.

image (34).jpg
La mejor largada de Franco Colapinto en la Fórmula 1, en Singapur en 2024.

La mejor largada de Franco Colapinto en la Fórmula 1, en Singapur en 2024.

En la carrera sorprendió a todos con una largada audaz y avanzó tres posiciones gracias a una maniobra arriesgada en la primera curva, algo que generó elogios y críticas de otros pilotos. Finalmente llegó en la 11º posición y se quedó a las puertas de sumar puntos en carreras consecutivas (había sumado 4 unidades con su 8º puesto en Bakú).

El circuito en sí es muy divertido de conducir. Es rápido, con muchas combinaciones técnicas de curvas y, por lo general, las carreras son bastante buenas. Tuve un comienzo interesante en la carrera del año pasado llegando a la curva 1, ¡muy, muy tarde en la frenada!”, afirmó en las últimas horas.

Alpine no remonta, pero Franco Colapinto no se resigna

Al referirse al circuito urbano de Marina Bay, con una extensión de 5,063 kilómetros y 23 curvas, Colapinto agregó: “Tengo muchas ganas de salir a correr allí. Competir bajo las luces siempre es una experiencia increíble y la ciudad es un lugar hermoso que, como deporte, tenemos la suerte de poder visitar”.

>> Leer más: Red Bull apunta a Alex Albon y podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

“Tras un fin de semana complicado en Bakú, estamos listos para darlo todo una vez más en uno de los circuitos más extremos de la temporada. El circuito urbano de Marina Bay es muy exigente, por lo que es fundamental mantener la máxima concentración. Es una vuelta larga y técnica, muy exigente físicamente debido al calor, incluso por la noche”, remarcó el argentino.

image (29)
Franco Colapinto en el box de Alpine.

Franco Colapinto en el box de Alpine.

A su vez, el corredor argentino resaltó que los pilotos pierden varios kilos durante las dos horas de carrera, por lo que detalló: “Es muy importante asegurarnos de estar hidratados y mantener baja la temperatura corporal. Entrenamos mucho para asegurarnos de que puedo rendir al máximo en estas condiciones y estoy realmente preparado para el reto”.

El pilarense buscará compensar la falta de competitividad del monoplaza de Alpine e intentará rescatar algún resultado, o bien superar a su compañero, Pierre Gasly, para acercarse a la confirmación de su continuidad en el equipo.

