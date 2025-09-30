La Capital | La Ciudad | Cultural Fontanarrosa

El Cultural Fontanarrosa muestra su nueva cara antes de la Feria del Libro de Rosario

Rosario se prepara para el gran evento con el Cultural Fontanarrosa renovado: más tecnología, arte joven y espacios para la creación

30 de septiembre 2025 · 14:17hs
Manos a la obra. Avanza la renovación del Cultural Fontanarrosa.

Virginia Benedetto / La Capital

Manos a la obra. Avanza la renovación del Cultural Fontanarrosa.

A días de la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Rosario, el municipio mostró los avances en las obras de remodelación del Cultural Fontanarrosa, el emblemático espacio que será nuevamente sede del evento literario más importante de la ciudad.

La recorrida estuvo encabezada este martes por el intendente Pablo Javkin, quien supervisó los trabajos previos a la inauguración del edificio y al inicio del montaje de la feria. La intervención integral en el Fontanarrosa forma parte de un plan de revitalización del centro rosarino y permitirá que la feria se desarrolle en un entorno renovado y adaptado a nuevas propuestas culturales.

"Este edificio desde el año 78 no tenía una intervención así", destacó el mandatario durante su visita, en la que estuvo acompañado por diversas autoridades de su gabinete, representantes de la empresa a cargo de la obra y trabajadoras y trabajadores de medios de comunicación.

Mencionó que la iniciativa implicó recambio de pisos y modificaciones en los techos y remarcó la apertura de la visión hacia el exterior: "Estaba tapado desde afuera una de las cosas más lindas probablemente que tiene este edificio que es el mural de Melé Bruniard, ahora tiene vidrio, así que el edificio afuera y adentro va a interactuar de manera transparente".

"Es un centro que va a tener muchos espacios, obviamente toda la rama de la producción artística, siempre apuntando a lo emergente, porque ese es el objetivo que el Fontanarrosa tiene", resaltó Javkin y adelantó que a partir de este miércoles comenzarán a montarse todos los espacios que integrarán una nueva edición de la Feria del Libro.

"El día 15 abrimos la Feria del Libro e inauguramos formalmente el centro cultural, y terminada la feria lo montamos ya como va quedar definitivamente para que la ciudad lo pueda aprovechar y disfrutar", detalló el jefe municipal y anticipó que, durante el acto de apertura del centro cultural, se realizará una nueva "muestra de cómo es el sistema de luces que tiene y todo lo que nos permite el sistema de iluminación exterior".

"Nos va a quedar un centro cultural a nuevo, en un lugar que homenajea probablemente a uno de nuestros artistas más importantes, pero que sobre todo va a estar ligado a lo nuevo, a la cultura que emerge en la ciudad, a las nuevas expresiones, a la posibilidad de experimentar con el arte", sostuvo Javkin y anticipó además que el espacio contará con un exclusivo sector gastronómico que interactuará con el renovado Mercado del Centro, a la vez que hizo hincapié en las posibilidades que brindará la nueva iluminación de realizar actividades en el exterior del Fontanarrosa, sobre la plaza seca.

Una feria con sello tricentenario

La Feria Internacional del Libro de Rosario se realizará entre el 15 y el 25 de octubre y tendrá un carácter especial, ya que se enmarca en las celebraciones por el Tricentenario de la ciudad. El encuentro reunirá a editoriales independientes, grandes sellos, librerías, escritoras, escritores y artistas de todo el país, con una programación amplia y diversa.

Habrá actividades para escuelas, talleres, charlas magistrales, presentaciones de libros y espacios dedicados a las infancias, con el objetivo de acercar la literatura a públicos de todas las edades y consolidar a Rosario como capital cultural de la región.

cultural fontanarrosa 3

Las reformas en el Cultural Fontanarrosa

El Cultural Roberto Fontanarrosa atraviesa un proceso de remodelación integral con un presupuesto oficial de 1.350 millones de pesos. La intervención contempla una renovación completa del edificio:

- Sanitarios: remodelación integral de los baños públicos del 1º, 2º y 3º piso.

- Pisos: colocación de piso vinílico continuo en todos los niveles, salas y espacios comunes.

- Escalinata interior: restauración total.

- Climatización: incorporación de nuevos equipos y adecuación de la instalación existente.

- Electricidad: actualización de todo el sistema.

- Carpintería y fachada: reemplazo de carpintería de aluminio y vidrios exteriores en todos los niveles. Apertura del vano con nueva carpintería en el atrio, para mejorar la visión de la obra mural de Melé Bruniard.

- Iluminación: mejoras en el sistema lumínico y colocación de toldos de fachada con lona tipo Mesh blanca y traslúcida, con iluminación ornamental.

El proyecto también implica una transformación conceptual: el espacio pasó a denominarse Cultural Fontanarrosa, con un perfil más cercano a las nuevas generaciones. Entre las novedades figuran un escenario en el tercer piso, un club cultural abierto para jóvenes creadores y áreas dedicadas a la experimentación artística, la tecnología y la música.

Cada nivel del edificio fue diseñado con un uso específico: la planta baja como espacio de encuentro y recreación, mientras que los pisos superiores se destinarán a producciones y eventos culturales. El objetivo es reforzar la oferta del centro de la ciudad y potenciar la interacción con las peatonales y el corredor comercial de calle San Luis.

cultural fontanarrosa 2

Nuevo enfoque hacia los jóvenes

Una de las modificaciones más importantes que plantean los ejes del proyecto es el cambio de público, ya que ahora las tareas se direccionan principalmente hacia los jóvenes. Se busca acompañar ese proceso y generar espacios con condiciones de seguridad, que permitan que puedan desarrollar sus disciplinas durante más horas del día.

Ya se dejaron atrás las épocas de 'centro cultural' y, ya reconvertido como 'Cultural Fontanarrosa', el proyecto actual apunta a acentuar cada vez más su rol de productor de contenidos.

La propuesta promueve renovados vínculos urbanos con los jóvenes, apuesta a poner en diálogo a esa comunidad con las distintas iniciativas que surgen desde ese ámbito. Se busca una impronta de espacio joven, de contención, donde puedan producir y desarrollar sus actividades.

En ese marco, por su ubicación estratégica, a la vez, se busca afianzar su relación con el afuera, interactuando con la dinámica cotidiana que plantean el Mercado del Centro, la Asociación Peatonal San Martín, y otros espacios culturales y académicos.

Punto clave para la cultura rosarina

Situado en el corazón de la ciudad, entre las calles San Juan, San Martín, San Luis y Sarmiento, se encuentra el actual Cultural Roberto Fontanarrosa. Este lugar se creó el 29 de julio de 1978 con el nombre de Centro Cultural Bernardino Rivadavia. En ese momento, estaba emplazado sobre la antigua plaza Pinasco, hoy conocida como Montenegro. Su edificación fue concebida en el marco del Mundial de Fútbol de 1978, evento que tuvo a Rosario como una de sus sedes principales.

En el año ´75 comenzó la construcción con la idea de que fuera un Centro de Prensa durante el torneo. Se inauguró a contrarreloj en mayo de ese año. Una vez que el Mundial terminó, el lugar se reinventó como un centro cultural, y a principios de los años '80 se convirtió en un punto de encuentro para la cultura y la comunicación, incluso albergando a la emisora LT2. Lo que marca su génesis de resignificación.

cultural fontanarrosa 4

Volviendo al inicio y antes de que existiera el centro cultural, en este terreno se encontraba el Mercado Central de Rosario, inaugurado en 1857. En aquellos días, Rosario era una ciudad joven, y el mercado se volvió esencial para el comercio local. En 1904, se construyó un nuevo edificio más grande, pero en 1961 el mercado fue demolido debido a su mal estado y a la preferencia de la gente por otro tipo de comercios. Esto dejó un gran vacío en el centro de la ciudad que duró hasta que comenzó la construcción del centro cultural.

>> Leer más: El Cultural Fontanarrosa será protagonista de una ambiciosa obra de remodelación

En 2012 el Concejo Municipal decidió rendir homenaje al famoso humorista grafico y escritor rosarino Roberto “El Negro” Fontanarrosa, renombrando la institución en su honor.

Este 2025 se vuelve a anunciar un cambio significativo, no solo para este espacio con tanta historia y valor patrimonial, sino también para la vida de toda la ciudad.

Noticias relacionadas
Juliovich, histórica figura de la radio rosarina, homenajeado por el Concejo.

Humor de radio: Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria

Largas colas en el consulado español en Rosario para obtener la ciudadanía 

Fin de la Ley de Nietos: todo lo que hay que saber para acceder a la ciudadanía española

Se celebra una nueva edición del Día del Juego y la Convivencia en Rosario.

Llega el Día del Juego y la Convivencia: cómo nació la tradición que tiene casi 30 años

Víctor Cabanellas va por la presidencia de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)

Cabanellas "no espera más" y promete "mantener las tradiciones" en la Bolsa

Ver comentarios

Las más leídas

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Lo último

Daniela Celis y un nuevo comunicado sobre el estado de salud de Thiago Medina: Es muy difícil

Daniela Celis y un nuevo comunicado sobre el estado de salud de Thiago Medina: "Es muy difícil"

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que esperan su primer hijo con un guiño a su historia de amor

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que esperan su primer hijo con un guiño a su historia de amor

Mundial sub-20: los tres chicos con raíces en Newells van por otra victoria con Argentina

Mundial sub-20: los tres chicos con raíces en Newell's van por otra victoria con Argentina

Pullaro: "No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito"

En Chubut, el gobernador de Santa Fe y sus pares de Provincias Unidas volvieron a desmarcarse de Javier Milei y el kirchernismo. Reivindicaron la construcción de "una alternativa que mira al futuro desde la producción y el trabajo"
Pullaro: No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito
Extorsiones a agencias de autos: acusaron al hombre que pasó de la banda de Alvarado a Los Monos
Policiales

Extorsiones a agencias de autos: acusaron al hombre que pasó de la banda de Alvarado a Los Monos

El Cultural Fontanarrosa muestra su nueva cara antes de la Feria del Libro de Rosario
La Ciudad

El Cultural Fontanarrosa muestra su nueva cara antes de la Feria del Libro de Rosario

Javkin cuestionó al gremio municipal: Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas
La Ciudad

Javkin cuestionó al gremio municipal: "Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas"

Humor de radio: Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria
La Ciudad

Humor de radio: Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: tendrá una nueva reunión con Trump
Política

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: tendrá una nueva reunión con Trump

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Red Bull apunta a Alex Albon y esa decisión podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Red Bull apunta a Alex Albon y esa decisión podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Ovación
Un ex-Newells anotó un gol por primera vez en su nuevo equipo
OVACIÓN

Un ex-Newell's anotó un gol por primera vez en su nuevo equipo

Un ex-Newells anotó un gol por primera vez en su nuevo equipo

Un ex-Newell's anotó un gol por primera vez en su nuevo equipo

Otro escándalo en Independiente: Puma iniciaría acciones legales contra el club

Otro escándalo en Independiente: Puma iniciaría acciones legales contra el club

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

Policiales
Extorsiones a agencias de autos: acusaron al hombre que pasó de la banda de Alvarado a Los Monos
Policiales

Extorsiones a agencias de autos: acusaron al hombre que pasó de la banda de Alvarado a Los Monos

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato

La Ciudad
Polémica por un cartel político en el Sindicato de Municipales de Rosario
La Ciudad

Polémica por un cartel político en el Sindicato de Municipales de Rosario

Javkin cuestionó al gremio municipal: Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas

Javkin cuestionó al gremio municipal: "Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas"

Humor de radio: Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria

Humor de radio: Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria

Fin de la Ley de Nietos: todo lo que hay que saber para acceder a la ciudadanía española

Fin de la Ley de Nietos: todo lo que hay que saber para acceder a la ciudadanía española

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes
La Ciudad

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi
Policiales

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Ahijados presidenciales: el antídoto contra la maldición rusa
La Ciudad

Ahijados presidenciales: el antídoto contra la "maldición rusa"

Ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos directos entre Rosario y Madrid
La Ciudad

Ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos directos entre Rosario y Madrid

Creamos un idioma distinto con el cuerpo: la danza tribal estuvo presente en La Comarca

Por Mila Kobryn
La Ciudad

"Creamos un idioma distinto con el cuerpo": la danza tribal estuvo presente en La Comarca

Muerte súbita: ¿hay más casos en personas jóvenes?,¿cuál es la causa?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Muerte súbita: ¿hay más casos en personas jóvenes?,¿cuál es la causa?

Crimen del camarógrafo: Había trece mensajes del acusado diciendo fui yo
Policiales

Crimen del camarógrafo: "Había trece mensajes del acusado diciendo 'fui yo'"

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Por Gustavo Conti
Ovación

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El tiempo en Rosario: un martes con la temperatura máxima cada vez más alta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con la temperatura máxima cada vez más alta

El dólar subió y los bonos bajaron pese a la liquidación del agro
Economía

El dólar subió y los bonos bajaron pese a la liquidación del agro

La deuda externa argentina alcanzó un récord: 305.043 millones de dólares
Economía

La deuda externa argentina alcanzó un récord: 305.043 millones de dólares

Otro barra de Newells preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 
Policiales

Otro barra de Newell's preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito 
La Ciudad

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito 

Piden penas de entre 6 y 20 años de cárcel para una banda de secuestradores
POLICIALES

Piden penas de entre 6 y 20 años de cárcel para una banda de secuestradores

En Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna del dengue
Salud

En Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna del dengue

Litoral tiene su franquicia en el Súper Rugby Américas: Capibaras XV
Ovación

Litoral tiene su franquicia en el Súper Rugby Américas: Capibaras XV

Presentaron Bioferia en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex-Rural
La Ciudad

Presentaron Bioferia en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex-Rural

Cumpleaños de terror: la Policía entró en su pieza por un allanamiento erróneo
La Ciudad

Cumpleaños de terror: la Policía entró en su pieza por un allanamiento erróneo

En medio de protestas, Milei arrancó la campaña en Ushuaia
Política

En medio de protestas, Milei arrancó la campaña en Ushuaia

Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco
Política

Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco