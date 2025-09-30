Suspendieron los trenes de Buenos Aires a Tucumán y Córdoba

Los servicios de trenes de larga distancia Buenos Aires-Tucumán y Buenos Aires-Córdoba fueron suspendidos de manera provisoria, ya que se detectaron fallas en las vías y se produjo un socavón en Santiago del Estero.
Los servicios de larga distancia, que pasan por Rosario, quedaron interrumpidos hasta que se arreglen desperfectos en las vías y un socavón en Santiago del Estero
Los servicios de trenes de larga distancia Buenos Aires-Tucumán y Buenos Aires-Córdoba fueron suspendidos de manera provisoria, ya que se detectaron fallas en las vías y se produjo un socavón en Santiago del Estero.
Fuentes oficiales indicaron que la concesionaria Nuevo Central argentino (NCA) solicitó realizar un relevamiento en el lugar: “Hasta tanto no se termine ese trabajo los servicios permanecerán interrumpidos”.
"Se produjo un descalce en Santiago del Estero", como así también un socavón en la zona, que impide el normal desplazamiento de las formaciones, según afirmaron desde NCA.
En consecuencia, quedaron interrumpidos los servicios hacia esos destinos, que salen de Retiro y pasan por Rosario, hasta tanto se corrijan las fallas detectadas en las vías durante las últimas horas.
Los trenes hacia Córdoba funcionan dos veces por semana: los jueves y domingos a las 15.45, y desde Córdoba partían los martes a las 17 y viernes a las 21.13. Por su parte, los servicios a Tucumán salen desde Retiro los miércoles y domingos a las 21.10, y regresan desde la capital tucumana los martes y viernes a las 21.30.
El presunto jefe narco de 20 años fue capturado en Perú, según confirmó la Policía Bonaerense. Ya son nueve los detenidos en la causa