La Capital | Información General | trenes

Suspendieron los trenes de Buenos Aires a Tucumán y Córdoba

Los servicios de larga distancia, que pasan por Rosario, quedaron interrumpidos hasta que se arreglen desperfectos en las vías y un socavón en Santiago del Estero

30 de septiembre 2025 · 20:15hs
Suspendieron los trenes de Buenos Aires a Tucumán y Córdoba

Archivo (Marcelo Bustamante / La Capital)

Los servicios de trenes de larga distancia Buenos Aires-Tucumán y Buenos Aires-Córdoba fueron suspendidos de manera provisoria, ya que se detectaron fallas en las vías y se produjo un socavón en Santiago del Estero.

Fuentes oficiales indicaron que la concesionaria Nuevo Central argentino (NCA) solicitó realizar un relevamiento en el lugar: “Hasta tanto no se termine ese trabajo los servicios permanecerán interrumpidos”.

"Se produjo un descalce en Santiago del Estero", como así también un socavón en la zona, que impide el normal desplazamiento de las formaciones, según afirmaron desde NCA.

En consecuencia, quedaron interrumpidos los servicios hacia esos destinos, que salen de Retiro y pasan por Rosario, hasta tanto se corrijan las fallas detectadas en las vías durante las últimas horas.

Los trenes hacia Córdoba funcionan dos veces por semana: los jueves y domingos a las 15.45, y desde Córdoba partían los martes a las 17 y viernes a las 21.13. Por su parte, los servicios a Tucumán salen desde Retiro los miércoles y domingos a las 21.10, y regresan desde la capital tucumana los martes y viernes a las 21.30.

Noticias relacionadas
WhatsApp permite mantener la privacidad de sus usarios a partir de fiversas funciones

WhatsApp: las tres funciones de seguridad para que nadie mire tus datos

Pami ofrece un beneficio para un grupo específico de jubilados

Pami: un grupo de jubilados puede cobrar un bono de $45 mil en octubre

Los jubilados y pensionados podrán disfrutar de beneficios exclusivos en octubre

Descuentos y reintegros en supermercados para jubilados: quiénes pueden acceder al programa de Anses

El streaming del Conicet en el Cañón de Mar del Plata causó furor durante julio y agosto

Nuevo streaming del Conicet en el fondo del mar: cuándo es y cómo verlo

Ver comentarios

Las más leídas

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

Red Bull apunta a Alex Albon y esa decisión podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Red Bull apunta a Alex Albon y esa decisión podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Al finalizar la remodelación de la pista se inaugurará la terminal del aeropuerto

Al finalizar la remodelación de la pista se inaugurará la terminal del aeropuerto

Lo último

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

El uno x uno de Newells: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

El uno x uno de Newell's: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Newells rescató un empate ante Estudiantes cuando ni el más optimista lo imaginaba

Newell's rescató un empate ante Estudiantes cuando ni el más optimista lo imaginaba

Detuvieron a Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

El presunto jefe narco de 20 años fue capturado en Perú, según confirmó la Policía Bonaerense. Ya son nueve los detenidos en la causa

Detuvieron a Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco
Newells reaccionó al final y le empató a Estudiantes con una corajeada de Lollo
Ovación

Newell's reaccionó al final y le empató a Estudiantes con una corajeada de Lollo

El uno x uno de Newells: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento
La Ciudad

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo
Policiales

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra
Policiales

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

Red Bull apunta a Alex Albon y esa decisión podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Red Bull apunta a Alex Albon y esa decisión podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Al finalizar la remodelación de la pista se inaugurará la terminal del aeropuerto

Al finalizar la remodelación de la pista se inaugurará la terminal del aeropuerto

Qué dijo Santiago del Moro sobre el papelón que protagonizó en los Martín Fierro

Qué dijo Santiago del Moro sobre el papelón que protagonizó en los Martín Fierro

Ovación
Newells rescató un empate ante Estudiantes cuando ni el más optimista lo imaginaba

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's rescató un empate ante Estudiantes cuando ni el más optimista lo imaginaba

Newells rescató un empate ante Estudiantes cuando ni el más optimista lo imaginaba

Newell's rescató un empate ante Estudiantes cuando ni el más optimista lo imaginaba

Newells reaccionó al final y le empató a Estudiantes con una corajeada de Lollo

Newell's reaccionó al final y le empató a Estudiantes con una corajeada de Lollo

Ley polémica: Central y River tendrán en el VAR a un juez que viene de un fallo escandaloso

Ley polémica: Central y River tendrán en el VAR a un juez que viene de un fallo escandaloso

Policiales
Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo
Policiales

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Un preso imputado por matar a un joven en falsa cita para vender una moto

Un preso imputado por matar a un joven en falsa cita para vender una moto

Extorsiones a agencias: acusan al hombre que pasó de Alvarado a Los Monos

Extorsiones a agencias: acusan al hombre que pasó de Alvarado a Los Monos

La Ciudad
Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento
La Ciudad

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Santa Fe invierte más de 2 mil millones en las plantas potabilizadoras de Rosario

Santa Fe invierte más de 2 mil millones en las plantas potabilizadoras de Rosario

Empresas textiles de Rosario se organizan en una cámara para enfrentar la crisis

Empresas textiles de Rosario se organizan en una cámara para enfrentar la crisis

Más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Polémica por un cartel político en el Sindicato de Municipales de Rosario
La Ciudad

Polémica por un cartel político en el Sindicato de Municipales de Rosario

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: tendrá una nueva reunión con Trump
Política

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: tendrá una nueva reunión con Trump

Llega el Día del Juego y la Convivencia, una tradición que tiene casi 30 años
La Ciudad

Llega el Día del Juego y la Convivencia, una tradición que tiene casi 30 años

Historia y sinsabores del único ahijado presidencial de Néstor Kirchner

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Historia y sinsabores del único ahijado presidencial de Néstor Kirchner

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34
Policiales

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses
Policiales

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Con algunos ajustes, debuta el nuevo estacionamiento en el microcentro de Rosario
La Ciudad

Con algunos ajustes, debuta el nuevo estacionamiento en el microcentro de Rosario

Cabanellas no espera más y promete mantener las tradiciones en la Bolsa

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Cabanellas "no espera más" y promete "mantener las tradiciones" en la Bolsa

Fin de la Ley de Nietos: qué hay que saber para acceder a la ciudadanía española
La Ciudad

Fin de la Ley de Nietos: qué hay que saber para acceder a la ciudadanía española

Milei defendió a Espert tras el escándalo: Son chimentos de peluquería
Política

Milei defendió a Espert tras el escándalo: "Son chimentos de peluquería"

Se lanza el Presupuesto Participativo con apuesta por los espacios públicos
La Ciudad

Se lanza el Presupuesto Participativo con apuesta por los espacios públicos

Al finalizar la remodelación de la pista se inaugurará la terminal del aeropuerto

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Al finalizar la remodelación de la pista se inaugurará la terminal del aeropuerto

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes
La Ciudad

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi
Policiales

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Ahijados presidenciales: el antídoto contra la maldición rusa
La Ciudad

Ahijados presidenciales: el antídoto contra la "maldición rusa"

Ya tiene fecha la venta de pasajes para vuelos directos entre Rosario y Madrid
La Ciudad

Ya tiene fecha la venta de pasajes para vuelos directos entre Rosario y Madrid

Creamos un idioma distinto con el cuerpo: la danza tribal estuvo presente en La Comarca

Por Mila Kobryn
La Ciudad

"Creamos un idioma distinto con el cuerpo": la danza tribal estuvo presente en La Comarca

Muerte súbita: ¿hay más casos en personas jóvenes?,¿cuál es la causa?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Muerte súbita: ¿hay más casos en personas jóvenes?,¿cuál es la causa?

Crimen del camarógrafo: Había trece mensajes del acusado diciendo fui yo
Policiales

Crimen del camarógrafo: "Había trece mensajes del acusado diciendo 'fui yo'"

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Por Gustavo Conti
Ovación

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1