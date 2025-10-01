La Capital | La Ciudad | UNR

La UNR, en el top ten nacional de un ranking latinoamericano de universidades

La consultora internacional QS publicó este miércoles un informe donde la universidad pública rosarina figura en el puesto 8 en la Argentina y 62 en la región

1 de octubre 2025 · 10:46hs
La UNR

La UNR, en el top ten de las universidades argentinas.

Recortes presupuestarios, la necesidad de una recomposición salarial docente y que no prospere el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario son los temas que figuran en la agenda inmediata de las casas de altos estudios del país. Pese a ello, las universidades del país lograron marcan presencia en la región. Así lo demuestra el ranking QS publicado este jueves, donde la Universidad Nacional de Rosario (UNR) figura en el puesto 8º a nivel nacional.

Este año el top ten del listado lo encabeza la Pontificia Universidad Católica de Chile, seguida por la Universidad de San Pablo (Brasil) y la Estadual de Campinas (Brasil). La primera institución argentina que aparece es la Universidad de Buenos Aires (UBA), que al igual que el año pasado se ubica en el décimo puesto.

Elaborado por la consultora internacional en educación superior QS Quacquarelli Symonds, el ranking QS 2026 evaluó a 492 instituciones de 26 países, incluyendo 45 universidades de la Argentina. De ellas, 12 ascendieron posiciones, 20 descendieron (entre ellas, la UNR) y 13 permanecieron estables.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/worlduniranking/status/1973328325901754482&partner=&hide_thread=false

>> Leer más: Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la Marcha Federal Universitaria

La UNR en el ranking latinoamericano

La UNR se ubica en el puesto 62 del ranking y 50 si solo se toma a Latinoamérica. En el desagregado por países, la UNR se ubica en el 8º lugar, detrás de la UBA, la Universidad Nacional de La Plata, la Austral, la Universidad Nacional de Córdoba, la Católica, la Torcuato Di Tella y la de San Andrés.

Publicado este miércoles, la nueva edición del QS World University Rankings para América Latina y el Caribe incluye a 45 instituciones argentinas, tanto públicas como privadas. El estudio mide distintos ítems como investigación y descubrimiento (citas por artículo y reputación académica), experiencia de aprendizaje (relación entre profesores y estudiantes y personal con doctorado), compromiso global (red internacional de investigación e impacto web) y empleabilidad (reputación del empleador).

unr1

En comparación con los resultados del año pasado, la UNR registra una leve baja: el 2024 se ubicó en el puesto 7 en la Argentina y 58 en la región.

Sin embargo, este dato puede enmarcarse en un contexto nacional, ya que 20 de las 45 universidades del país clasificadas (casi la mitad) bajaron posiciones con respecto al año pasado.

La Universidad Austral, primera entre las privadas

Entre las universidades privadas, la Universidad Austral aparece en el tercer puesto nacional y líder entre las privadas. “Revalidar por sexto año consecutivo el liderazgo entre las universidades privadas argentinas y alcanzar el puesto 25º en Latinoamérica es reflejo de un desempeño sostenido. Este logro es fruto de un proyecto de largo plazo y del compromiso diario de docentes, estudiantes, investigadores, graduados y aliados institucionales”, dijo Julián Rodríguez, rector de la Universidad Austral.

Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió

Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios 

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

Humo en las islas: los 5 principales problemas que provoca en la salud de los rosarinos

Humo en las islas: los 5 principales problemas que provoca en la salud de los rosarinos

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple

Los docentes de la UNR van al paro este jueves contra el veto al financiamiento universitario

La medida coincide con el tratamiento en el Senado del veto presidencial a la norma aprobada por el Congreso. Además habrá una concentración en plaza San Martín

Los docentes de la UNR van al paro este jueves contra el veto al financiamiento universitario
Las cerealeras liquidaron los 7.000 millones a retenciones cero que necesitaba Milei
Economía

Las cerealeras liquidaron los 7.000 millones a retenciones cero que necesitaba Milei

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal de Rosario
Policiales

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal de Rosario

El aumento de las multas por el uso de pirotecnia quedó a mitad de camino
La Ciudad

El aumento de las multas por el uso de pirotecnia quedó a mitad de camino

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple
La Ciudad

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple

El Banco Central anunció que las billeteras virtuales dejan de vender dólar oficial
Economía

El Banco Central anunció que las billeteras virtuales dejan de vender dólar oficial

