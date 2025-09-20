Hugo Balassone: "Newell's tiene poco peso en la AFA y Belloso sería candidato a suceder a Tapia"

El reconocido periodista conoce como nadie los pasillos afistas y ratificó lo que se percibe en el ambiente del fútbol. "Cuanto no estás alineado a la AFA te miran de reojo"

Todo el fútbol argentino pasaba por lo que sucedía en las oficinas de Viamonte, lugar donde estaba instalada la Asociación del Fútbol Argentino (actualmente en Ezeiza). Y dicen en un momento de todo tipo de sospechas que hay en torno a los árbitros que los dirigentes de los clubes deben transitarlas de manera incesante con el fin de dar pelea o entregar sugerencias en cada determinación que se tome en ese ámbito. Uno que conoce al dedillo lo que sucede en los pasillos de la AFA es el periodista Hugo Balassone, quien durante años cubrió cada movimiento que se dio en ese lugar emblemático para el fútbol argentino. "Los dirigentes tienen que vivir en la AFA y hoy Central tiene más peso que Newell's" , sostuvo sin titubeos y entregó un dato por demás de revelador de cara a lo que se presagia a futuro. "Algunos avizoran que (Gonzalo) Belloso puede ser un sucesor de (Claudio) Tapia en la AFA " , disparó.

"¡Qué personaje que era López! Quedó emblemática la anécdota de López firmando el cheque para la vuelta de Ariel Ortega. Él tenía una cercanía con (Julio) Grondona muy fuerte. Se dice que la vuelta del Burrito se produce en las oficinas de Grondona, en el tercer piso de la AFA y donde firma el cheque para provocar la vuelta desde Besiktas. En River hubo cierto enojo en su momento", recordó el periodista de La Red y TyC Sports en una charla con Ovación en la tranquilidad de un bar de Palermo y café de por medio.

Tantos años de merodear por los pasillos y dialogar con los dirigentes de los clubes del fútbol argentino motivaron a dominar como nadie todo lo que sucedía en el lugar. Y lo que se teje. "Cuando cubría la AFA conocí muchas historias de dirigentes de Newell's y de Central. Guillermo Lorente era un tipo que pasaba diez horas por día en la AFA. Vos llegabas al mediodía y el tipo estaba fumando en la puerta. Después tuvo resultado porque para tener peso hay que estar. No se puede conducir a 300 kilómetros. Central tenía a Enrique Ochoa (falleció en 2023)", recordó.

En Rosario se insiste de que si no estás en la AFA no tenés peso y todo se torna muy complicado.

Los dirigentes tienen que vivir en la AFA y hoy Central tiene más peso que Newell's. El tándem Belloso-Carolina Cristinziano es más fuerte que el de (Ignacio) Astore. Hoy Central lo tiene decididamente por la relación con (Pablo) Toviggino, que es rosarino, y por el peso específico que Belloso tuvo en la Conmebol. De ahí el lazo con Tapia. Es más, algunos avizoran que Belloso puede ser un sucesor de Tapia en la AFA.

¿En serio?

Algunos lo plantean en esos términos. La bandera en el Gigante a Tapia es producto de un afecto. El saludo de Belloso a Sergio Massa y Toviggino después de un torneo también. Eso tiene que ver con una conexión, con un peso que hoy Newell's no lo tiene.

Ya que lo mencionas a Newell's, porque esto que decís es algo que se observa desde hace rato. ¿A qué se debe que no lo quieren a Astore?

Porque no se alinea. O porque lo deben ver a alguien distante y cuando no estás alineado en la AFA te miran de reojo. Recuerdo dirigentes como (Cristian) D'Amico con buena relación, muy cercana. Estuve en Rosario hace poco y muchos hinchas me decían: "Hugo, nos matan los árbitros. Nos liquidan". Y es cierto. Newell's ha sido mucho más perjudicado que Central con los arbitrajes en los últimos dos o tres años. No sé si tener relación con la AFA te sirve para que te castiguen un poco menos, pero creo que los árbitros en la Argentina están muy condicionados, muy influenciados respecto a la cara del cliente.

Fabbiani, Tapia y la AFA

Muchos se dan cuenta de que algo pasa, pero desde el club tratan de no hablar. Cristian Fabbiani, por ejemplo, no lo hace e incluso no habló en conferencia tras el clásico y Barracas Central (Nd.R: también después de Belgrano).

Se hace el boludo Fabbiani. Como fue técnico de Riestra y tiene buena relación con Tapia la deja pasar, la deja correr, porque él sabe que tiene que volver a Buenos Aires. Porque él sabe que cuando pase su tiempo en Newell's, a Riestra o Barracas los puede dirigir. Por eso nunca vas a escuchar a Fabbiani hablar mal de los árbitros. Los hinchas de Newell's no esperen del Ogro un señalamiento respecto de los arbitrajes. Alguien tiene que defender al club, no expresarse sólo por redes sociales.

Hay cierto temor a futuro por el tema puntos y se vienen las elecciones.

Astore está de salida y a Newell's le queda una bala, que es acertar con el próximo presidente. Sé que al Tata Martino lo consultan y él escucha a todos, pero también hay que ir a buscar a Marcelo Bielsa y plantearle al menos un consejo. Hay que ir a buscar a Lionel Messi a través de su papá. Newell's merece una revolución. Así como lo hizo Martino cuando volvió y salió campeón.

La charla con Martino

Hace poco estuviste con Martino. ¿Cómo lo notaste al hablar de Newell's?

Sí, tuve una charla que queda ahí. Pero sí, está preocupado. Él respira Newell's. En esto de los nombres te voy a decir algo fuerte. Para mí Martino es más ídolo que Bielsa en la historia de Newell's. Fue el jugador más emblemático de la historia del club.

Es algo que muchos discutirán porque Bielsa es muy fuerte para el sentimiento de la gente.

Tal vez para una generación sea Bielsa y bien ganado tiene Marcelo que su nombre esté en el estadio. Rafael, su hermano, me dijo que lo tiene totalmente conmovido a Marcelo. Pero más allá de eso a lo largo del tiempo Martino ha sido más gravitante en la historia.

Ya que hablaste con el Tata, te pregunto porque algunos candidatos a presidente lo mencionan de que tienen diálogo con él. ¿Se vincula con todos y/o apoya a alguno?

Es un hombre emblemático y todos lo quieren tener de su lado. Los escucha a todos, pero no va a jugar políticamente. Las estatuas vivientes de un club, salvo que quieran ir a elecciones, no juegan políticamente. A Gallardo nunca lo vas a escuchar pronunciarse por alguien en River. En silencio puede tener más afinidad con uno que con otro.

En la actualidad los jugadores están distantes de la prensa y es difícil conocer sus sensaciones, sus opiniones, más aún de nombres poderosos como Messi o Di María.

Hace poco tuve la chance de hablar con Ángel, lo noté muy suelto. Lo vi muy cerebral, muy seguro de los pasos que dio. No es fácil saber retirarse a tiempo ni de la selección ni del fútbol. Me pareció un gesto extraordinario que Di María decida volver a Central, al fútbol argentino. Ojalá que algún día se le ocurra a Messi. La grandeza de Lionel y la carrera merece respirar un poquito de nuestro campeonato argentino.

Vos observás que la gente muchas veces reclama y dice que jugadores consagrados tienen casi la obligación de regresar, algo que no debería ser tal.

Messi no le debe nada a nadie. Es sólo un deseo nuestro de ver este tipo de jugadores. Después verán los futbolistas si está el contexto para hacerlo o no.

Me dejaste pensando e hizo ruido lo que me dijiste sobre Belloso.

(Se ríe) Anotalo, te estoy tirando una primicia. En la sucesión a Tapia uno de los candidatos puede llegar a ser Gonzalo Belloso.