Newell's recuperará a un titular ante Estudiantes, en un Coloso que será un cabildo abierto para Fabbiani

Información General
La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda
Información General
Misterio en Chaco: cayó un extraño objeto metálico del cielo
La Ciudad
Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón
LA REGION
Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma
La Ciudad
En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral
LA CIUDAD
Impactante despiste y vuelco en la autopista a Córdoba a la altura de Wilde
Policiales
Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados
Información General
Joaquinraptor, el nuevo dinosaurio carnívoro que descubrieron en la Patagonia
Economía
Vicentin: el juez habilitó el cram down y Grassi SA presentó la primera oferta
Policiales
Otra imputación al exjuez Marcelo Bailaque: recibía dádivas de un alquiler
Economía
Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo
Política
Javkin: "Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor"
Politica
Pullaro a los productores: "Aquí tienen un gobierno aliado del campo"
Economía
El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre
Economía
Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones
Política
Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos
Política
Caducidad de la demanda: Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones
Información General
Amazon devolverá USD 1.500 millones por las "prácticas engañosas" de Prime
La Ciudad
Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires
NOVEDADES
Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza