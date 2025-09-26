Newell's recuperará a un titular ante Estudiantes, en un Coloso que será un cabildo abierto para Fabbiani

El martes, a las 19, el rojinegro recibe al Pincha en el Parque. El Ogro necesita una victoria para descomprimir el mal momento y soñar con los play-offs.

No son días tranquilos en el predio de Bella Vista. Newell's necesita levantar cabeza y el martes, a las 19, cuando enfrente a Estudiantes por la décima fecha del torneo Clausura, el Coloso del Parque será un verdadero cabildo abierto. Tanto por la pobre campaña que viene realizando el equipo dentro de la cancha, como por todo lo relacionado a una realidad institucional donde se intentó adelantar las elecciones para descomprimir y el oficialismo no lo logró.

En este marco incierto, encima donde el DT Cristian Fabbiani avisó que su intención es cumplir todo el contrato hasta diciembre de 2026 a pesar de que la renovación de autoridades será el próximo 14 de diciembre, todo suena muy enrarecido y donde cada actor cuida su propia "quintita" y no piensa en lo que sería mejor para el club.

Por ello, el duelo del martes ante el Pincha adquiere ribetes de final, porque la paciencia de los hinchas se va agotando. Por el bien de mundo Newell's una victoria serviría para descomprimir una situación muy compleja y le permitiría al equipo del Ogro sostener la ilusión de meterse en los play-offs del torneo Clausura, único objetivo deportivo en pie de un semestre hasta acá muy flojo.

Newell's, sin Maroni y con la vuelta de Herrera

Respecto a ese partido y al equipo hay muchas dudas sobre nombres y sistemas, pero no estará disponible Gonzalo Maroni por haber sido expulsado ante Belgrano y volverá a la consideración Luciano Herrera, tras superar una lesión muscular.

El fin de semana el Ogro terminará de definir el equipo que chocará ante Estudiantes, un rival que viene de quedar eliminado de la Copa Libertadores y que buscará reivindicarse en el torneo Clausura. Ni esa suerte tuvo Newell's de que Estudiantes preserve jugadores y los cuide en función de sus respectivos partidos coperos.

Newell's y Estudiantes, por la décima fecha del torneo, no será un partido más. Eso lo saben todos puertas adentro en Bella Vista, la comisión directiva saliente y también los candidatos que irán por la presidencia.