La Capital | Ovación | Inglaterra

Inglaterra se lo dio vuelta a Congo con dos goles de Harry Kane y ahora se cruzará con México

El equipo europeo perdía 1 a 0 desde el minuto siete, pero pudo remontarlo en la segunda etapa con una gran actuación del delantero

1 de julio 2026 · 15:51hs
Google Seguir a La Capital en Google
El siempre moderado Harry Kane celebra el primero de sus dos goles para Inglaterra ante Congo. 

El siempre moderado Harry Kane celebra el primero de sus dos goles para Inglaterra ante Congo. 

Inglaterra sufrió más de lo esperado, pero hizo una gran remontada de la mano de Harry Kane y finalmente pudo vencer a la República del Congo con un doblete del delantero. Los ingleses serán los rivales de México en los cuartos de final del Mundial 2026.

Congo sorprendió a Inglaterra y al planeta entero al ponerse arriba en el marcador cuando apenas se habían jugado siete minutos. El gol de los africanos llegó a través de Cipenga, quien recibió un pase en diagonal que su marcador no pudo evitar y sacó un derechazo que Pickford no pudo contener.

Los congoleños sorprendieron al plantear un partido de igual a igual a los ingleses, que tenían la pelota pero sufrían en defensa. Hasta que llegó una jugada polémica tras un pase filtrado a Kane, quien se encontró con el arquero y se dejó caer en el área. Pero el árbitro no compró y su decisión fue ratificada por el VAR.

Leer más: El lamento del jugador rosarino eliminado del Mundial con Ecuador: "No merecía terminar así"

Inglaterra lo dio vuelta en la etapa final

En el segundo tiempo, Inglaterra se volcó al ataque con todo su poderío y convirtió al arquero M'Pasi en la figura del partido, sobre todo con una gran atajada a Jude Bellingham.

Pero tanto lo buscaron los ingleses que en el minuto 74 obtuvieron su recompensa. Fue cuando Anthony Gordon recuperó una pelota y mandó un centro al segundo palo, donde Kane le ganó la posición a su defensor y remató de cabeza para mandar la pelota al fondo del arco.

Con el agobio europeo, Congo empezó a sucumbir en defensa. Y fue nuevamente Kane quien se anotó en el marcador. Luego de un rebote, el temible delantero inglés recibió un pase, se abrió hacia la derecha y sacó un remate inatajable para el arquero africano.

Inglaterra se cruzará ahora con México. El partido se jugará el próximo domingo en el mítico Estadio Azteca, en el que será el último partido del Mundial en ese escenario.

Harry Kane, un goleador letal

Con estos dos tantos ante Congo, Kane acumula cinco en el Mundial 2026 y está a uno de Lionel Messi y Kylian Mbappé. En lo que va de la temporada 2025/26, el delantero inglés lleva convertidos 72 goles entre los que marcó para el Bayern Munich y la selección de Inglaterra.

Además, acumula 13 goles en 15 partidos en campeonatos mundiales y está séptimo en la tabla de goleadores históricos en Copas del Mundo, detrás de Leo Messi, Kylian Mbappé, Miroslav Klose, Ronaldo, Gerd Müller y Just Fonaine (tiene la misma cantidad, con dos partidos menos).

Noticias relacionadas
Alessandro Bastoni, el futbolista que quedó en el centro de un escándalo en Italia. El viernes debe declarar como acusado de prostitución infantil.

Escándalo en Italia: acusan a un futbolista del Inter de prostitución infantil

Juanchón García, con la camiserta del club griego Panetolikós. El ex-Newells seguirá su carrera en Paraguay.

Un ex-Newell's llega libre desde Grecia y se suma a un club de Paraguay

Newells. Luciano Herrera llegó a la Lepra a comienzos de 2025 y luego el club compró su pase.

Un jugador de Newell's recibió ofertas de varios clubes del fútbol 

El rosarino Hernán Galíndez confirmó su retiro de la selección de Ecuador.

El lamento del jugador rosarino eliminado del Mundial con Ecuador: "No merecía terminar así"

Ver comentarios

Las más leídas

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave

EEUU-Bosnia: Pochettino pidió disculpas por su comentario tras perder ante Turquía

EEUU-Bosnia: Pochettino pidió disculpas por su comentario tras perder ante Turquía

Lo último

Daniel Penta, en el olimpo: dueño del récord rosarino en la Maratón Internacional de la Bandera

Daniel Penta, en el olimpo: dueño del récord rosarino en la Maratón Internacional de la Bandera

Escándalo en Italia: acusan a un futbolista del Inter de prostitución infantil

Escándalo en Italia: acusan a un futbolista del Inter de prostitución infantil

Mecheras: detienen a una pareja por robos en comercios del centro

Mecheras: detienen a una pareja por robos en comercios del centro

Santa Fe recibió menos fondos por coparticipación y quedó por debajo del promedio nacional

La baja de la recaudación de IVA y ganancias afectó las transferencias a las provincias. Santa Fe, entre las jurisdicciones con peor desempeño en junio

Santa Fe recibió menos fondos por coparticipación y quedó por debajo del promedio nacional
Cambio clave de Nación en los subsidios del transporte: ¿cómo impacta en Rosario?
Economía

Cambio clave de Nación en los subsidios del transporte: ¿cómo impacta en Rosario?

El aeropuerto de Rosario recibió vuelos desviados de Ezeiza, entre ellos el de la reina de los cielos
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario recibió vuelos desviados de Ezeiza, entre ellos el de "la reina de los cielos"

Peajes: Nación adjudicó la explotación de rutas en Buenos Aires y La Pampa
La Ciudad

Peajes: Nación adjudicó la explotación de rutas en Buenos Aires y La Pampa

Milei anunció un proyecto para modificar la carta orgánica del Banco Central
Política

Milei anunció un proyecto para modificar la carta orgánica del Banco Central

Confirman que Adorni gastó 139 millones de pesos con tarjetas de crédito
Política

Confirman que Adorni gastó 139 millones de pesos con tarjetas de crédito

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave

EEUU-Bosnia: Pochettino pidió disculpas por su comentario tras perder ante Turquía

EEUU-Bosnia: Pochettino pidió disculpas por su comentario tras perder ante Turquía

Devolvieron al chancho robado de un minimarket y dejaron una nota de disculpas

Devolvieron al chancho robado de un minimarket y dejaron una nota de disculpas

Ovación
Escándalo en Italia: acusan a un futbolista del Inter de prostitución infantil
Ovación

Escándalo en Italia: acusan a un futbolista del Inter de prostitución infantil

Escándalo en Italia: acusan a un futbolista del Inter de prostitución infantil

Escándalo en Italia: acusan a un futbolista del Inter de prostitución infantil

Inglaterra se lo dio vuelta a Congo con dos goles de Harry Kane y ahora se cruzará con México

Inglaterra se lo dio vuelta a Congo con dos goles de Harry Kane y ahora se cruzará con México

Un ex-Newells llega libre desde Grecia y se suma a un club de Paraguay

Un ex-Newell's llega libre desde Grecia y se suma a un club de Paraguay

Policiales
Funes: dos nuevos detenidos en la causa que investiga el homicidio de Ramiro Nast
Policiales

Funes: dos nuevos detenidos en la causa que investiga el homicidio de Ramiro Nast

Crimen del policía en Carcarañá: las conmovedoras palabras de la hermana

Crimen del policía en Carcarañá: las conmovedoras palabras de la hermana

Imputan al Narigón Vázquez por apoyo logístico en el crimen de Pillín Bracamonte

Imputan al Narigón Vázquez por apoyo logístico en el crimen de Pillín Bracamonte

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

La Ciudad
Peajes: Nación adjudicó la explotación de rutas en Buenos Aires y La Pampa
La Ciudad

Peajes: Nación adjudicó la explotación de rutas en Buenos Aires y La Pampa

El aeropuerto de Rosario recibió vuelos desviados de Ezeiza, entre ellos el de la reina de los cielos

El aeropuerto de Rosario recibió vuelos desviados de Ezeiza, entre ellos el de "la reina de los cielos"

Estudia en el Politécnico, diseñó un videojuego en el aula y viajará a Países Bajos para presentarlo

Estudia en el Politécnico, diseñó un videojuego en el aula y viajará a Países Bajos para presentarlo

Convocan a voluntarios para ayudar a personas en situación de calle

Convocan a voluntarios para ayudar a personas en situación de calle

Desde ahora, todos los expedientes en Santa Fe serán en formato digital
La Ciudad

Desde ahora, todos los expedientes en Santa Fe serán en formato digital

Autopista a Santa Fe: la estación YPF de Arocena estará cerrada por reformas
La región

Autopista a Santa Fe: la estación YPF de Arocena estará cerrada por reformas

San Gregorio: un detenido de 22 años por grooming y amenazas coactivas
La Región

San Gregorio: un detenido de 22 años por grooming y amenazas coactivas

El último café: nuevamente están cerradas las persianas de La Favorita
La Ciudad

El último café: nuevamente están cerradas las persianas de La Favorita

Milei le tomó juramento a Santilli, su cuarto jefe de Gabinete
Política

Milei le tomó juramento a Santilli, su cuarto jefe de Gabinete

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave
La Ciudad

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave

Condenado a 15 años por matar a un hombre a puñaladas en Vía Honda
Policiales

Condenado a 15 años por matar a un hombre a puñaladas en Vía Honda

El tiempo en Rosario: un miércoles frío, con ráfagas y rumbo a registros bajo cero
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles frío, con ráfagas y rumbo a registros bajo cero

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales
La Región

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi
Policiales

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi

Dictaron la primera condena por amenazas a Di María y su familia en Funes
Policiales

Dictaron la primera condena por amenazas a Di María y su familia en Funes

Devolvieron al chancho robado de un minimarket y dejaron una nota de disculpas
La Ciudad

Devolvieron al chancho robado de un minimarket y dejaron una nota de disculpas

Radares en las rutas: la provincia sale al cruce de Vialidad Nacional
La ciudad

Radares en las rutas: la provincia sale al cruce de Vialidad Nacional

Imputan a una mujer por el asesinato de un vecino en una pelea
Policiales

Imputan a una mujer por el asesinato de un vecino en una pelea

Sabañones y frío: ¿una enfermedad que volvió a Rosario o que nunca se fue?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Sabañones y frío: ¿una enfermedad que volvió a Rosario o que nunca se fue?

Pullaro: Es el momento de acelerar y terminar las transformaciones
Política

Pullaro: "Es el momento de acelerar y terminar las transformaciones"

Gisela Scaglia saludó la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete
Política

Gisela Scaglia saludó la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete