Inglaterra se lo dio vuelta a Congo con dos goles de Harry Kane y ahora se cruzará con México

El equipo europeo perdía 1 a 0 desde el minuto siete, pero pudo remontarlo en la segunda etapa con una gran actuación del delantero

El siempre moderado Harry Kane celebra el primero de sus dos goles para Inglaterra ante Congo.

Inglaterra sufrió más de lo esperado, pero hizo una gran remontada de la mano de Harry Kane y finalmente pudo vencer a la República del Congo con un doblete del delantero. Los ingleses serán los rivales de México en los cuartos de final del Mundial 2026.

Congo sorprendió a Inglaterra y al planeta entero al ponerse arriba en el marcador cuando apenas se habían jugado siete minutos. El gol de los africanos llegó a través de Cipenga, quien recibió un pase en diagonal que su marcador no pudo evitar y sacó un derechazo que Pickford no pudo contener.

Los congoleños sorprendieron al plantear un partido de igual a igual a los ingleses, que tenían la pelota pero sufrían en defensa. Hasta que llegó una jugada polémica tras un pase filtrado a Kane, quien se encontró con el arquero y se dejó caer en el área. Pero el árbitro no compró y su decisión fue ratificada por el VAR.

Inglaterra lo dio vuelta en la etapa final

En el segundo tiempo, Inglaterra se volcó al ataque con todo su poderío y convirtió al arquero M'Pasi en la figura del partido, sobre todo con una gran atajada a Jude Bellingham.

Pero tanto lo buscaron los ingleses que en el minuto 74 obtuvieron su recompensa. Fue cuando Anthony Gordon recuperó una pelota y mandó un centro al segundo palo, donde Kane le ganó la posición a su defensor y remató de cabeza para mandar la pelota al fondo del arco.

Con el agobio europeo, Congo empezó a sucumbir en defensa. Y fue nuevamente Kane quien se anotó en el marcador. Luego de un rebote, el temible delantero inglés recibió un pase, se abrió hacia la derecha y sacó un remate inatajable para el arquero africano.

Inglaterra se cruzará ahora con México. El partido se jugará el próximo domingo en el mítico Estadio Azteca, en el que será el último partido del Mundial en ese escenario.

Harry Kane, un goleador letal

Con estos dos tantos ante Congo, Kane acumula cinco en el Mundial 2026 y está a uno de Lionel Messi y Kylian Mbappé. En lo que va de la temporada 2025/26, el delantero inglés lleva convertidos 72 goles entre los que marcó para el Bayern Munich y la selección de Inglaterra.

Además, acumula 13 goles en 15 partidos en campeonatos mundiales y está séptimo en la tabla de goleadores históricos en Copas del Mundo, detrás de Leo Messi, Kylian Mbappé, Miroslav Klose, Ronaldo, Gerd Müller y Just Fonaine (tiene la misma cantidad, con dos partidos menos).