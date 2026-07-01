El lamento del jugador rosarino eliminado del Mundial con Ecuador: "No merecía terminar así"

Hernán Galíndez expresó su frustración por la dura derrota del Tri ante México y se despidió del seleccionado ecuatoriano. "No esperaba este final", afirmó

Los dos rosarinos que representaron a Ecuador en este Mundial 2026 dieron un paso al costado tras la derrota de su selección por 2 a 0 ante México este martes. El DT, Sebastián Beccacece, aclaró que no renovará su contrato y, minutos después, el jugador Hernán Galíndez anunció que “se terminó” su camino con la Tri .

El arquero surgido de las inferiores de Rosario Central, que actualmente juega en Huracán, fue uno de los referentes del plantel ecuatoriano durante los últimos años y disputó su segunda Copa del Mundo este año.

“ No esperaba este final, esperaba otra cosa . Llegué a la selección por el caso de Covid positivo de Johan Padilla en octubre del 2020, hace casi seis años. Me fui conociendo con mis compañeros, nos fuimos queriendo y hoy se terminó ”, confirmó el rosarino que representó a Ecuador en Qatar 2022 y en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El exarquero canalla mostró su frustración por la dura derrota que sufrió Ecuador ante el conjunto azteca, la cual terminó con la ilusión de lograr una actuación histórica de su selección en la Copa del Mundo. “Queríamos otra cosa, está claro. Nos superaron y tenemos que aceptar esta realidad” , sentenció.

Raúl Jiménez la puso en un ángulo y anotó el 2-0 definitivo de México sobre Ecuador. AP

Hernán Galíndez se despidió de Ecuador

Visiblemente conmocionado por la eliminación del Tri en el estadio Azteca, Galíndez confesó que “es un momento difícil para el equipo” y consideró que su historia no “merecía terminar así”.

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“El fútbol y la vida muchas veces son injustos. Me voy tranquilo porque creo que siempre di todo por esta selección, por mi país”, lamentó el arquero del Globo ante los medios, en un video compartido por el periodista ecuatoriano José Alberto Molestina.

“No esperaba este final, esperaba otra cosa, yo llegué a la selección por un COVID positivo de Johan Padilla en octubre del 2020 hace casi 6 años y me fui conociendo con todos mis compañeros y nos fuimos queriendo Y HOY SE TERMINÓ”



Hernán Galindez en zona mixta pic.twitter.com/TELcmI7R4R — José Alberto Molestina E. (@jamolestina) July 1, 2026

Por otro lado, Galíndez cerró sus declaraciones con especiales dedicatorias: “No tengo más que palabras de agradecimiento con todo Ecuador, mi esposa y Enner -Valencia-, que fue quien me dio el abrazo cuando todos me criticaron por ponerme por primera vez la cinta de capitán”.