Hubo cuatro muertos en los festejos por la victoria de México en el Mundial

Hubo casi un millón y medio de de personas en las calles de Ciudad de México para celebrar la victoria ante Ecuador. Más de 1.600 fueron atendidas por emergencias, heridas y fracturas

Dos mujeres y dos hombres fallecieron durante los festejos en el centro de Ciudad de México de los que participaron casi un millón y medio de de personas, después de que la selección nacional derrotara a Ecuador en la noche del martes para avanzar a octavos de final del Mundial 2026.

Las muertes fueron confirmadas por la secretaría de Salud capitalina, que indicó en su cuenta de la red social X (ex-Twitter) que en calles cercanas al céntrico Paseo de la Reforma fueron encontradas dos mujeres de 19 y 44 años y un hombre de 48 inconscientes, quienes perecieron por asfixia. Horas después, la secretaria de Salud local, Nadine Gasman, indicó que otro hombre, de aproximadamente 30 años y de identidad desconocida, fue atendido en las inmediaciones del Paseo de la Reforma por el personal de emergencia tras presentar epilepsia, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo. Murió poco después en el hospital por paro cardio respiratorio.

En las diferentes concentraciones que se realizaron en Ciudad de México durante el partido y los festejos fueron atendidas 1.615 personas, de las cuales 28 fueron trasladadas a hospitales por fracturas, heridas graves y un caso de infarto.

Las autoridades capitalinas iniciaron las investigaciones para determinar con precisión cómo ocurrieron las muertes y tomar las medidas preventivas para evitar los riesgos durante el próximo partido de la selección de México, que será el domingo contra Inglaterra, según anunció el secretario de Seguridad local, Pablo Vázquez.

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#Mexico #CopadelMundo MUEREN 3 PERSONAS EN FESTEJOS MUNDIALISTAS El Gobierno de la CDMX confirmó el fallecimiento de tres personas por asfixia debido a las aglomeraciones y estampidas en las inmediaciones de Paseo de la Reforma. Las víctimas (un hombre de 44 años y dos… pic.twitter.com/3LP1m4Yy78

El martes por la noche, fuegos artificiales iluminaron el Monumento a la Independencia (conocido popularmente como el Ángel) mientras una muchedumbre de mexicanos festejaba a lo largo de 5 kilómetros de avenidas en torno a la plaza del Zócalo y en inmediaciones del Bosque de Chapultepec.

En la zona se instalaron decenas de pantallas enormes para seguir el partido que México ganó 2-0 a Ecuador.

En realidad, toda la Ciudad de México estaba desbordada. Bandas improvisadas aparecían en las esquinas, carritos llenos de cohetes pirotécnicos —conocidos como “toritos”— apenas se abrían paso por las calles abarrotadas de gente que no podía moverse. Los envases con alcohol corrían de mano en mano entre jóvenes y cientos de personas intentaban acercarse al centro, la mayoría con poco éxito.

La escena se repitió por decenas de barrios, bares y hasta estacionamientos reconvertidos en festivales futboleros.

La alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada, admitió que fue “muy difícil gestionar los riesgos” ante la multitud que se concentró en las celebraciones y que superó más de 1.400.000 personas, y aseguró que fue la “concentración más grande” en la historia de la ciudad.

Previamente, durante el partido, se registró un ataque armado en una cancha deportiva de Morelos, vecino a la capital mexicana, en el que murieron tres personas y otras nueve resultaron heridas.