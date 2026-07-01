Beccacece le puso punto final a su estadía en Ecuador: "Lo mejor es dar un paso al costado"

El entrenador rosarino, reconocido hincha de Newell's, quedó afuera del Mundial tras la derrota de la selección ecuatoriana ante México. "Sólo quiero decir gracias", agregó

El técnico rosarino Sebastián Beccacece anunció que renunciará como entrenador de Ecuador tras la eliminación de su selección del Mundial 2026 a manos de México. "Mi contrato termina tan pronto como finalice la Copa del Mundo y, dado que no logramos lo prometido, lo mejor es dar un paso al costado" , dijo el conductor tras la derrota de la Tricolor por 2 a 0 ante el coanfitrión del torneo en los dieciseisavos de final.

"Agradezco al presidente Francisco Egas (de la Federación Ecuatoriana de Fútbol) su confianza y la libertad que me brindó, y también a la federación. Dejo un cargo que valoro enormemente. Hemos construido un legado ", apuntó.

Bajo su dirección, desde agosto de 2024, Ecuador se recuperó de un inicio titubeante en las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 y terminó segundo, detrás de Argentina, en la tabla de posiciones final del grupo, integrado por diez selecciones.

La racha de Beccacece

Beccacece lideró al equipo a una racha de 19 partidos invicto, que terminó con una derrota por 1-0 ante Costa de Marfil en su debut en el Mundial el 14 de junio. El rosarino e hincha de Newell's, de 45 años, asumió la responsabilidad del desempeño del equipo en el Mundial.

"HOY TOCA DESPEDIRME DE UNA FAMILIA HERMOSA"



Sebastián Beccacece confirmó en EXCLUSIVA con DSPORTS que dejó de ser el DT de Ecuador.@posso_sports#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/WKN5JcB58g — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

"Este grupo de jugadores había generado esperanza y expectativas durante el tiempo que hemos estado juntos. México claramente nos superó y esa es, obviamente, mi responsabilidad. No hicimos lo que mejor sabemos hacer y merecimos perder", señaló.

>>Leer más: Noruega dejó atrás a un rival difícil, pasó de ronda y ahora será rival de Brasil en octavos

Beccacece declaró estar "agradecido con todos los jugadores y con el país por este camino y esta aventura junto a ellos". "Sólo quiero decir gracias", concluyó.