La Capital | Ovación | Messi

Messi tendrá su despedida de la selección: fue convocado para el amistoso del 6 de octubre el Monumental

Tras anunciar su retiro, el capitán argentino vestirá por última vez en un partido oficial la camiseta albiceleste en el encuentro ante Benín. Previamente, el conjunto nacional jugará ante Bolivia en Córdoba y Burkina Faso, también en River, pero sin el capitán

15 de septiembre 2026 · 17:44hs
Google Seguir a La Capital en Google
Messi tendrá su despedida el próximo 6 de octubre. 

Messi tendrá su despedida el próximo 6 de octubre. 

Lionel Messi fue convocado por la Selección Argentina para el amistoso ante Benín y volverá a vestir la camiseta albiceleste. De esta manera, el capitán argentino tendrá su despedida ante el público argentino el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental, apenas dos semanas después de haber anunciado su retiro del seleccionado.

El anuncio de Messi de su retiro de la selección después del Mundial 2026 conmovió al país entero. A pesar de la tristeza, habrá una última vez para verlo jugar con la albiceleste. El capitán rosarino fue incluido en la convocatoria para la próxima fecha FIFA y tendrá así la despedida que se venía preparando para él.

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia anticipó con un video la citación a Messi instantes antes de la publicación de la lista. “A todos los hinchas de la selección argentina, a todos los argentinos y argentinas, quiero comunicarles de que después de una charla que hemos tenido con el técnico de la Selección Mayor, Lionel Scaloni, hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de nuestra Selección, a nuestro capitán, Lionel Andrés Messi, para que pueda tener la despedida que realmente se merece el día 6 de octubre acá en la Argentina", comenzó diciendo Tapia.

"Y, a su vez, luego de haber recibido la aceptación de Lionel, invitar a todos los campeones del mundo que participaron con él en el Mundial de Qatar para que con sus familias lo acompañen en el partido, que va a ser inolvidable. A ver el último tango del mejor jugador del mundo”, concluyó.

Argentina disputará tres encuentros en el país durante esta ventana internacional. El primero será el 30 de septiembre ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego se enfrentará a Burkina Faso el 3 de octubre y cerrará la serie el 6 de octubre ante Benín, ambos partidos en el Monumental.

Para el futbolista rosarino, en cambio, será la posibilidad de cerrar frente a su público una historia con la selección que comenzó hace más de dos décadas y que incluyó los títulos de la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, además de su participación en el Mundial 2026.

Sanciones

Lo cierto es que la selección arrastra sanciones para tres futbolistas tras la final del Mundial 2026 ante España. FIFA confirmó que Leandro Paredes está suspendido por diez partidos, Nahuel Molina por siete y Thiago Almada por uno, además de las tres fechas de castigo que recibió el ayudante de campo de Scaloni, Roberto Fabián Ayala.

En este contexto, la AFA comunicó que tuvo el visto bueno para que estos castigos se puedan cumplir también en partidos amistosos. Por lo tanto, Ayala y Almada quedarán al día con sus reprimendas en esta Fecha FIFA.

El anuncio de Messi de su retiro

El capitán anunció el pasado lunes 31 de agosto, a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, su retiro de la selección argentina. La noticia se dio a conocer a menos de un mes luego de la muerte de su padre Jorge Messi en Rosario.

Si bien el fallecimiento de su padre fue un golpe durísimo, el exjugador de Barcelona y París Saint-Germain (PSG) aclaró que la salida ya estaba definida previamente. De hecho, dio a conocer que el adiós era un hecho desde el 21 de julio, dos días después de perder la final contra España.

"Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no sólo en los últimos años que se ganó todo", escribió el futbolista en aquel momento. A esto, añadió, en referencia a los hinchas: "Antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol".

Messi señaló que "queda poco y se van cerrando etapas" en su vida deportiva. "Ésta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", indicó en uno de los fragmentos de su escrito.

"Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes ¡Los quiero!", comentó en el cierre del mensaje. Para terminar la despedida, Leo escribió: "Gracias, Dios, por hacerme argentino ¡Vamos, Argentina!".

Noticias relacionadas
El lugar en Santa Fe que llevará el nombre del capitán de la selección argentina

La ciudad de Santa Fe bautiza un tramo de su costanera como Lionel Messi

La jugadora de Las Leonas puso su cuenta de Instagram en privado debido a los comentarios negativos que recibió

Las Leonas: Victoria Granatto salió a aclarar tras la polémica por sus comentarios sobre Messi

Cristiano Ronaldo conectó de cabeza para abrir el marcador a favor de Al Nassr.

Cristiano Ronaldo volvió a gritar un gol y se acerca a la suma soñada: mil goles

Messi tendrá su despedida el próximo 6 de octubre. 

La AFA quiere que Messi tenga su despedida en la próxima fecha Fifa

Ver comentarios

Las más leídas

El resultado que perjudicó a Newells y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

El resultado que perjudicó a Newell's y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás

Código rojo en Newells y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez

Código rojo en Newell's y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

Lo último

Quién era Camila, la rosarina asesinada en San Juan: vocación de servicio y pedido de justicia

Quién era Camila, la rosarina asesinada en San Juan: vocación de servicio y pedido de justicia

Tensión en la esgrima de los Juegos Suramericanos: le festejó la victoria, le negó el saludo y casi terminan peleando

Tensión en la esgrima de los Juegos Suramericanos: le festejó la victoria, le negó el saludo y casi terminan peleando

El Gigante recibirá a un partido grande de la Copa Argentina: Boca-Racing

El Gigante recibirá a un partido grande de la Copa Argentina: Boca-Racing

Quién era Camila, la rosarina asesinada en San Juan: vocación de servicio y pedido de justicia

Tenía 26 años, había estudiado enfermería en Rosario y estaba a punto de recibirse de gendarme. Su familia reclama justicia. La investigación apuntó rápidamente hacia su marido, que fue detenido

Quién era Camila, la rosarina asesinada en San Juan: vocación de servicio y pedido de justicia

Por Gonzalo Santamaría
Tensión en la esgrima de los Juegos Suramericanos: le festejó la victoria, le negó el saludo y casi terminan peleando
Juegos Suramericanos

Tensión en la esgrima de los Juegos Suramericanos: le festejó la victoria, le negó el saludo y casi terminan peleando

Los simuladores de la EPE: condenan al último miembro de una banda que robaba transformadores
Policiales

Los simuladores de la EPE: condenan al último miembro de una banda que robaba transformadores

Tragedia en la costanera: el fallo que confirma a Rosario como pionera en castigar con dureza los crímenes viales

Por María Laura Cicerchia
Policiales

Tragedia en la costanera: el fallo que confirma a Rosario como pionera en castigar con dureza los crímenes viales

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión
Policiales

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

Código rojo en Newells y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez
Ovación

Código rojo en Newell's y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El resultado que perjudicó a Newells y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

El resultado que perjudicó a Newell's y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás

Código rojo en Newells y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez

Código rojo en Newell's y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

El conmovedor mensaje del jugador de Vélez que fue operado de urgencia en Rosario

El conmovedor mensaje del jugador de Vélez que fue operado de urgencia en Rosario

Ovación
Vóleibol de playa: los Capogrosso a semifinales, mientras que Abdala-Ghigliazza se quedaron en cuartos
Juegos Suramericanos

Vóleibol de playa: los Capogrosso a semifinales, mientras que Abdala-Ghigliazza se quedaron en cuartos

Vóleibol de playa: los Capogrosso a semifinales, mientras que Abdala-Ghigliazza se quedaron en cuartos

Vóleibol de playa: los Capogrosso a semifinales, mientras que Abdala-Ghigliazza se quedaron en cuartos

En Newells, Kudelka piensa en algunos retoques para ir a Vicente López

En Newell's, Kudelka piensa en algunos retoques para ir a Vicente López

Messi tendrá su despedida de la selección: fue convocado para el amistoso del 6 de octubre el Monumental

Messi tendrá su despedida de la selección: fue convocado para el amistoso del 6 de octubre el Monumental

Policiales
Quién era Camila, la rosarina asesinada en San Juan: vocación de servicio y pedido de justicia

Por Gonzalo Santamaría
Policiales

Quién era Camila, la rosarina asesinada en San Juan: vocación de servicio y pedido de justicia

Los simuladores de la EPE: condenan al último miembro de una banda que robaba transformadores

Los simuladores de la EPE: condenan al último miembro de una banda que robaba transformadores

Tragedia en la costanera: el fallo que confirma a Rosario como pionera en castigar con dureza los crímenes viales

Tragedia en la costanera: el fallo que confirma a Rosario como pionera en castigar con dureza los crímenes viales

Dos gatilleros condenados por un asesinato al azar y balazos a sedes policiales ocurridos en 2023

Dos gatilleros condenados por un asesinato al azar y balazos a sedes policiales ocurridos en 2023

La Ciudad
Presentan el Diccionario de Escritoras Contemporáneas de Rosario
Cultura

Presentan el Diccionario de Escritoras Contemporáneas de Rosario

Proyectan un hogar para transitar el fin de vida desde el amor, el cuidado y la dignidad

Proyectan un hogar para transitar el fin de vida desde el amor, el cuidado y la dignidad

Se viene una retrospectiva de la obra del gran compositor rosarino Dante Grela

Se viene una retrospectiva de la obra del gran compositor rosarino Dante Grela

Maltrato animal: afirman que los proyectos para modificar la ley vigente borran un punto clave

Maltrato animal: afirman que los proyectos para modificar la ley vigente borran un punto clave

Se entregó un cuarto acusado en Arroyo Seco por el crimen de un hombre baleado
Policiales

Se entregó un cuarto acusado en Arroyo Seco por el crimen de un hombre baleado

Pablo Javkin recorrió escenarios de los Juegos Suramericanos 2026
JUEGOS SURAMERICANOS 2026

Pablo Javkin recorrió escenarios de los Juegos Suramericanos 2026

Recompensa para hallar al acusado por un asesinato en Capitán Bermúdez
Policiales

Recompensa para hallar al acusado por un asesinato en Capitán Bermúdez

Expectativa por anuncios de los abogados de Cristina Fernández
Política

Expectativa por anuncios de los abogados de Cristina Fernández

Demoran a un sospechoso por crimen de una anciana en barrio Ludueña
Policiales

Demoran a un sospechoso por crimen de una anciana en barrio Ludueña

Mal día para L-Gante: le allanaron la casa y se quedó afuera de MasterChef
Zoom

Mal día para L-Gante: le allanaron la casa y se quedó afuera de "MasterChef"

Lo balearon en una pierna cuando se dirigía a un kiosco en zona norte
Policiales

Lo balearon en una pierna cuando se dirigía a un kiosco en zona norte

Cuánto cuesta criar un hijo en Argentina: la canasta de crianza aumentó más que la inflación
Economía

Cuánto cuesta criar un hijo en Argentina: la canasta de crianza aumentó más que la inflación

Este martes se conoce el veredicto por la tragedia en la costanera central
Policiales

Este martes se conoce el veredicto por la tragedia en la costanera central

Recta final para la reapertura de otro bar en el Parque España

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Recta final para la reapertura de otro bar en el Parque España

Medicamentos: el oficialismo busca hacer permanente el sistema de Compras Ágiles

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Medicamentos: el oficialismo busca hacer permanente el sistema de Compras Ágiles

Un colectivo se quedó sin frenos y provocó un choque múltiple en la zona oeste
La Ciudad

Un colectivo se quedó sin frenos y provocó un choque múltiple en la zona oeste

El sobreendeudamiento y el derecho a empezar de nuevo
En foco

El sobreendeudamiento y el derecho a empezar de nuevo

Se entregó otro de los hinchas que robaron al vendedor de Rondeau y Olivé
Policiales

Se entregó otro de los hinchas que robaron al vendedor de Rondeau y Olivé

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás
Policiales

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás

Central: Ignacio Ovando, el pibe que juega como un veterano y sueña en grande

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central: Ignacio Ovando, el pibe que juega como un veterano y sueña en grande

Granos gruesos: una apuesta a los mejores efectos de El Niño

Por Alvaro Torriglia
Crónicas de campaña

Granos gruesos: una apuesta a los mejores efectos de El Niño

Rosario explotó con los Juegos: estadios llenos y una ciudad encendida
Juegos Suramericanos

Rosario explotó con los Juegos: estadios llenos y una ciudad encendida

Un tuit libertario, los Juegos y la masculinidad frágil

Por Facundo Borrego
Política

Un tuit libertario, los Juegos y la masculinidad frágil

Qué se sabe del crimen de la mujer de 86 años hallada muerta en barrio Ludueña
Policiales

Qué se sabe del crimen de la mujer de 86 años hallada muerta en barrio Ludueña