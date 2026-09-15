Messi tendrá su despedida de la selección: fue convocado para el amistoso del 6 de octubre el Monumental

Tras anunciar su retiro, el capitán argentino vestirá por última vez en un partido oficial la camiseta albiceleste en el encuentro ante Benín. Previamente, el conjunto nacional jugará ante Bolivia en Córdoba y Burkina Faso, también en River, pero sin el capitán

Lionel Messi fue convocado por la Selección Argentina para el amistoso ante Benín y volverá a vestir la camiseta albiceleste. De esta manera, el capitán argentino tendrá su despedida ante el público argentino el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental, apenas dos semanas después de haber anunciado su retiro del seleccionado.

El anuncio de Messi de su retiro de la selección después del Mundial 2026 conmovió al país entero. A pesar de la tristeza, habrá una última vez para verlo jugar con la albiceleste. El capitán rosarino fue incluido en la convocatoria para la próxima fecha FIFA y tendrá así la despedida que se venía preparando para él.

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia anticipó con un video la citación a Messi instantes antes de la publicación de la lista. “A todos los hinchas de la selección argentina, a todos los argentinos y argentinas, quiero comunicarles de que después de una charla que hemos tenido con el técnico de la Selección Mayor, Lionel Scaloni, hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de nuestra Selección, a nuestro capitán, Lionel Andrés Messi , para que pueda tener la despedida que realmente se merece el día 6 de octubre acá en la Argentina", comenzó diciendo Tapia.

"Y, a su vez, luego de haber recibido la aceptación de Lionel, invitar a todos los campeones del mundo que participaron con él en el Mundial de Qatar para que con sus familias lo acompañen en el partido, que va a ser inolvidable. A ver el último tango del mejor jugador del mundo ”, concluyó.

Argentina disputará tres encuentros en el país durante esta ventana internacional. El primero será el 30 de septiembre ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego se enfrentará a Burkina Faso el 3 de octubre y cerrará la serie el 6 de octubre ante Benín, ambos partidos en el Monumental.

Para el futbolista rosarino, en cambio, será la posibilidad de cerrar frente a su público una historia con la selección que comenzó hace más de dos décadas y que incluyó los títulos de la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, además de su participación en el Mundial 2026.

Sanciones

Lo cierto es que la selección arrastra sanciones para tres futbolistas tras la final del Mundial 2026 ante España. FIFA confirmó que Leandro Paredes está suspendido por diez partidos, Nahuel Molina por siete y Thiago Almada por uno, además de las tres fechas de castigo que recibió el ayudante de campo de Scaloni, Roberto Fabián Ayala.

En este contexto, la AFA comunicó que tuvo el visto bueno para que estos castigos se puedan cumplir también en partidos amistosos. Por lo tanto, Ayala y Almada quedarán al día con sus reprimendas en esta Fecha FIFA.

El anuncio de Messi de su retiro

El capitán anunció el pasado lunes 31 de agosto, a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, su retiro de la selección argentina. La noticia se dio a conocer a menos de un mes luego de la muerte de su padre Jorge Messi en Rosario.

Si bien el fallecimiento de su padre fue un golpe durísimo, el exjugador de Barcelona y París Saint-Germain (PSG) aclaró que la salida ya estaba definida previamente. De hecho, dio a conocer que el adiós era un hecho desde el 21 de julio, dos días después de perder la final contra España.

"Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no sólo en los últimos años que se ganó todo", escribió el futbolista en aquel momento. A esto, añadió, en referencia a los hinchas: "Antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol".

Messi señaló que "queda poco y se van cerrando etapas" en su vida deportiva. "Ésta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", indicó en uno de los fragmentos de su escrito.

"Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes ¡Los quiero!", comentó en el cierre del mensaje. Para terminar la despedida, Leo escribió: "Gracias, Dios, por hacerme argentino ¡Vamos, Argentina!".